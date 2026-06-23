Caminar junto al mar Mediterráneo es siempre una buena opción, sobre todo cuando el paseo se desarrolla por un lugar en el que la naturaleza se combina con una buena gastronomía y un gran legado histórico y cultural que perdura con el paso de los siglos.

Aunque España cuenta con una de las redes de paseos marítimos más extensas del planeta a merced de sus más de 8.000 kilómetros de costa, hay uno que destaca por encima de todos, y es el paseo marítimo de Almuñécar, en la provincia de Granada (Andalucía).

Recorrer su paseo marítimo supone disfrutar de unas espectaculares vistas al Mediterráneo, terrazas situadas frente al mar para probar los mejores espetos y más de 6 kilómetros de playas repartidas por todo el municipio.

El paseo marítimo de Almuñécar recorre gran parte del litoral y permite caminar mucho tiempo sin dejar de ver el mar, siendo el Paseo de San Cristóbal uno de los tramos más populares, ya que en él se mezclan playas con restaurantes y pequeños comercios.

Recorrerlo a pie supone disfrutar de una zona que, al contrario que otras del Mediterráneo, no está tan masificada, pudiendo disfrutar así de una mayor tranquilidad y de todo lo que este municipio granadino puede ofrecer. Además, las temperaturas son suaves durante todo el año.

Qué ver y hacer en Almuñécar

Aunque el mar es el gran protagonista, Almuñécar tiene mucha historia detrás, conservando restos de su pasado romano, fenicio y árabe, lo que se puede apreciar en algunos de sus principales lugares de interés.

Castillo de San Miguel

Uno de los principales atractivos de la localidad granadina es el Castillo de San Miguel, situado encima de una colina y visible desde prácticamente todo el pueblo. Por él han pasado la mayoría de culturas que han tenido presencia en la Península Ibérica, dándole el aspecto que luce actualmente poco a poco.

Se puede visitar e incluye un pequeño museo arqueológico en una cueva. Sin embargo, lo más interesante del lugar es poder disfrutar de unas increíbles vistas a Almuñécar y al mar Mediterráneo.

Alrededor del castillo nos encontramos con un barrio de calles estrechas conocido como Barrio del Castillo, en el que es posible perderse por ellas para disfrutar de los mosaicos que pueblan sus calles. En él abundan las casas blancas típicas de los pueblos andaluces.

Palacete de la Najarra

El Palacete de la Najarra es para muchos el edificio más bonito de Almuñécar, y también es donde se encuentra una de las oficinas de turismo, por lo que se trata de un buen lugar para iniciar la visita a esta localidad.

Se trata de un edificio de estilo neoárabe que perteneció a una familia adinerada del siglo XIX dedicada al negocio del azúcar. Su jardín de estilo andalusí impacta y lo convierte en un lugar de obligada visita.

Centro histórico

Perderse por el centro histórico de Almuñécar es una obligación, ya que permitirá disfrutar al máximo del pueblo. Son calles que no están repletas de tiendas de recuerdos como sucede en otros lugares, sino que te puedes cruzar constantemente con residentes, una forma perfecta de tomar el pulso al pueblo.

En su zona más comercial hay librerías, tiendas de artesanía y mucho más, además de no faltar sus bares en los que podrás disfrutar de unas exquisitas tapas con cada cerveza, todo ello entre casas de color blanco que no superan las dos alturas.

La Factoría de Salazón y el Acueducto Romano

Muy cerca del centro se encuentran la Factoría de Salazón de Pescado y el Acueducto Romano. Este último fue construido para llevar agua potable a la industria de salazón que había en Almuñécar.

Si los visitas, podrás verlos desde una altura superior, ya que ambos estaban semienterrados. Se pueden visitar de forma gratuita, pudiendo así transportarse al pasado de la localidad.

Museo del Bonsái

En 2008 abrió sus puertas el Museo del Bonsái, gestionado por la Asociación Amigos del Bonsái Costa Tropical. Este alberga lo que es una de las colecciones más completas de España, además de un sitio muy curioso para visitar.

Es un lugar perfecto para poder conocer en profundidad este árbol originario de Japón que a lo largo del tiempo se ha popularizado en el resto del planeta.

Playas y calas

Uno de los puntos fuertes de Almuñécar es su variedad de playas. La más conocida es la Playa de San Cristóbal, situada junto al paseo marítimo y perfecta para estar cerca de servicios y restaurantes.

Cuenta con varios kilómetros de playa con restaurantes, terrazas y un ambiente muy familiar, además de aguas limpias y tranquilas. Es una opción ideal para disfrutar de la playa sin alejarse del centro de la localidad.

También hay que hacer mención a placas y calas como Puerta del Mar, playa Velilla o playa del Tesorillo, una cala pequeña rodeada de vegetación.

Cómo llegar a Almuñécar

Almuñécar está bien comunicada por autovía con Málaga (a 90 kilómetros), Granada (87 kilómetros) y Almería (141 kilómetros), por lo que se puede llegar sin demasiados problemas para poder disfrutar de una bonita escapada o unas vacaciones.

Aparcar en esta localidad no es sencillo, ya que el centro histórico es prácticamente todo peatonal, por lo que conviene buscar un sitio donde dejar el coche y luego recorrerlo a pie. En invierno se puede aparcar gratis en el paseo marítimo, pero en verano hay zona azul y se debe dejar en un parking o a las afueras de Almuñecar.