Encontrar un rincón del Mediterráneo sin aglomeraciones puede parecer una misión cada vez más difícil de conseguir, sin embargo, todavía existen lugares donde el acceso está limitado precisamente para proteger su entorno y en los que la naturaleza sigue siendo la auténtica protagonista.

Uno de estos lugares es la isla de Cabrera, un pequeño archipiélago situado al sur de Mallorca que forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

Su acceso está estrictamente regulado y solo 300 personas al día pueden desembarcar en la isla principal, una medida que ha permitido conservar uno de los ecosistemas litorales mejor preservados de España y unas aguas consideradas entre las más limpias y transparentes del Mediterráneo.

Declarado Parque Nacional en 1991, este espacio protegido ofrece una experiencia muy distinta a la de otros destinos de Baleares. Aquí no hay urbanizaciones ni playas masificadas.

El visitante llega en barco para disfrutar de una jornada de senderismo, snorkel, historia y naturaleza en un entorno donde el tiempo parece haberse detenido.

El espacio con mayor biodiversidad del Mediterráneo

La única forma habitual de visitar Cabrera es mediante una excursión organizada en barco desde Mallorca. El estricto control de aforo limita la entrada a 300 visitantes diarios, además de restringir el número de personas que pueden permanecer en sus aguas y controlar el fondeo de embarcaciones para minimizar el impacto sobre el ecosistema.

Gracias a estas medidas, la isla conserva un patrimonio natural excepcional. En apenas 13 kilómetros cuadrados conviven alrededor de 500 especies vegetales y unas 950 especies marinas, lo que convierte este rincón en uno de los espacios con mayor biodiversidad del Mediterráneo occidental.

Castillo de Cabrera.

Nada más desembarcar, resulta evidente que la naturaleza marca el ritmo. Los senderos permiten recorrer el interior de la isla, observar aves marinas y disfrutar de un paisaje prácticamente intacto donde apenas existen construcciones

Uno de los lugares más visitados es el castillo que domina la bahía desde lo alto de una colina. Construido durante el siglo XIV, esta fortaleza servía para vigilar la llegada de piratas y corsarios y avisar a Mallorca mediante señales de fuego cuando existía peligro.

Vista desde la antigua fortaleza en Cabrera.

La subida hasta la fortaleza merece la pena por las vistas panorámicas del puerto natural, los islotes que forman el archipiélago y el intenso azul del Mediterráneo.

La historia de Cabrera, además, va mucho más allá del castillo. En la isla existió un monasterio durante la Antigüedad y siglos después, fue utilizada como prisión para miles de soldados franceses capturados durante la Guerra de la Independencia Española, un episodio que todavía recuerda un monumento levantado en su memoria.

Playas de aguas cristalinas

Aunque la isla no cuenta con grandes arenales, sí dispone de pequeñas zonas de baño como S'Empalmador o Es Burrí, donde el agua destaca por una transparencia difícil de encontrar en otros puntos del Mediterráneo.

Muy cerca de la orilla es habitual observar bancos de peces e incluso especies como pulpos o corvinas, por lo que el snorkel se ha convertido en una de las actividades estrella para quienes visitan Cabrera.

La protección del entorno también explica esta riqueza marina. Está prohibido pescar, fondear libremente o practicar submarinismo sin autorización, medidas que han permitido mantener intactos sus fondos marinos.

La espectacular Cueva Azul

Uno de los momentos más esperados de muchas excursiones en barco es la visita a la Cueva Azul, una cavidad marina donde la luz del sol crea un intenso color azul eléctrico que parece iluminar el agua desde el interior.

Cuando las condiciones del mar lo permiten, algunas embarcaciones realizan una parada para que los visitantes puedan bañarse o practicar snorkel en este escenario natural, considerado uno de los grandes símbolos del archipiélago.

Cueva azul de Cabrera.

Una escapada única a Cabrera que también puede completarse contemplando los islotes que rodean Cabrera durante la navegación, como Na Foradada, Na Plana, Na Pobra o la Isla Conejera y que forman parte de este singular archipiélago protegido.

Precisamente esa combinación de acceso limitado, patrimonio histórico, playas prácticamente vírgenes y uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del Mediterráneo convierte a Cabrera en una escapada muy diferente a cualquier otra de Baleares.