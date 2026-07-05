Joaquín Sánchez ha logrado ganarse el corazón de millones de españoles, tanto por ser una leyenda del Real Betis Balompié como por su gran sentido del humor. Tras su retirada de los terrenos de juego, ha destacado por su faceta televisiva.

El exfutbolista de 44 años ha conseguido mantenerse fiel a sus raíces a pesar de toda la fama que ha cosechado a lo largo de su trayectoria.

Aunque gran parte de su vida ha transcurrido en Sevilla, sigue muy ligado a El Puerto de Santa María, donde conserva una vivienda y al que regresa siempre que puede para disfrutar de su tierra.

Esta ciudad de cerca de 90.000 habitantes presume de playas de arena dorada, bodegas centenarias y un castillo medieval.

Hablamos de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, la ciudad que vio nacer y crecer a Joaquín. Esta localidad es mucho más que un destino de sol y playa y ofrece un patrimonio histórico, cultural y gastronómico que merece la pena descubrir.

Este rincón, donde se respira el auténtico arte gaditano, tiene todos los ingredientes para convertirse en el destino ideal para una escapada.

Qué ver en El Puerto de Santa María

El Puerto de Santa María, una histórica ciudad costera situada en la bahía de Cádiz. E.E.

El Puerto de Santa María está repleto de rincones que merecen mucho la pena y que no puedes dejar de visitar si, como Joaquín Sánchez, quieres hacer de esta ciudad gaditana un refugio para tus vacaciones o durante una pequeña escapada.

Visita a las Bodegas Osborne

El vino ha tenido y sigue teniendo una gran importancia en la zona, por lo que antes de visitar El Puerto de Santa María es recomendable visitar alguna de sus bodegas, entre ellas las Bodegas Osborne, aunque hay otras muchas.

La visita permite conocer de primera mano el proceso de elaboración del vino y su historia, además de contemplar barricas con solera que solo se vacían parcialmente cada año.

Castillo de San Marcos

Uno de los lugares más bonitos que se pueden visitar en esta localidad gaditana es el Castillo de San Marcos, construido por orden de Alfonso X el Sabio sobre una mezquita del siglo X.

El monarca ordenó levantar un muro delante del muro de la quibla al quedar impresionado por su valor arquitectónico y decidir conservarlo. No fue hasta el siglo XX cuando este elemento volvió a salir a la luz, manteniéndose incluso algunos de sus adornos originales de cuero.

Actualmente, el castillo pertenece a Bodegas Caballero, que es su sede y emblema de la compañía. Se puede visitar para disfrutar de su historia, además de poder realizar una visita conjunta a la bodega y el castillo, con cata incluida.

El legado de Rafael Alberti

Sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que se pueden hacer en El Puerto de Santa María es perderse por sus calles y dar un paseo por el centro histórico, donde se puede disfrutar de infinidad de rincones, además de sus tiendas de artesanía y bares con encanto.

También es recomendable visitar la Fundación Rafael Alberti, que se encuentra en la casa en la que residió el poeta de pequeño y que hoy alberga un museo dedicado a su figura. En su interior se pueden encontrar manuscritos, pinturas y objetos personales.

Se puede visitar en apenas una hora y puede ayudar a entender por qué Alberti se refería tanto a los azules de El Puerto.

Basílica de Nuestra Señora de los Milagros

No es de extrañar que a Joaquín Sánchez le guste tanto perderse en la ciudad que lo vio crecer, ya que se trata de una ciudad que tiene muchos atractivos para quienes la visitan. Su iglesia más importante es la basílica de Nuestra Señora de los Milagros, construida en el siglo XV en estilo gótico isabelino.

En su interior destaca en su retablo mayor la imagen de la Virgen de los Milagros, que es la patrona de la ciudad.

Patios de las casas palacio

El Puerto de Santa María cuenta con más de 600 patios censados, los cuales guardan muchas similitudes con los patios andaluces tan característicos de Córdoba, y que pertenecen en su mayoría a antiguas casas palacio levantadas por comerciantes enriquecidos gracias al comercio con América.

Aunque la mayor parte de ellos son privados, en algunos casos se pueden visitar, como es el caso del Palacio de Aranibar, que alberga la oficina de turismo. No obstante, en el mes de abril se celebra la Fiesta de los Patios, que permite visitar muchos otros.

Puerto Sherry y sus playas

Más allá de los diferentes edificios que se pueden visitar en El Puerto de Santa María, no hay que olvidarse de otros rincones que permiten disfrutar al máximo de la costa en la ciudad, uno de sus principales atractivos.

Uno de ellos es el Puerto Sherry, uno de los puertos deportivos más grandes de todo el país, desde donde se puede disfrutar de un bonito atardecer. Los atardeceres sobre la bahía de Cádiz son uno de los grandes atractivos de la zona.

A ello se suman playas como Valdelagrana, Las Redes, La Puntilla o La Calita, ideales tanto para darse un baño como para practicar deportes acuáticos como vela, kitesurf o paddle surf.