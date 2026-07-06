Las ferias medievales son las grandes protagonistas del verano, pero no son las únicas capaces de transformar por completo una localidad para hacerla viajar al pasado.

En distintos puntos de España también se celebran mercados y recreaciones de la época romana que acercan a cómo era la vida durante el Imperio a través de espectáculos, artesanía, gastronomía y actividades para toda la familia.

Entre ellas destacan los mercados romanos, donde las calles se llenan de artesanos, gastronomía inspirada en la Antigua Roma, desfiles, campamentos militares y espectáculos que recrean la vida hace más de dos mil años.

Una de las citas más destacadas de este verano será la XI edición de las Jornadas Ibero-Romanas Laminitanas, que se celebrará del 9 al 12 de julio en Alhambra (Ciudad Real).

Durante cuatro jornadas, la localidad volverá a transformarse en la antigua Laminium, una importante ciudad de época romana, con una programación centrada en las recreaciones históricas, las visitas teatralizadas, los talleres y un mercado artesanal ambientado en la Antigüedad.

Cuatro días para viajar a la antigua Laminium

Organizadas por la Asociación Alhambra Tierra Roja, estas jornadas buscan acercar al público la historia de la antigua Laminium mediante una propuesta inmersiva en la que vecinos, recreadores y visitantes comparten protagonismo.

El programa combina actividades culturales, demostraciones y espectáculos pensados para todos los públicos. Durante los cuatro días habrá recreaciones de episodios históricos, visitas guiadas teatralizadas por museos y yacimientos arqueológicos, además de talleres dedicados a antiguos oficios y técnicas utilizadas tanto por íberos como por romanos.

No faltarán tampoco las demostraciones de armamento, los rituales inspirados en las antiguas ceremonias religiosas, las olimpiadas populares, las catas de vino tematizadas y un mercado artesanal donde será posible encontrar productos elaborados por artesanos y degustar propuestas gastronómicas inspiradas en la cocina romana.

Batallas y talleres

Uno de los grandes atractivos de estas jornadas serán las recreaciones de enfrentamientos entre romanos e íberos, que permitirán conocer cómo eran las tácticas militares, el equipamiento de ambos pueblos y algunos de los episodios que marcaron este periodo histórico.

Junto a ellas, el público podrá participar en talleres de cerámica, agricultura, textiles o armamento tradicional, una forma de descubrir cómo era la vida cotidiana hace más de dos mil años desde una perspectiva práctica y divulgativa.

El mercado artesanal volverá a ser otro de los espacios más concurridos, con puestos de artesanía, alimentación y gastronomía tematizados que completarán la ambientación de la antigua ciudad romana.

Un importante legado histórico

La celebración de estas jornadas no es casual. Alhambra, situada en la comarca del Campo de Montiel, conserva una estrecha vinculación con su pasado histórico y arqueológico.

Con 969 habitantes, según los últimos datos del INE, el municipio reúne importantes vestigios de las culturas íbera, romana y árabe, siendo identificado con la antigua Laminium, uno de los enclaves más relevantes del interior peninsular durante la época romana.

Su ubicación, junto a varios yacimientos arqueológicos y museos de la zona, convierte a la localidad en un escenario idóneo para celebrar unas jornadas que combinan patrimonio, recreación histórica y turismo cultural.

Una oportunidad para recorrer durante unos días las calles de la antigua Laminium y acercarse a la historia de íberos y romanos a través de una experiencia inmersiva que cada año atrae a cientos de visitantes.