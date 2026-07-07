España es uno de los países europeos en los que existe una mayor tradición de ferias medievales, por lo que no es extraño encontrar alguna cerca de cualquier punto de la geografía española, sobre todo durante los meses de verano.

Este fin de semana se celebra una de ellas, que tiene lugar junto a un castillo y en la que se puede disfrutar de cetrería, música en directo y tabernas de época que nos transportan varios siglos atrás.

Hablamos del Mercado Medieval Calatravo de Alcaudete, en Jaén, que se celebra del viernes 10 al domingo 12 de julio en la Plaza de Santa María y alrededores, como parte de las XXI Fiestas Calatravas, una celebración histórica y cultural muy arraigada a este municipio.

Estas fiestas, que han sido declaradas Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, conmemoran el pasado de Alcaudete vinculado a la Orden de Calatrava y se celebran cada año en el segundo fin de semana del mes de julio.

Se trata de un fin de semana en el que la localidad atrae a visitantes de todas las partes de la provincia y de otros puntos de la región y del país, atraídos por una completa programación con propuestas para todos los públicos.

Mercado Medieval Calatravo de Alcaudete

Las calles del centro histórico de Alcaudete se llenarán de artesanos y mercaderes con puestos de artesanía, productos locales y gastronomía que recrearán el ambiente de la época medieval.

A lo largo de tres días, los vecinos y visitantes podrán pasear entre una ambientación histórica calatrava, con un vínculo muy fuerte con la identidad local. El mercado se desarrollará en la Plaza de Santa María y las calles adyacentes, un enclave con un gran valor patrimonial.

El evento está pensado para todos los públicos, por lo que se trata de una opción ideal para disfrutar en familia y dejarse llevar por los grandes atractivos de las distintas actividades relacionadas con el medievo.

El mercado es parte de una programación más amplia que incluye desfiles históricos, recreaciones medievales, exhibiciones de combate, tiro con arco, cetrería, espectáculos de música y danza tradicional y el tradicional Asalto a la Villa de Alcaudete.

Este último es una representación teatralizada con la que se recrea un episodio histórico-legendario de la lucha entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media. Es el momento culminante de las Fiestas Calatravas.

Uno de los grandes protagonistas de las Fiestas Calatravas es el Castillo de Alcaudete, una fortaleza de origen árabe situada en lo alto del municipio, siendo el punto central de muchas de las recreaciones históricas, entre ellas el mencionado Asalto a la Villa.

Programa de las XXI Fiestas Calatravas de Alcaudete

El programa de las XXI Fiestas Calatravas 2026 de Alcaudete llega cargado de actividades para el disfrute de todos los asistentes, con mucho que ofrecer más allá del mercado medieval.

Viernes 10 de julio

El viernes a las 20:00 horas comienzan las fiestas con la apertura de tabernas y el mercado medieval, para continuar con la visita al campamento medieval y el gran desfile El Dragón Rojo, con la participación de músicos, dragón, gigantes, cabezudos, cetreros, charanga, bandas musicales y mucho más.

A las 22:00 horas llega una de las grandes novedades de la presente edición, de la mano del show inmersivo El Gran Maximus de Arabia, un espectáculo itinerante que parte desde la Plaza 28 de Febrero y que está pensado para sorprender al público en plena calle.

Además de las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el Mercado Calatravo, llega a las 23:00 horas La Noche Calatrava, un espectáculo de fuego, circo y leyenda que tendrá lugar en la explanada de las Fiestas Calatravas. También habrá las Escaramuzas entre Cardyra y Militia Regis y el pasacalles de personajes fantásticos Rex Infernum.

Por la noche, las actividades se prolongarán hasta las 5:00 horas, con DJ, charlas explicativas de armas, duendes traviesos y otras actuaciones temáticas.

Sábado 11 de julio

El sábado la actividad volverá a desarrollarse entre las 20:00 y las 5:00 horas de la madrugada, comenzando de nuevo con la apertura de tabernas y el mercado medieval, para continuar con el pasacalles Asalto a la Villa a las 20:30.

Este será un aperitivo del gran evento de las 22:30 horas, cuando se celebrará la recreación histórica Asalto a la Villa, una escenificación clave sobre la Orden de Calatrava y la defensa de Alcaudete contra las tropas nazaríes.

El resto de la jornada se completa con espectáculos con músicos, animaciones itinerantes, una demostración de combate de esgrima medieval, espectáculo de circo y fuego, y DJ en ambientación calatrava con luces LED, entre otros.

Domingo 12 de julio

En el último día de las XXI Fiestas Calatravas de Alcaudete, además de disfrutar de las tabernas y el mercado medieval, tendrá lugar a las 20:15 el pasacalles infantil, con animalotes que se escapan por el mercado con su amigo el dragón, acompañados de música. Todos los niños podrán participar y al finalizar recibirán un ticket de merienda gratuito en las Tabernas Calatravas.

A las 21:15 se celebrará un teatro a pie de calle con personajes interactivos en la plaza, misma hora a la que habrá una exhibición de vuelos de aves rapaces. Tras disfrutar de la cetrería, habrá demostraciones de combate y animaciones por las calles, antes de llegar a las 22:00 horas, cuando tendrá lugar Fierabrass, el Desquiciado, una actuación temática.

Una oportunidad perfecta para despedir un fin de semana repleto de historia, tradición y espectáculos en uno de los mercados medievales más destacados de Andalucía.