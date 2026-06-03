Hay lugares donde caminar junto al mar se convierte en una experiencia en sí misma. Destinos en los que el Mediterráneo acompaña cada paso, las palmeras dibujan el horizonte y las vistas cambian constantemente entre playas, puertos y rincones llenos de vida.

Uno de esos lugares es Denia, una de las joyas de la Costa Blanca. Su paseo marítimo se ha convertido en uno de los espacios más apreciados tanto por vecinos como por visitantes gracias a varios kilómetros de recorrido junto al mar, las vistas privilegiadas al castillo que domina la ciudad y una oferta gastronómica en la que el arroz a banda ocupa un lugar protagonista.

El frente marítimo de Denia permite descubrir algunos de los paisajes más bonitos de la localidad. Desde la zona portuaria hasta el entorno natural de Les Rotes, el recorrido transcurre siempre junto al mar, ofreciendo panorámicas constantes del Mediterráneo y de la silueta urbana.

Paseo marítimo de Denia.

Uno de los puntos más animados es el puerto, que mantiene una intensa actividad pesquera, deportiva y turística. Aquí conviven embarcaciones tradicionales, modernos barcos de recreo y los ferris que conectan la ciudad con Baleares.

A medida que se avanza por el paseo aparecen terrazas, restaurantes, palmeras y espacios abiertos que invitan a detenerse para contemplar el paisaje o simplemente disfrutar del ambiente.

Vistas al castillo de Denia desde el paseo marítimo.

Uno de los grandes atractivos del recorrido son las vistas del Castillo de Dénia. La fortaleza, construida entre los siglos XI y XII sobre una colina que domina la ciudad, acompaña buena parte del paseo y ofrece una de las imágenes más reconocibles de la Costa Blanca.

Especialmente al atardecer, cuando la luz ilumina las murallas y el Mediterráneo adquiere tonos dorados, el conjunto crea una estampa difícil de olvidar.

Además de su valor histórico, el castillo funciona como un magnífico mirador desde el que contemplar el puerto, las playas y gran parte del litoral alicantino.

Entre playas y paisajes naturales

El paseo marítimo conecta también con algunas de las playas más conocidas de Dénia. La Marineta Cassiana, con sus aguas tranquilas y poco profundas, es una de las preferidas por las familias.

Más adelante, el paisaje cambia progresivamente y aparecen pequeñas calas rocosas y zonas de gran valor ecológico vinculadas al entorno de Les Rotes y la Reserva Marina del Cabo de San Antonio. La combinación de mar, naturaleza y tranquilidad convierte este recorrido en uno de los más agradables de toda la costa mediterránea.

Muy cerca del puerto aparece también Baix la Mar, el antiguo barrio de pescadores de la ciudad. Sus pequeñas casas de colores, plazas tranquilas y calles estrechas recuerdan el pasado marinero de Denia y aportan un encanto especial al recorrido.

Es una de las zonas más auténticas para pasear sin prisas, descubrir rincones con historia y disfrutar del ambiente local.

El arroz a banda, protagonista de la gastronomía

Después del paseo llega uno de los grandes placeres de cualquier visita a Dénia: sentarse a la mesa. Y es que, la ciudad está considerada uno de los grandes destinos gastronómicos del Mediterráneo y uno de sus platos más representativos es el arroz a banda.

Elaborado tradicionalmente con caldo concentrado de pescado de roca y acompañado de alioli, este arroz nació entre los pescadores y hoy sigue siendo uno de los sabores más emblemáticos de la localidad.

Muchos de los restaurantes situados junto al puerto y en el paseo marítimo mantienen esta receta como una de sus especialidades, permitiendo disfrutar de una experiencia que combina mar, tradición y gastronomía en un mismo lugar.