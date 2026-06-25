Mientras otros destinos reciben millones de visitantes cada año, todavía existe un rincón donde los volcanes, los acantilados, los bosques y el océano siguen siendo los verdaderos protagonistas. Un lugar pensado para quienes disfrutan caminando durante horas, descubriendo piscinas naturales casi desiertas y recorriendo paisajes que conservan su carácter más salvaje sin masificaciones.

Ese lugar que te invitamos a descubrir es El Hierro, la isla más occidental y una de las menos pobladas del archipiélago canario. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, ha sabido mantenerse al margen del turismo masivo gracias a un modelo centrado en la conservación de su extraordinario patrimonio natural.

Su pequeño tamaño no impide reunir algunos de los paisajes más espectaculares de Canarias, desde bosques moldeados por el viento hasta fondos marinos considerados entre los mejores de Europa.

Vista panorámica en El Hierro.

Uno de los grandes atractivos de El Hierro es precisamente su extensa red de senderos. La isla dispone de 15 rutas homologadas que suman más de 250 kilómetros y permiten conocer prácticamente todos sus ecosistemas.

Los caminos atraviesan bosques, antiguos campos volcánicos, miradores naturales, acantilados que caen sobre el Atlántico y pequeños pueblos donde el ritmo de vida sigue siendo pausado. Un destino especialmente apreciado por senderistas y amantes de la naturaleza.

El sabinar, uno de los paisajes más sorprendentes

Entre todos los rincones de la isla destaca uno especialmente emblemático: el Sabinar. En este bosque crecen las famosas sabinas herreñas, árboles centenarios cuyas formas retorcidas han sido esculpidas durante décadas por la fuerza constante de los vientos alisios.

Sus siluetas inclinadas se han convertido en uno de los grandes símbolos de El Hierro y en una de las imágenes más reconocibles de Canarias.

Enebro en El Hierro.

Además de su enorme valor paisajístico, este espacio desempeña un importante papel ecológico al albergar numerosas especies adaptadas a este ecosistema tan singular.

Muy cerca se encuentra también el Santuario de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la isla y uno de los principales centros de peregrinación del archipiélago.

Volcanes, piscinas y playas salvajes

El origen volcánico de El Hierro ha dado lugar a una costa completamente distinta a la de otras islas.

En el sur sobresale La Restinga, un tranquilo pueblo pesquero conocido internacionalmente por sus espectaculares fondos marinos. Tras la erupción submarina del volcán Tagoro en 2011, esta zona experimentó una extraordinaria regeneración de la vida marina que hoy atrae a buceadores de todo el mundo.

Playa del Verodal, El Hierro.

Muy cerca aparecen lugares como Tacorón, rodeado de coladas volcánicas y pequeñas piscinas naturales ideales para refrescarse, mientras que en el oeste sorprende la playa de El Verodal, una de las pocas de Canarias con arena rojiza y anaranjada.

Otros rincones imprescindibles son las piscinas naturales de La Maceta, el espectacular Charco Azul, las tranquilas aguas Tamaduste o la playa de Arenas Blancas, cuyo color contrasta con el predominio de las rocas volcánicas de la isla.

Un viaje por la historia de la isla

Además de naturaleza, El Hierro conserva importantes vestigios de su pasado. Uno de los espacios más interesantes es el Parque Cultural El Julán, donde se conservan numerosos grabados rupestres realizados por los antiguos habitantes de la isla antes de la llegada de los europeos.

El recorrido también permite descubrir antiguos asentamientos pastoriles y comprender mejor la forma de vida tradicional herreña.

Mirador de la Peña, El Hierro.

Otro punto imprescindible es el Faro de Orchilla, situado en el extremo occidental de la isla. Durante siglos este lugar fue considerado uno de los confines del mundo conocido y llegó a utilizarse como referencia para el antiguo meridiano cero antes de adoptarse el de Greenwich.

Es una de las islas menos masificadas de España y uno de esos destinos donde todavía es posible disfrutar del silencio, caminar durante kilómetros sin cruzarse con nadie y contemplar algunos de los paisajes más salvajes del Atlántico.