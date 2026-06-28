Carlos Herrera es uno de los periodistas más reconocidos del panorama nacional, además de una de las voces más influyentes de la radio en España gracias a su programa matinal Herrera en COPE y una larga trayectoria en medios como RNE, Onda Cero y la propia COPE.

Como muchos otros españoles, el locutor de 68 años aprovecha siempre que su agenda se lo permite para disfrutar de algunos días de vacaciones en su refugio particular, que en su caso es una ciudad de 70.000 habitantes con playas kilométricas, un castillo medieval y unos famosos langostinos.

El lugar en el que disfruta Carlos Herrera de sus momentos de esparcimiento es Sanlúcar de Barrameda, un municipio de la provincia de Cádiz que se encuentra a 41 kilómetros de la capital y que es famoso por su gastronomía y cultura, pero también por su ubicación estratégica.

La casa de Carlos Herrera en Sanlúcar

Carlos Herrera ha compartido a través de las redes sociales algunos de los rincones de su chalet de Sanlúcar de Barrameda, un inmueble de tres plantas con un espectacular jardín en el que recibe a amigos y familiares, siendo uno de sus lugares favoritos para disfrutar de las vacaciones.

La vivienda cuenta con un porche cubierto y un área exterior con camas balinesas y un espacio más que suficiente para realizar todo tipo de celebraciones. La propiedad adquirida por el locutor de radio junto a su exmujer Mariló Montero está próxima a la playa del Espíritu Santo.

El chalet está cerca de las dunas y acantilados, además de un castillo medieval que contempla una estampa impresionante, sin olvidar sus vistas a una zona del Parque Nacional de Doñana, un marco natural incomparable.

Qué ver y hacer

A pesar de que las raíces de Carlos Herrera se sitúan en Cuevas del Almanzora, en Almería, el periodista nunca ha ocultado que es un gran enamorado de Cádiz, y no resulta nada extraño teniendo en cuenta que, además de un buen clima, tiene otros muchos atractivos que cautivan a cualquier visitante.

Sanlúcar de Barrameda es considerado uno de los destinos más especiales de toda Andalucía, un lugar en el que disfrutar de historia, naturaleza y gastronomía. Más allá de su centro repleto de casas de típica arquitectura andaluza, tiene mucho que ofrecer

Sanlúcar de Barrameda, una histórica ciudad marinera frente a Doñana. E.E.

Uno de los lugares que no pueden faltar en una visita a esta ciudad es el Castillo de Santiago, un edificio que data de finales del siglo XV. Con anterioridad, en este lugar hubo una fortaleza que era propiedad de los señores de Medina Sidonia, descendientes de Guzmán El Bueno.

Este es el castillo con mayor superficie construida de toda la provincia de Cádiz. Igualmente, es aconsejable visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la O, que se construyó en torno al siglo XIV, con planta basilical y tres naves y un pórtico mudéjar.

Continuando con la visita por esta localidad gaditana, no puede faltar la visita al Palacio de Orleans-Borbón, que fue la residencia de verano de los duques de Montpensier, también propietarios del palacio de San Telmo y del parque de María Luisa, que eran sus jardines.

A mediados del siglo XIX fue construido con un estilo neomudéjar muy llamativo y en la actualidad este palacio alberga el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, siendo un edificio realmente bonito y de obligada visita.

El Palacio de Medina Sidonia, por su parte, es una construcción del siglo XVI de estilo renacentista que fue, en su momento, la residencia de esa familia nobiliaria y que, hoy en día, se encuentra con una parte del edificio ocupada por un hotel y restaurante, y otra por la Fundación Medina Sidonia.

Tampoco hay que dejar pasar la oportunidad de visitar las Bodegas Barbadillo, donde poder conocer de primera mano la elaboración de manzanilla, clave en el ámbito vinícola del jerez. Barbadillo es la mayor productora de esta variedad.

Playas de Sanlúcar de Barrameda

Más allá de sus grandes atractivos de patrimonio cultural, Sanlúcar de Barrameda destaca especialmente por sus playas, con kilómetros de arenales que son perfectos para relajarse, tomar el sol y darse un buen chapuzón. Son las siguientes:

La Jara: es una playa urbana de 1,5 kilómetros de longitud y una anchura media de 40 metros en la que uno se puede relajar mientras se contemplan unas espectaculares vistas hacia el Parque Nacional de Doñana.

es una playa urbana de 1,5 kilómetros de longitud y una anchura media de 40 metros en la que uno se puede relajar mientras se contemplan unas espectaculares vistas hacia el Parque Nacional de Doñana. Las Piletas y La Calzada: son dos playas contiguas con la mayor longitud de Sanlúcar de Barrameda, alcanzando los 2,3 kilómetros. Son conocidas como “el hipódromo” porque en ellas se realizan carreras de caballos.

son dos playas contiguas con la mayor longitud de Sanlúcar de Barrameda, alcanzando los 2,3 kilómetros. Son conocidas como “el hipódromo” porque en ellas se realizan carreras de caballos. Bonanza: situada en la zona norte de la localidad, en la desembocadura del Guadalquivir, está esta playa de 1,8 kilómetros de longitud que apenas tiene olas. Hay que tener en cuenta que no hay servicios ni equipamientos.

situada en la zona norte de la localidad, en la desembocadura del Guadalquivir, está esta playa de 1,8 kilómetros de longitud que apenas tiene olas. Hay que tener en cuenta que no hay servicios ni equipamientos. Bajo de Guía: es una playa de tipo fluvial, aunque con agua salada, junto a la cual se encuentran el puerto de Sanlúcar y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, en los que poder disfrutar de sus famosos langostinos. Tiene una longitud de 800 metros.

Para completar un día de playa o de visita turística por la ciudad, nada mejor que pasarse por los bares de tapas y restaurantes de Sanlúcar, donde poder disfrutar de los langostinos, mariscos y otros pescados que forman parte de la gastronomía local.