Algunas personas visitan distintos lugares del mundo por sus monumentos. Otras por su gastronomía, pero hay quienes cruzan medio mundo por un chapuzón. Porque existen piscinas capaces de convertirse en el motivo principal de tu viaje, auténticas obras de arte donde arquitectura, naturaleza y agua se unen para crear escenarios difíciles de olvidar.

Por ello, hoy proponemos 5 piscinas distintas donde crear experiencias inolvidables.

1. Marina Bay Sands (Singapur)

Suspendida a 191 metros de altura y 146 metros de longitud, esta infinity pool parece fundirse en el horizonte de Singapur. Un lugar donde el agua y el cielo se confunden, convirtiendo un simple baño en una vivencia única.

Baño entre las nubes, con una de las panorámicas mas espectaculares del mundo. iStock

Esta joya arquitectónica es uno de los lugares más fotografiados del país por su belleza y singularidad. El acceso está limitado únicamente a los huéspedes del hotel y cuenta con unas vistas privilegiadas.

2. Piscinas das Marés, de Álvaro Siza en Leça da Palmeira (Portugal)

Más que una piscina, es un diálogo entre la arquitectura y el Atlántico. Diseñadas por Álvaro Siza Vieira e integradas entre las rocas de la costa de Leça da Palmeira, sus aguas saladas parecen formar parte del propio océano, convirtiendo cada momento en sereno y atemporal.

Un rincón donde el océano marca el ritmo y el paisaje se convierte en el verdadero protagonista. iStock

3. Bondi Iceberg Pool (Bondi Beach, Australia)

Desde hace más de un siglo, esta piscina se asoma al océano Pacífico en uno de los rincones más famosos de Australia. Cuando el mar se agita las olas saltan al borde e inundan el vaso, creando un espectáculo tan imprevisible como fascinante.

Un clásico de la ciudad donde el paraje cambia con cada ola. iStock

Abierta al público durante todo el año, se ha convertido en un símbolo imprescindible de la ciudad de Sídney para nadadores y visitantes.

4. Gellért Baths (Art Nouveau Gellert Hotel, Budapest, Hungría)

Inauguradas en 1918, las termas de Gellért son uno de los balnearios más elegantes de Budapest. Su interior, de estilo art noveau, destaca por los mosaicos, las vidrieras de colores y las columnas de mármol que rodean las piscinas de aguas termales.

Entre el arte y el descanso, un baño en las historia. iStock Hotel Gellert

5. The Red Pool (The Library Hotel, Koh Samui, Tailandia)

Más allá del clásico azul, este lugar destaca por su potente color rojizo que ofrece un efecto visual digno de la originalidad. Son sus azulejos naranjas, amarillos y rojos que tiñen el agua con esa tonalidad tan inquietante en The Red Pool, icono del hotel The Library, en la isla tailandesa de Koh Samui.

El rojo del agua y el azul del mar, se fusionan en una impactante vista. The Library Hotel

6. Molitor Hôtel & Spa (Francia)

Finalizamos en París con esta maravilla del lujoso hotel que simboliza la arquitectura art deco, de los años 30, ofreciendo a sus huéspedes esa combinación única, original y elegancia.

Estilo de ensueño que traslada al pasado. Molitor Hotel & Spa Paris

Si bien entendemos que estos espacios funcionan principalmente para el ocio, la periodista Anabel Vázquez, con su libro Piscinosofía, explica al detalle la relación sentimental de la autora con este “agujero en el suelo lleno de agua”. Un análisis en el que cuenta anécdotas personales mediante las cuales Vázquez universaliza su interés por la historia y la dimensión cultural y socioeconómica de las piscinas.