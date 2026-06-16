El perfil del turista internacional está experimentando una metamorfosis estructural, de la mano de los cambios socioeconómicos que ha sufrido la sociedad. Ahora, viajar en solitario ha dejado de ser una práctica anecdótica o de nicho para convertirse en una de las mayores fuerzas tractoras del sector turístico global y muchas son las empresas hoteleras y los destinos que empiezan a crear una estrategia específica para ello.

Según el último informe de la plataforma de reservas de GuruWalk, especializada en free tours, hay algunos lugares que ya se han consolidado en el imaginario de estos viajeros como "alone friendly" y registran incluso tasas donde prácticamente la mitad de sus visitantes deciden explorar sus calles de forma totalmente independiente.

El análisis de las reservas efectuadas durante los últimos doce meses en la plataforma ha arrojado luz sobre una clara tendencia geográfica: Asia y América Latina son los principales imanes del fenómeno "solo traveler".

Playa del Postiguet, Alicante.

Si hablamos de destinos más concretos, es decir, de ciudades, es curioso que las elegidas por los viajeros solitarios tienen un gran componente cultural o de negocios. De hecho, entre las 50 metrópolis más elegidas para viajar sin acompañante están Toronto (Canadá), situándose a la vanguardia con un 50,5% de reservas individuales, seguida muy de cerca por Santa Ana (El Salvador) con un 50% y São Paulo (Brasil) con el 49,5%.

En el continente asiático encontramos como ciudades favoritas a Taipéi (49,5%), Kuala Lumpur (49%) y Hong Kong (47%), que se colocan en los primeros puestos, seguidas en el top 20 por potencias turísticas indiscutibles como Singapur, Seúl, Bangkok, Shanghái y Chiang Mai.

En el espectro latinoamericano, los datos respaldan el gran atractivo de la región para esta tipología de viajero. Destacan enclaves urbanos de gran dinamismo como Santiago de Chile, asentada en el puesto 19 con un notable 40% de reservas; Bogotá, en el puesto 23 registrando un 38%; y Buenos Aires, consolidando su atractivo cultural en la posición 32 con un 35% de reservas gestionadas para viajeros individuales.

Ubicado en Toronto. Royal Bank Plaza

Alicante, la excepción

La gran sorpresa y el dato más relevante para el sector turístico español es, sin duda, haber colocado a una ciudad del país entre las 50 primeras del mundo en ser elegida por este tipo de viajeros. En concreto, se trata de Alicante que se ha posicionado en el puesto 45.

Según el informe de GuruWalk, uno de cada tres turistas que reservan actividades en Alicante lo hace de manera individual.

"El viajero en solitario es uno de los perfiles que mejor encaja con la filosofía de GuruWalk. Los free tours ofrecen exactamente lo que busca alguien que viaja solo: una forma fácil de orientarse en una ciudad nueva, vivir una experiencia auténtica y, muchas veces, conocer a otras personas en el camino. No es casualidad que en destinos tan diversos como Toronto, Kuala Lumpur o Alicante, más de 1 de cada 3 personas que reserva un free tour viaje en solitario", explica Belén Casanova de GuruWalk.

Alicante supera a Málaga, Las Palmas y Tenerife y lidera el turismo de apartamentos en España. Foto de Viajes creado por bearfotos - www.freepik.es

El dato resulta especialmente revelador si lo comparamos con las dos grandes urbes de España: Madrid y Barcelona. Si bien ambas metrópolis continúan liderando con rotundidad el volumen neto global de reservas, en cuanto a solo travelers sus porcentajes proporcionales se sitúan en el 25% y 26% respectivamente.

Lo que viene a demostrar que en el turismo más habitual en Madrid y Barcelona tiene un fuerte componente familiar, de pareja o incluso en grupos organizados mientras que Alicante demuestra poseer una identidad única para quienes prefieren viajar solos.

Este ranking internacional para el año 2026 ha sido realizado tras auditar la totalidad de reservas recopiladas entre junio de 2025 y junio de 2026. La primera fase seleccionó una muestra de las 150 ciudades con mayor volumen bruto de reservas a nivel mundial y luego se calculó el ratio de reservas individuales (compras para un único asistente) sobre el total de operaciones del destino, ordenándolos en orden decreciente.