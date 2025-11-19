La lista de los 50 Best Hotels 2025 ya tiene a su rey: el Rosewood Hong Kong que se ha coronado como el mejor hotel del mundo sobre todo debido a su excelencia en el servicio de ultralujo que prestan.

El hotel está situado en el paseo marítimo de Tsim Sha Tsui, en la ciudad asiática, y ocupa una increíble torre de cristal de 43 plantas con impresionantes vistas al legendario puerto Victoria de Hong Kong, la Perla de Oriente, y al pico Kowloon.

Cuenta en total con 413 habitaciones, entre las que se encuentran algunas de las suites más lujosas del planeta, y se puede reservar por unos 6.200 euros la noche, en un día laborable y con el cuarto de menor categoría.

El Rosewood Hong Kong, el mejor hotel del mundo. E. E.

El interiorismo de este hotel, que refleja un lujo sensorial, experimental y hasta cierto punto contenido, invita a regodearse en la nueva moda del sector de alto standing; la relajación y la bajada de pulsaciones junto a una apuesta clarísima por la gastronomía.

El Rosewood Hong Kong cuenta con once bares y restaurantes, de una estética sublime, dos de ellos premiados con una estrella Michelin cada uno, como son The Legacy House y Chaat, un puesto de comida callejera que lleva a los altares del sabor la tradición india.

Además, el hotel acoge uno de los mejores bares de Asia, el Darkside, que ocupa el número 17 en la lista de todo el continente, y que por la noche es el lugar perfecto para disfrutar de una carta de cócteles creativos o de las reinterpretaciones sofisticadas de los clásicos.

Rosewood Hong Kong lleva un par de años en el podio de los mejores hoteles del mundo pero no había alcanzado nunca el número 1, ya que se quedó en segundo lugar en 2023 y en tercero, el año pasado.

Uno de los once restaurantes con los que cuenta Rosewood Hong Kong. E. E.

Según Angus Pitkethley, director de ventas y marketing, "haber sido número uno ha sido una gran sorpresa y un honor" para ellos.

En cuanto a salud y el bienestar, el hotel cuenta con una piscina infinita de 25 metros y el relajante Asaya Spa de Guerlain, con todos los servicios y tratamientos que podamos imaginar dentro de la filosofía asiática de cuidado holístico del cuerpo y el alma.

Imagen de los baños de una de las habitaciones del Rosewood Hong Kong. E. E.

Además, si queremos vivir la experiencia más exclusiva, lo mejor es optar por una de las 91 suites que, junto a las vistas, también cuentan con un servicio de mayordomos exclusivos: “Kowloon es el nuevo corazón de la ciudad, y el hotel está en la vanguardia de lo que hace tan especial a Hong Kong”.​

La edición de los 50 Best Hotels 2025 ha dejado claro que el lujo vuelve a ser asiático, ya que seis de los diez primeros puestos los ocupan hoteles de este continente frente a los dos de Europa y uno de Oriente Medio y otros de Norteamérica.

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River y Capella Bangkok han sido los elegidos en segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que hoteles como Passalacqua en el lago Como y Raffles Singapore completan el top cinco.