A la hora de pensar en una escapada por España, podemos encontrar una infinidad de propuestas interesantes, muchas de ellas en el norte del país, donde podemos encontrar un pueblo ideal para comer un entrecot de lujo mientras disfrutamos de paisajes impresionantes.

Aunque hay distintos rincones que podrían encajar con esta descripción, en este caso nos referimos al último pueblo del litoral vasco, que es Hondarribia, en la provincia de Guipúzcoa, un lugar que merece mucho la pena conocer.

Situada a poco más de 20 kilómetros de San Sebastián, es una de las ciudades más visitadas de la costa guipuzcoana, tanto por su relevancia histórica como por haberse consolidado como uno de los rincones más bonitos del País Vasco, donde destacan especialmente sus coloridas casas de pescadores.

¿Qué ver en Hondarribia?

Hondarribia cuenta con un casco viejo que está declarado Conjunto Monumental, el cual, a pesar de haber sido asediado en varias ocasiones y sufrir todo tipo de ataques, aún mantiene buena parte de las murallas que rodeaban la ciudad.

La mejor forma de adentrarse en el corazón del pueblo es cruzando la Puerta de Santa María, una de las entradas más antiguas de la ciudad y uno de esos lugares imprescindibles para contemplar en una visita. Situada a la entrada del pueblo, cuenta con la escultura del "Hatxero", que representa a un soldado que abría paso a las tropas.

Vistas de Hondarribia (Guipúzcoa) y la bahía de Txingudi desde la frontera francesa. E.E.

En el centro de la localidad se encuentra su bonita Plaza de Armas, otro rincón muy recomendable por estar lleno de historia y tener mucho encanto, al estar rodeada de edificios de estilo vasco muy coloridos.

En su parte central se encuentra la fuente de Carlos V, y es una plaza en la que se celebran todo tipo de eventos y festivales, además de ser la ubicación del mercado todos los miércoles y sábados.

Continuando con la visita, hay que dirigirse a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentra al finalizar una cuesta en la calle principal, siendo visible desde diferentes puntos del pueblo.

También hay que visitar la Puerta de San Nicolás, que fue el acceso principal a la ciudad amurallada en los siglos XV y XVI, siendo actualmente la forma de acceder a la parte trasera de la muralla. Desde ella se puede disfrutar de esta y, siguiendo su camino, llegar a la Plaza de Armas, punto neurálgico de Hondarribia.

En una visita a este pueblo vasco no puede faltar la visita a la plaza de Gipuzkoa, también conocida como la Plaza de las Cadenas, una de las más conocidas de esta localidad. Se encuentra rodeada de edificios con balcones y fachadas de colores, además de flores decorativas que les dan un toque especial.

En los soportales de la plaza se pueden encontrar diferentes bares y tiendas, y en el centro de la misma se encuentra la estatua de Juan Sebastián Elcano. En este lugar hay tiendas de souvenirs para poder llevarse un buen recuerdo del paso por Hondarribia.

Su calle Mayor (Nagusi Kalea) es la calle principal del pueblo, y al transitarla se pueden contemplar edificios representativos del pueblo como el Palacio de Casadevante, el Palacio Zuloaga o la Casa Consistorial.

También hay que hacer mención al Baluarte de la Reina, un ejemplo de arquitectura militar del siglo XVI, desde donde contemplar bonitas vistas al mar y la frontera con Francia, y al Faro de Higuer, un espectacular balcón al Cantábrico que también tiene vistas a la montaña y que se encuentra a 15 minutos andando.

Finalmente, no hay que olvidarse de la Playa de Hondarribia, especialmente si el tiempo acompaña. Se encuentra cerca de la bahía de Txingudi y de la desembocadura del río Bidasoa. Aunque tiene menos de un kilómetro de longitud, es un arenal tranquilo de arena fina en el que disfrutar de todos los servicios y practicar actividades como piragüismo o windsurf.

La gastronomía local

En los restaurantes de Hondarribia se puede disfrutar de diferentes propuestas, encontrando los pescados más frescos y un buen marisco, pero también otras exquisitas elaboraciones de la cocina vasca, como un entrecot de lujo.

No faltan los pintxos y el txacolí, de manera que puedes encontrar distintos bares en los que disfrutar de verdaderas exquisiteces. Entre los locales más populares se encuentran El Sardara y el Gran Sol, ambos finalistas en varias ediciones del Concurso de Pintxos.

De esta manera, es posible disfrutar de la exquisita gastronomía local para poner el colofón final a una visita por este bonito pueblo vasco.

Cómo llegar a Hondarribia

La forma más directa de llegar a Hondarribia es en coche particular, pero si no tienes coche y quieres visitar este bonito pueblo, no tienes de qué preocuparte, ya que es posible llegar en autobús desde San Sebastián.

Entre semana, las líneas E20 y E21 unen San Sebastián con Hondarribia en un trayecto de 45 (por nacional) y 30 minutos (por autopista), respectivamente. Los sábados, domingos y festivos, son las líneas E27 y E21 las que están en funcionamiento, tardando 60 (por nacional) y 30 minutos (por autopista) respectivamente.

Si se llega a Hondarribia en un coche particular, hay que saber que es bastante complicado aparcar. Aun así, todo es zona azul, aunque hay algunos parkings de pago. Solo hay unas pocas zonas de aparcamiento gratuito, como es el caso del parking de la Alameda, situado cerca de la Puerta de Santa María.