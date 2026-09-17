Para vivir como un local y disfrutar del sabor de su legado aristocrático no hay mejor lugar que The One Palácio da Anunciada, miembro de Preferred Hotels & Resorts y Beyond Green. Un bello palacio de origen renacentista enclavado en el corazón de la ciudad que lleva siglos atesorando historia y distinción.
Sus orígenes se remontan a 1533, cuando se fundó en este mismo emplazamiento el convento de Nossa Senhora da Anunciada. Con el paso de los siglos, el edificio quedó ligado a la familia Meneses, los Condes de Ericeira, una de las estirpes más influyentes de la aristocracia portuguesa, cuyos apellidos dan hoy en el nombre a su restaurante gastronómico.
Un espacio de corazón noble
El terremoto de 1755 que sacudió Lisboa no lo perdonó y arrasó buena parte de sus dependencias, incluida una biblioteca con más de 18.000 volúmenes. En su reconstrucción vio la luz el edificio que hoy habita el hotel: techos artesonados pintados a mano, frescos originales restaurados con minuciosidad y una sucesión de estancias en las que la luz natural entra con la intención de quedarse como un huésped más.
En 1926, el Ateneo Comercial de Lisboa tomó las riendas del edificio. Sería su último capítulo público antes de que The One Hotels lo convirtiera en este cinco estrellas reconocido durante tres años consecutivos como Best Luxury Hotel of the Year en Portugal.
La regla de oro de las tres L
Location, location, location: la ubicación es la quintaesencia en el segmento de lujo hotelero. Y la envidiable dirección de The One Palácio da Anunciada es un buen ejemplo de esta norma no escrita. Se alza a escasos metros de la Praça dos Restauradores y de la Avenida da Liberdade, el boulevard más elegante de Lisboa.
Desde aquí, el Bairro Alto, la Baixa y Chiado se alcanzan a pie en menos de diez minutos, y cuentas con Metro prácticamente a la puerta. La ciudad entera, sus gentes, su bullicio, sus secretos al alcance de la mano. Y, sin embargo, cuando cruzas su umbral, Lisboa queda fuera. Dentro, solo calma y un diálogo en voz baja entre siglos de historia meticulosamente restaurados. Una conversación que incorpora elementos contemporáneos sin desentonar.
Dormir arropado por la historia
Cuenta solo con 75 habitaciones y suites, un dato que revela su espíritu boutique. Y su interiorismo, así como el minucioso trabajo de restauración, son también una declaración de intenciones: la historia aquí no es un decorado, sino arquitectura viva. En el edificio sus elementos originales conviven con mobiliario de líneas limpias y textiles hechos a mano, creando esa tensión creativa entre lo heredado y lo contemporáneo.
La paleta de color, en tonos terrosos y dorados apagados, se marida en cada rincón con molduras del siglo XVIII y mármoles omnipresentes. Sus cálidas vetas y contrastes engalanan superficies sobre las que luminarias de diseño proyectan una luz difusa que crea una atmósfera casi monacal. El arte seleccionado para cada espacio, así como el que cuelga en su galería, no es un objeto meramente decorativo: cuenta algo. Y lo que cuenta, en todos los casos, es Portugal.
Una piscina mítica y un drago centenario
Sin duda, son los dos protagonistas indiscutibles de los exteriores de Palacio. Su famoso (y protegido) Drago lleva aquí más tiempo que cualquier huésped que haya pisado estas habitaciones: más de 130 años.
Y a escasos metros, la piscina del hotel se ha ganado por méritos propios el estatus de celebridad en Instagram. Una lámina de agua que vuela a ras de los tejados lisboetas creando un oasis de silencio rodeado de camas balinesas y un solárium del que no querer salir hasta que cae el sol.
Pero si hay un secreto bien guardado intramuros ese es el recoleto Despacio Spa. Discretamente ubicado donde el palacio hunde sus cimientos ofrece piscina dinámica, sauna, hammam y cabinas de tratamiento. Un espacio creado para que el cuerpo olvide el rigor de las cuestas y escalones de esta ciudad aupada sobre siete colinas.
Cocina de palacio con alma portuguesa
El restaurante rinde homenaje a los Condes de Ericeira y la propuesta del chef Bruno Fradeira es, también, un homenaje honesto a Portugal. Los productos de temporada proceden, en parte, del huerto del hotel, donde crecen hierbas aromáticas y verduras cultivadas para la cocina, marcando el ritmo de una carta que combina técnica contemporánea con raíces profundas. Sus platos por sí solos y revelan la personalidad de un cocinero que no necesita artificios para conquistar los paladares más exigentes. Por su parte, la carta de vinos da protagonismo a las principales denominaciones portuguesas.
Otro momento esperado por los clientes es el desayuno de aire palaciego. Servido en los regios salones del hotel o en el patio ajardinado se ha convertido en institución para los amantes del pequeno-almoço. No hay mejor manera de comenzar un día en el corazón de Lisboa para iniciar un recorrido por la ciudad en la que no te pueden faltar las recomendaciones de su concierge.
Cinco visitas imprescindibles
Siguiendo sus indicaciones y algún secreto que queremos compartir contigo, aquí tienes los must-see de Lisboa.
- OW Otherwise (Rua da Alegría, 134. Príncipe Real)
Una pequeña tienda con prendas diseñadas por creadores locales en colaboración con productores de la India. Diseño colorista y relajado en materiales orgánicos de comercio justo.
- Crew Hassan (Rua Andrade, 8A. Mouraria)
Uno de los clubes de la escena underground lisboeta ubicado en una antigua fábrica del barrio más multicultural de la ciudad. Son míticas sus fiestas de electrónica experimental que acaban cuando el sol ya calienta.
- Galeria ZDB (Rua da Barroca, 59. Barrio Alto)
Zé dos Bois es un espacio cultural que, desde los 90, fusiona arte contemporáneo, conciertos y fiestas privadas que son un secreto hasta para muchos locales.
- Iglesia de Santo Domingo (Largo São Domingos, 1150-320. Rossio)
El templo que, desde 1241, ha resistido a más terremotos e incendios. Milagrosamente sigue en pie y entrar en el esqueleto de su nave central es realmente sobrecogedor.
- Tasca do Chico (Rua do Diário de Notícias, 39. Barrio Alto)
Uno de los locales de fado más auténticos: para no más de 20 personas, sin escenario ni turistas despistados. Reserva con semanas de antelación o te quedarás en la puerta.