¿Quién no ha fantaseado alguna vez con los viajes que haría si le tocara la lotería? Supongamos que tenemos un décimo ganador, por lo menos del Gordo de Navidad y 340.000 euros limpios en el bolsillo, y podemos plantearnos un capricho único, ¿cuáles serían los destinos más caros este año, solo aptos para afortunados?

1. Vuelta al mundo

El primero, sin duda, una vuelta al mundo. Un viaje que, además de caro, necesita que tengamos tiempo porque la mayoría de estas propuestas tienen un programa cerrado de unos 100 días. En estos casos, los billetes suelen oscilar entre los 35.000 y los 70.000 euros por persona en navieras de lujo, sin contar extras como excursiones o servicios exclusivos.

Una de las propuestas que han lanzado este año es, sin duda, la Gran Expedición al Pacífico Sur, islas envueltas en misterio por parte de Silversea. Se trata de un viaje que explora las islas más remotas entre Fremantle (Perth), el oeste de Australia, a Valparaíso, en Chile.

La Polinesia francesa. Silversea

El Cerro del Yunque en Chile. Silversea

Con un precio de partida de 59.200 euros por persona en servicio de todo incluido, se visitan 11 países en 76 días mientras podemos practicar esnórquel en arrecifes llenos de vida, visitar culturas increíbles y ver costas ancestrales llenas de playas tropicales idílicas.

No es el único crucero de este estilo con los que cuenta Silversea, pero sí un ejemplo de un capricho inolvidable si nos toca la lotería.

Tren histórico rehabilitado en Barbados. Visit Barbados

Una playa paradisiaca en Barbados. E. E.

2. Barbados

Otro de los destinos sólo al alcance de nuevos y viejos millonarios son algunas de las islas del Caribe. Según el estudio de HelloSafe, serían de los destinos más caros del mundo para viajar en este 2025 sin tener en cuenta el billete y el desplazamiento y sólo calculando el coste diario que nos supone pasar cada día allí.

El lugar soñado, en este caso, que encabeza el ranking por caro sería Barbados, con un presupuesto medio de 318 euros diarios por persona. Le siguen algunos de los países vecinos en ese Caribe menos conocido como son Antigua y Barbuda (con 299 € por día), San Cristóbal y Nieves (con 262 € por día) o Granada (con 249 € por jornada).

Maldivas. Cedida

3. Islas Maldivas

El tercer viaje caro pero soñado por todos los que juegan un décimo de lotería en Navidad son las islas Maldivas. Eso sí, viajar hasta este archipiélago ubicado en el océano Índico, además de muchas horas de vuelo y unos billetes que no son nada baratos, cuesta una media de 258 euros por día, solo teniendo en cuenta el alojamiento, las comidas, el transporte interno y las actividades turísticas.​

Desprendimiento de un glaciar en Groenlandia. iStock

4. Groenlandia o Antártida

El cuarto viaje que más marca y que está considerado uno de los más caros pero también de los más exóticos es el de Groenlandia o Antártida, dos climas muy parecidos en polos opuestos. Según este estudio, el gasto medio en Groenlandia es uno de los más altos con 213 euros por persona y día. Y conseguir una expedición a la Antártida está reservada para quienes pueden pagarlo y disfrutarlo porque se hacen barcos pequeños y medianos que no dañen el medio ambiente y tienen un coste de entre los 5.000 y los 30.000 euros.

La mayoría parten de Ushuaia, el punto más austral de Argentina, suelen ser itinerarios de entre 10 a 23 días o más. Incluyen el cruce del Pasaje de Drake, navegar por la Península Antártica y, en rutas largas, escalas en Malvinas y Georgia del Sur o incluso cruces hacia el Atlántico Sur.

En este caso hay que saber que las normas en estos viajes son estrictas para los turistas porque tienen que mantener distancia de la fauna, desinfectar botas y ropa, no dejar residuos ni llevarse nada del entorno, y participar en charlas obligatorias de seguridad y protección ambiental.

El rascacielos Burj Khalifa (Dubái) en el centro de la imagen. Francisco Anzola, Flickr.

5. Emiratos

El quinto viaje soñado por todos los que aspiran a un destino único es Emiratos Árabes Unidos. Dubai, Abu Dabi y los otros emiratos se han convertido en un destino único en el que, eso sí, el gasto medio es de 241 euros por persona.

Esta franja costera de la Península Arábiga se ha convertido en un destino lleno de oportunidades para viajeros aventureros que aspiran a realizar deportes acuáticos, senderismo y hasta escalada; también para los amantes del lujo con hoteles que parecen imposibles y que rompen todas las leyes arquitectónicas tradicionales, y una apuesta por la gastronomía que no para de atraer a chefs internacionales, y muchos españoles, que han abierto restaurantes increíbles.

Un paraíso que se ha permitido incluso desafiar a la meteorología y permite organizar viajes en cualquier época del año, pero en estos días de Navidad, para celebrar el Gordo de la lotería, sería una elección magnífica.