España está repleta de rincones en los que el verano se vive a otro ritmo. Destinos donde el mar, el paisaje y la tranquilidad invitan a desconectar de la rutina y a disfrutar sin prisas. En la costa mediterránea todavía quedan lugares que conservan ese encanto, acompañados por un clima suave y un ambiente que anima a pasear a cualquier hora.

Uno de esos lugares es Águilas, en la región de Murcia, muy cerca de la provincia de Almería. Esta localidad mantiene viva su tradición marinera y combina amplias playas urbanas con pequeñas calas de aguas cristalinas, además de ser un referente para quienes disfrutan del snorkel y otros deportes náuticos.

Este fin de semana, además, el municipio cambia el bañador por la capa y la armadura para regresar a la Edad Media con la celebración de su Mercado Medieval. Y es que hasta el 12 de julio, el Paseo de La Colonia acogerá una nueva edición del Mercado Medieval en Águilas, una propuesta que reunirá puestos de artesanía, propuestas gastronómicas, espectáculos y atracciones infantiles.

Durante este fin de semana y entre las 18:00 y las 00:00 horas, el paseo se transforma en un escenario inspirado en la Edad Media. Cerca de 40 puestos de artesanía y gastronomía darán forma a un recorrido en el que no faltarán productos elaborados a mano, dulces, embutidos, panes artesanos y otras especialidades.

A lo largo de las jornadas habrá música en directo, pasacalles con personajes de época, espectáculos itinerantes, exhibiciones de antiguos oficios y recreaciones que trasladarán a vecinos y visitantes varios siglos atrás. También están previstas demostraciones de cetrería y otras propuestas pensadas para ambientar el mercado.

Los más pequeños también tendrán su espacio con talleres, juegos tradicionales y atracciones infantiles, mientras que la cuidada decoración y la animación convertirán el Paseo de La Colonia, junto a la playa del mismo nombre y a los pies del castillo de San Juan de las Águilas, en uno de los grandes atractivos del verano en la localidad.

Sin embargo, quienes aprovechen la visita para pasar el fin de semana en Águilas encontrarán mucho más que un mercado medieval.

Qué ver en una escapada a Águilas

Este municipio de la costa murciana presume de más de una treintena de playas y calas, un patrimonio ligado al mar y un casco urbano que invita a recorrerlo sin prisas. Su clima, con más de 3.000 horas de sol al año, lo convierte en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo.

Uno de sus grandes símbolos es el castillo de San Juan de las Águilas, una fortaleza del siglo XVIII situada sobre un promotorio desde el que se obtienen algunas de las mejores vistas de la bahía. A sus pies se extiende el paseo marítimo, perfecto para caminar al atardecer, mientras que la cercana Plaza de España concentra parte de la vida de la localidad, rodeada de edificios históricos, terrazas y comercios.

Playa La Higuerica, Murcia. iStock

Para quienes buscan naturaleza, uno de los rincones imprescindibles es el paraje de Cuatro Calas, un espacio protegido formado por las playas de La Calarreona, La Higuerica, La Carolina y Los Cocedores. Sus aguas transparentes y fondos marinos convierten esta zona en un lugar muy apreciado para la práctica de snorkel o simplemente para disfrutar de un baño lejos del bullicio.

Si la idea es quedarse cerca del centro, la Playa de Poniente y la Playa de Las Delicias son dos de las opciones más populares. La primera destaca por sus amplias dimensiones y por las vistas que ofrece al caer la tarde, mientras que la segunda cuenta con todos los servicios y luce distintivos como la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística.

Playa de los Cocedorees. iStock

La escapada tampoco estaría completa sin probar la gastronomía local. La cocina de Águilas está marcada por el Mediterráneo, con pescados y mariscos frescos como protagonistas, además de recetas tradicionales de la Región de Murcia como el arroz al caldero o el zaragollo.

Una combinación de mercado medieval, patrimonio, playas y buena mesa que convierte a este municipio en un destino ideal para disfrutar de una escapada veraniega este fin de semana.