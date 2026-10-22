Hay travesías en las que el mar deja de ser el camino para convertirse en parte esencial del viaje.

El tiempo parece adquirir otro ritmo cuando la mirada se pierde en el horizonte, la luz cambia sobre la superficie del agua y la silueta de la costa aparece poco a poco, entre la bruma y el azul.

A bordo, las mañanas transcurren al compás de las olas, las tardes se alargan al aire libre y cada escala abre una ventana a nuevos rumbos.

Amangati hiende serenamente las aguas del Mediterráneo, trazando en el azul una estela hacia la costa. Aman

Navegar se convierte entonces en una experiencia que va más allá de llegar a un destino: se trata de disfrutar del trayecto, de la calma y de la libertad que ofrece el mar.

Esa es la filosofía que Aman quiere trasladar a Amangati, su primer gran proyecto en la navegación: un yate de 180 metros de eslora concebido para recorrer algunas de las costas más deseadas del planeta sin renunciar a la intimidad y la calma que definen a sus alojamientos.

Oasis de inspiración oriental

Su nombre, inspirado en el sánscrito, significa ‘movimiento pacífico’. Una declaración de intenciones para un barco que aspira a convertir la travesía en parte esencial de la experiencia.

La temporada inaugural está prevista para 2027. A bordo, el espacio será uno de los grandes protagonistas.

Bajo las celosías de inspiración oriental, el lounge se funde con la cubierta para contemplar el horizonte marino. Aman

Amangati recibirá a un máximo de 94 huéspedes distribuidos en 47 suites, todas con terraza privada y vistas abiertas al mar.

La propuesta se aleja de la imagen del gran crucero para acercarse a la de un barco residencial, con interiores luminosos, ventanales de suelo a techo y una estética inspirada en la serenidad de las casas tradicionales japonesas.

Espacios para la contemplación

Las dimensiones se traducen en espacios pensados para vivir el viaje sin prisas.

Cada estancia ha sido concebida como un refugio volcado hacia la inmensidad del agua, donde las terrazas privadas invitan a contemplar el mecer de las olas.

Las habitaciones combinan el minimalismo y la elegancia a través de maderas claras y luminarias suspendidas, creando un refugio de absoluto descanso a bordo. Aman

En las suites superiores, los espacios se dilatan en salones íntimos y baños con bañeras profundas diseñadas para el recogimiento y la contemplación del mar abierto.

En la cumbre de esta experiencia marítima se encuentra la Aman Suite, un santuario flotante de más de 183 metros cuadrados y una terraza de unos 171 metros cuadrados.

La Aman Suite se abre panorámicamente al mar en una terraza privada con jacuzzi y zona de descanso sobre el mar.. Aman

Desde allí, la frontera entre el interior y la brisa marina se disuelve. Más que un alojamiento, es un hogar sobre el océano que cuenta con ascensor privado, comedor propio, jacuzzi al aire libre, sauna y una sala de tratamientos concebida para el aislamiento absoluto del mundo exterior.

Acompañando esta travesía, una tripulación de más de doscientas personas velará por cuidar cada detalle, convirtiendo el tiempo a bordo en una experiencia de bienestar absoluto.

Gastronomía con vista al mar

A bordo, la mesa es también una extensión del entorno. Akari, el espacio dedicado a la cocina japonesa, profundiza en el arte del washoku a través de una barra de omakase para solo diez apasionados de la gastronomía y un rincón consagrado al sake.

En Hiori, el fuego y la destreza del teppanyaki cobran vida frente al comensal, transformando la materia prima en espectáculo sutil.

Akari y Hiori invitan a una experiencia gastronómica íntima frente a la barra de madera clara, enmarcada por ventanales que contemplan el paisaje costero. Aman

La herencia del Mediterráneo encuentra su espacio en Alira, donde el comedor se abre a la brisa marina.

Sus platos traen matices de las islas griegas, los acantilados amalfitanos y los mercados de la costa.

Alira se despliega en su comedor circular de madera, presidido por un olivo iluminado a través de un tragaluz. Aman

Para una velada más íntima, la embarcación guarda un comedor privado con una bodega de añadas seleccionadas.

Junto a la marina, a escasa distancia del agua, Selora marca el ritmo de las últimas horas del día: un espacio en la cubierta donde ver caer la tarde con un cóctel sin más acompañamiento que la luz cayendo sobre el mar.

Bienestar y ocio garantizados

En las cubiertas superiores, el Aman Spa desplegará ocho suites de tratamiento abiertas al infinito, dotadas de terraza propia y bañera de hidromasaje exterior.

El bienestar se completa con un jardín japonés articulado en dos niveles, hammam y baño ruso, además de un estudio de fitness y yoga suspendido sobre el mar, donde la práctica se acompasa con el movimiento del buque.

El patio central del spa evoca un templo zen, donde jardines secos con bonsáis dorados acompañan un sobrio pasillo flanqueado por paneles de madera y luz cenital. Aman

Para los amantes del cine, el buque ofrece proyecciones íntimas con los últimos lanzamientos de Hollywood, convirtiendo cada película en una velada exclusiva en alta mar.

Y bajo la luz de las estrellas en mitad del océano, las notas en directo del Jazz Club envuelven la velada, creando una atmósfera sofisticada para disfrutar de la música y dejarse llevar por el ritmo de la noche.

La terraza exterior del Jazz Bar ofrece una elegante fila de sofás donde disfrutar de la caída del sol sobre el océano. Aman

La navegación comenzará hilvanando las islas Baleares con Barcelona y la Costa Azul, para adentrarse más tarde en los paisajes de Capri, Cerdeña, Sicilia, el Egeo y la costa dálmata, previo al rumbo invernal hacia el Caribe.

Más que un itinerario, la travesía de Amangati propone entender el viaje de otro modo: con espacio para la pausa y donde la mayor distinción reside, sencillamente, en no tener prisa por llegar.