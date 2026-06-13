Cuando se habla de carreteras espectaculares, muchos viajeros piensan en grandes rutas de montaña repartidas por distintos rincones del planeta. Lo que pocos saben es que en el norte de España existe un recorrido que atraviesa uno de los desfiladeros más impresionantes del país.

Se encuentra en Cantabria y forma parte de la N-621, la carretera que conecta las localidades de La Hermida y Panes siguiendo el curso del río Deva. A lo largo de apenas 22 kilómetros, esta vía atraviesa un paisaje dominado por enormes paredes de roca, bosques y algunas de las mejores vistas de los Picos de Europa.

Además de ser una de las carreteras más llamativas del norte peninsular, permite recorrer el que está considerado como el desfiladero más largo de España.

Desfiladero de La Hermida.

El Desfiladero de La Hermida marca la puerta de entrada a la comarca de Liébana y se sitúa muy cerca del límite entre Cantabria y Asturias.

La carretera discurre encajada entre el cauce del río y las montañas, siguiendo un corredor natural que el agua ha ido excavando durante miles de años. El resultado es una garganta estrecha y profunda rodeada por enormes laderas de roca caliza.

A lo largo del recorrido se suceden hasta 174 curvas que obligan a conducir con calma mientras el paisaje cambia constantemente a ambos lados de la carretera.

Una experiencia de vértigo

Gran parte del atractivo de esta ruta está en la sensación que transmite al conductor. En algunos puntos, las paredes del desfiladero parecen elevarse casi en vertical sobre el asfalto, creando una imagen difícil de olvidar.

La garganta es tan estrecha en determinados tramos que apenas recibe luz solar durante parte del día. Mientras tanto, el río Deva avanza por el fondo del valle acompañando el recorrido prácticamente de principio a fin.

Aunque el trayecto es espectacular, también requiere cierta atención. Se trata de una carretera estrecha y existen zonas donde pueden producirse desprendimientos de piedras desde las laderas que la rodean.

Fauna y flora de gran riqueza

Más allá del paisaje, el desfiladero destaca por su enorme valor ambiental. Todo el entorno forma parte de una zona protegida por la riqueza de su fauna y flora.

No es raro observar buitres planeando sobre las montañas o águilas aprovechando las corrientes de aire que se forman entre las paredes rocosas. En la zona también habitan rebecos y urogallos, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la cordillera Cantábrica.

La vegetación ofrece igualmente una gran variedad. Robles, hayas y encinas se mezclan con alcornoques, formando un paisaje que cambia notablemente según la época del año.

Paradas imprescindibles

Uno de los lugares más conocidos de la ruta es el mirador de Santa Catalina. Situado sobre el desfiladero, ofrece una de las panorámicas más espectaculares de los Picos de Europa y de todo el valle excavado por el río Deva.

También merece la pena detenerse en La Hermida, la localidad que da nombre al desfiladero. El pueblo es conocido desde hace décadas por sus aguas termales y por el histórico balneario que contribuyó a convertir esta zona en un destino habitual para viajeros y visitantes.

Iglesia de Santa María de Lebeña.

Pocos kilómetros después aparece Lebeña, una pequeña localidad que alberga uno de los grandes tesoros patrimoniales de Cantabria. En Lebeña se encuentra la iglesia de Santa María, considerada uno de los ejemplos más destacados de arquitectura mozárabe de toda España.

Construido durante el siglo X, este templo destaca por su excelente estado de conservación y por el entorno en el que se encuentra, rodeado de prados y montañas que forman una de las estampas más características de la comarca de Liébana.

Pueblo de Mogrovejo, en Liébana.

Por ello, muchos viajeros aprovechan el recorrido por el desfiladero para hacer una breve parada y conocer uno de los monumentos históricos más importantes del norte peninsular.

La carretera continúa avanzando entre montañas hasta llegar a Potes, considerada la capital histórica de Liébana.

Pueblo de Potes.

Sus calles estrechas, sus puentes de piedra y sus casas tradicionales la convierten en una de las localidades con más encanto de Cantabria. No en vano, es uno de los destinos más visitados del interior de la comunidad.

Para muchos viajeros, la llegada a Potes supone mucho más que el final de una carretera panorámica. Desde aquí parten algunas de las rutas más populares de los Picos de Europa y se puede visitar lugares tan conocidos como el Monasterio de Santo Toribio de Liébana o el Teleférico de Fuente Dé.

Por eso, recorrer el Desfiladero de La Hermida no consiste únicamente en conducir por una carretera de montaña. Es una forma de descubrir algunos de los paisajes más espectaculares del norte de España a través de uno de sus recorridos más sorprendentes.