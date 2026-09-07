Septiembre también es un buen mes para viajar siguiendo los sabores de cada destino. En Málaga, una de las citas gastronómicas más esperadas del final del verano volverá a poner sobre la mesa uno de los pescados más ligados a su costa.

Del este 8 al 13 de septiembre, Rincón de la Victoria celebrará la décima edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano. Durante varios días, gastronomía, cultura marinera y cocina en directo girarán alrededor de este pequeño pescado convertido en todo un símbolo local.

Y habrá muchas formas de probarlo. Desde tradicionales elaboraciones fritas o en vinagre hasta recetas especiales, el boquerón llegará a bares y restaurantes con propuestas pensadas para demostrar que admite mucho más que las versiones de siempre

Uno de los grandes atractivos volverán a ser las degustaciones gratuitas, que este año podrán encontrarse en 66 restaurantes participantes, además de en la carpa solidaria instalada en la plaza.

La celebración permitirá así recorrer diferentes establecimientos mientras se descubre el producto desde perspectivas muy distintas. Una especie de ruta gastronómica en la que el boquerón funciona como hilo conductor entre cocinas, recetas y territorio.

Cuatro días entre fogones

La cocina en directo será otra de las grandes protagonistas. Durante cuatro jornadas pasarán por los fogones once cocineros, un coctelero, un sumiller y un experto en aceite de oliva virgen extra.

El programa arrancará este martes 8 en La Calma Playa con Enrique Sánchez, presentador de Cómetelo. Las demostraciones continuarán allí miércoles y jueves antes de trasladarse el viernes a la plaza Al-Ándalus.

Precisamente este espacio acogerá del 11 al 13 de septiembre la Feria Sabor a Málaga, donde productos y gastronomía de la provincia compartirán protagonismo con la fiesta.

Un pueblo entre mar y cuevas

La cita puede ser también una excusa para descubrir Rincón de la Victoria más allá de la mesa. Este rincón de la Costa del Sol combina largas playas con acantilados, restos arqueológicos y algunos lugares realmente singulares.

El más conocido es la Cueva del Tesoro, una cavidad vinculada a la acción del mar y considerada una rareza geológica en Europa.

Cueva del Tesoro. Turismo Andalucía.

En su interior aparecen galerías, formaciones rocosas y vestigios de ocupación humana que añaden historia al recorrido.

Muy cerca se encuentran el Parque Arqueológico del Mediterráneo y la Cueva de la Victoria, donde se han documentado pinturas rupestres y restos prehistóricos.

Caminando sobre el Mediterráneo

Otro de los grandes planes está al aire libre. El paseo que comunica Rincón de la Victoria con La Cala del Moral atraviesa los Acantilados del Cantal, dejando a su paso miradores, pasarelas sobre el mar y antiguos túneles ferroviarios.

La historia reaparece junto a la costa en Villa Antiopa, una antigua villa romana donde todavía se conservan mosaicos fechados en torno al siglo III.

Rincón de la Victoria, Málaga. iStock

Y después de tanta visita, siempre queda regresar al Mediterráneo. La Playa del Rincón, Torre de Benagalbón o La Cala del Moral permiten terminar el día junto al mar y, durante estas jornadas, hacerlo además con un sabor muy concreto.

Porque durante unos días el boquerón dejará de ser únicamente una de las tapas más reconocibles de Málaga para convertirse en la mejor excusa para recorrer Rincón de la Victoria entre playas, historia y cocina.