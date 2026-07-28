Durante el verano, la Costa del Sol se llena de mercados temáticos que transforman plazas, paseos y enclaves históricos en escenarios de otra época. Entre todas las propuestas destaca una cita que combina artesanía, gastronomía y animación en un entorno privilegiado frente al litoral malagueño.

Hasta el 3 de agosto, el Mercado Medieval del Castillo de la Duquesa, en Manilva (Málaga), reúne decenas de puestos artesanales, pasacalles, espectáculos y una amplia oferta gastronómica alrededor de una fortaleza histórica. Un plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos junto al mar.

El mercado medieval

El mercadillo medieval junto al mar podrá visitarse hasta el 3 de agosto. E.E.

El Mercado Medieval del Castillo de la Duquesa se instala cada verano en uno de los rincones con más encanto de la Costa del Sol. Durante varios días, el entorno se transforma con puestos de madera, estandartes, decoración temática y personajes caracterizados que recrean el ambiente de las antiguas villas medievales.

A lo largo del recorrido se pueden encontrar numerosos puestos de artesanía con artículos de cuero, cerámica, bisutería, juguetes de madera, cosmética natural y otros productos elaborados de forma tradicional. Además, muchos artesanos trabajan sus piezas en directo, permitiendo descubrir antiguos oficios y técnicas artesanales.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. Los visitantes pueden degustar carnes a la brasa, embutidos, quesos, dulces tradicionales y otras especialidades, además de disfrutar de tabernas y puestos donde hacer una pausa durante la visita.

Pasacalles y espectáculos

La programación incluye animación durante toda la jornada con músicos, malabaristas, personajes medievales y artistas de calle que recorren el mercado creando una atmósfera muy cuidada.

También hay actividades dirigidas al público familiar, con propuestas para niños y adultos que convierten la visita en una experiencia para todas las edades.

Al caer la tarde, el ambiente cambia por completo. La iluminación del recinto y las actuaciones nocturnas hacen que el paseo entre los puestos resulte aún más especial, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del día.

El Castillo de la Duquesa

Uno de los grandes atractivos del mercado es el lugar en el que se celebra. El Castillo de la Duquesa fue construido en el siglo XVIII sobre los restos de una antigua villa romana para reforzar la defensa de la costa frente a los ataques piratas.

Declarado Bien de Interés Cultural, conserva buena parte de su estructura original y es uno de los monumentos más representativos de Manilva, aportando un valor añadido a esta cita estival.

Su ubicación, junto al puerto deportivo y muy cerca de la playa, permite completar la visita con un paseo por el litoral o una comida en alguno de los restaurantes de la zona.

Cómo llegar

El mercado se celebra en el entorno del Castillo de la Duquesa, situado en Puerto de la Duquesa, dentro del municipio malagueño de Manilva.

El acceso es muy sencillo a través de la autovía A-7, que conecta la zona con Estepona, Marbella o Sotogrande. Debido a la gran afluencia de visitantes durante los días de celebración, se recomienda acudir con antelación para encontrar aparcamiento y disfrutar con tranquilidad de todas las actividades programadas.