Para vivir como un local y disfrutar del sabor de su legado aristocrático no hay mejor lugar que The One Palácio da Anunciada, miembro de Preferred Hotels & Resorts y Beyond Green. Un bello palacio de origen renacentista enclavado en el corazón de la ciudad que lleva siglos atesorando historia y distinción.

Sus orígenes se remontan a 1533, cuando se fundó en este mismo emplazamiento el convento de Nossa Senhora da Anunciada. Con el paso de los siglos, el edificio quedó ligado a la familia Meneses, los Condes de Ericeira, una de las estirpes más influyentes de la aristocracia portuguesa, cuyos apellidos dan hoy en el nombre a su restaurante gastronómico.

Un espacio de corazón noble

La inspiración renacentista y el amor por el color se fusionan en la fachada del hotel. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

El terremoto de 1755 que sacudió Lisboa no lo perdonó y arrasó buena parte de sus dependencias, incluida una biblioteca con más de 18.000 volúmenes. En su reconstrucción vio la luz el edificio que hoy habita el hotel: techos artesonados pintados a mano, frescos originales restaurados con minuciosidad y una sucesión de estancias en las que la luz natural entra con la intención de quedarse como un huésped más.

El jardín, entre las dos alas del palacio, está presidido por su centenario drago. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

En 1926, el Ateneo Comercial de Lisboa tomó las riendas del edificio. Sería su último capítulo público antes de que The One Hotels lo convirtiera en este cinco estrellas reconocido durante tres años consecutivos como Best Luxury Hotel of the Year en Portugal.

La regla de oro de las tres L

Location, location, location: la ubicación es la quintaesencia en el segmento de lujo hotelero. Y la envidiable dirección de The One Palácio da Anunciada es un buen ejemplo de esta norma no escrita. Se alza a escasos metros de la Praça dos Restauradores y de la Avenida da Liberdade, el boulevard más elegante de Lisboa.

La plaza de los Restauradores y el barrio de Rossio son el céntrico hábitat del Palacio da Anunciada Pedro Vinicius Garret. Pexels.

Desde aquí, el Bairro Alto, la Baixa y Chiado se alcanzan a pie en menos de diez minutos, y cuentas con Metro prácticamente a la puerta. La ciudad entera, sus gentes, su bullicio, sus secretos al alcance de la mano. Y, sin embargo, cuando cruzas su umbral, Lisboa queda fuera. Dentro, solo calma y un diálogo en voz baja entre siglos de historia meticulosamente restaurados. Una conversación que incorpora elementos contemporáneos sin desentonar.

Suites y habitaciones comparten una estética relajada donde las piezas de cerámica portuguesa presiden la estancia. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

Dormir arropado por la historia

Cuenta solo con 75 habitaciones y suites, un dato que revela su espíritu boutique. Y su interiorismo, así como el minucioso trabajo de restauración, son también una declaración de intenciones: la historia aquí no es un decorado, sino arquitectura viva. En el edificio sus elementos originales conviven con mobiliario de líneas limpias y textiles hechos a mano, creando esa tensión creativa entre lo heredado y lo contemporáneo.

La galería de arte del hotel muestra una selección de artistas locales que combina diferentes disciplinas. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

La paleta de color, en tonos terrosos y dorados apagados, se marida en cada rincón con molduras del siglo XVIII y mármoles omnipresentes. Sus cálidas vetas y contrastes engalanan superficies sobre las que luminarias de diseño proyectan una luz difusa que crea una atmósfera casi monacal. El arte seleccionado para cada espacio, así como el que cuelga en su galería, no es un objeto meramente decorativo: cuenta algo. Y lo que cuenta, en todos los casos, es Portugal.

Al atardecer, el jardín del palacio es uno de los lugares más románticos de la ciudad. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

Una piscina mítica y un drago centenario

Sin duda, son los dos protagonistas indiscutibles de los exteriores de Palacio. Su famoso (y protegido) Drago lleva aquí más tiempo que cualquier huésped que haya pisado estas habitaciones: más de 130 años.

Las camas de día del solarium son el espacio más deseado durante el verano. Beyond Green _ Preferred Hotels & Resorts.

Y a escasos metros, la piscina del hotel se ha ganado por méritos propios el estatus de celebridad en Instagram. Una lámina de agua que vuela a ras de los tejados lisboetas creando un oasis de silencio rodeado de camas balinesas y un solárium del que no querer salir hasta que cae el sol.

La zona de aguas del hotel se reserva por horas para asegurar una experiencia más privada. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

Pero si hay un secreto bien guardado intramuros ese es el recoleto Despacio Spa. Discretamente ubicado donde el palacio hunde sus cimientos ofrece piscina dinámica, sauna, hammam y cabinas de tratamiento. Un espacio creado para que el cuerpo olvide el rigor de las cuestas y escalones de esta ciudad aupada sobre siete colinas.

Cocina de palacio con alma portuguesa

El restaurante gastronómico del hotel, Condes de Ericeira, refleja el espíritu de su carta fusión. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

El restaurante rinde homenaje a los Condes de Ericeira y la propuesta del chef Bruno Fradeira es, también, un homenaje honesto a Portugal. Los productos de temporada proceden, en parte, del huerto del hotel, donde crecen hierbas aromáticas y verduras cultivadas para la cocina, marcando el ritmo de una carta que combina técnica contemporánea con raíces profundas. Sus platos por sí solos y revelan la personalidad de un cocinero que no necesita artificios para conquistar los paladares más exigentes. Por su parte, la carta de vinos da protagonismo a las principales denominaciones portuguesas.

El famoso desayuno Dragoeiro, a la carta, una cita que ningún huésped se pierde. Beyond Green. Preferred Hotels & Resorts.

Otro momento esperado por los clientes es el desayuno de aire palaciego. Servido en los regios salones del hotel o en el patio ajardinado se ha convertido en institución para los amantes del pequeno-almoço. No hay mejor manera de comenzar un día en el corazón de Lisboa para iniciar un recorrido por la ciudad en la que no te pueden faltar las recomendaciones de su concierge.

Cinco visitas imprescindibles

Siguiendo sus indicaciones y algún secreto que queremos compartir contigo, aquí tienes los must-see de Lisboa.