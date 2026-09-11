Los mercadillos medievales se han convertido en uno de los planes de ocio más populares de España. Cada año, numerosos municipios transforman durante unos días sus calles para recrear el ambiente de siglos pasados.

Puestos de madera, decoración de época y artesanos vestidos con trajes tradicionales forman parte de una propuesta que suele combinar compras, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, la localidad toledana de Illescas celebrará una nueva edición de su Gran Mercado Medieval, una cita que llenará el municipio de artesanía, espectáculos y sabores tradicionales.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer un espacio inspirado en la Edad Media en el que no faltarán juglares, exhibiciones de cetrería, animación itinerante y actividades infantiles.

El mercado se instalará en la explanada de acceso al Espacio de Creación Joven, que se transformará para la ocasión mediante puestos de madera, decoración medieval y personajes caracterizados.

Además, la entrada será gratuita, por lo que se presenta como una opción especialmente atractiva para quienes busquen un plan diferente durante el segundo fin de semana de septiembre.

Artesanía y gastronomía

La artesanía será una de las grandes protagonistas del Gran Mercado Medieval de Illescas. Los visitantes encontrarán numerosos puestos con productos elaborados de forma manual.

Entre ellos habrá piezas de cuero, madera, metal, cerámica, bisutería y tejidos, además de cosmética artesanal, juguetes, complementos y objetos decorativos.

Una de las particularidades de estos mercados es la posibilidad de hablar directamente con quienes fabrican los productos y conocer de cerca técnicas que se han transmitido durante generaciones.

En algunas paradas incluso será posible observar las herramientas y materiales utilizados, así como determinadas fases del proceso de fabricación de las piezas.

La propuesta también reservará un espacio destacado para la gastronomía, otro de los principales reclamos de este tipo de celebraciones.

Parrillas y tabernas compartirán espacio con puestos de embutidos, quesos, panes, dulces, frutos secos y otros productos tradicionales, creando un recorrido gastronómico dentro del propio mercado.

Juglares y cetrería

La programación de animación será otro de los grandes atractivos de las tres jornadas. Buena parte de los espectáculos recorrerán el recinto en lugar de desarrollarse únicamente sobre un escenario.

Juglares, músicos y personajes de época aparecerán entre los puestos para sorprender al público y convertir distintos rincones del mercado en pequeños escenarios improvisados.

Los juglares recuperarán la figura de aquellos artistas que viajaban entre pueblos y cortes relatando historias, interpretando música y ofreciendo espectáculos para entretener a quienes encontraban a su paso.

Sus actuaciones combinarán música, narraciones y humor, además de momentos en los que el público podrá participar directamente.

También habrá pasacalles y personajes inspirados en el imaginario medieval, desde nobles y caballeros hasta bufones y criaturas fantásticas.

A esta programación se sumarán las exhibiciones de cetrería, una de las actividades más habituales y llamativas de las ferias medievales.

Estas demostraciones permitirán observar de cerca diferentes aves rapaces y descubrir algunas de las características de su comportamiento y de sus técnicas de vuelo.

Planes para niños

El recinto contará con un rincón infantil con juegos, atracciones y actividades relacionadas con la temática medieval, pensado especialmente para el público más pequeño.

De esta forma, el mercado plantea una experiencia para diferentes edades, combinando los puestos de artesanía y gastronomía con espectáculos y propuestas familiares.

El viernes supondrá el comienzo de la programación, mientras que el sábado previsiblemente concentrará una mayor actividad durante buena parte de la jornada.

El domingo será la última oportunidad para recorrer los puestos, realizar compras y disfrutar de las actuaciones antes del cierre del mercado.

Quienes quieran visitar el recinto con algo más de tranquilidad pueden optar por acudir durante las primeras horas, antes de que aumente la afluencia de público.

Qué ver en Illescas

La visita al mercado también puede aprovecharse para conocer algunos de los enclaves más destacados de Illescas, situada entre Madrid y Toledo.

Su localización convirtió históricamente al municipio en un importante punto de paso entre ambas ciudades, circunstancia que ha dejado diferentes huellas en su patrimonio.

Vista panorámica de Illescas, en Toledo. E.E.

Entre sus monumentos destaca la iglesia de Santa María, cuyos orígenes se vinculan al estilo románico-mudéjar y que experimentó diferentes modificaciones a lo largo de los siglos.

Uno de sus elementos más reconocibles es su torre, conocida popularmente como la Giraldilla de La Sagra, convertida en uno de los símbolos arquitectónicos de la localidad.

El Mercado Medieval permite así combinar una jornada de ocio con un paseo por el municipio y descubrir parte de su patrimonio histórico.

Cómo llegar

Illescas se encuentra muy cerca de Madrid, por lo que es posible organizar la visita como una excursión de un solo día.

Desde la capital se puede llegar a través de la autovía A-42 en dirección a Toledo, tomando la salida 35 hacia Illescas.

El trayecto ronda los 38 kilómetros y puede realizarse aproximadamente en unos 35-45 minutos, dependiendo del tráfico.

Esta cercanía convierte al Gran Mercado Medieval de Illescas en una alternativa para quienes quieran disfrutar de artesanía, gastronomía y espectáculos medievales sin alejarse demasiado de Madrid.