Muchas personas deciden hacer escapadas o disfrutar de sus vacaciones en las Islas Baleares, donde podemos encontrar infinidad de atractivos que lo hacen convertirse en un destino perfecto para quienes buscan un turismo de sol y playa.

En este caso tenemos que hablar del que para muchos es el paseo marítimo más espectacular de Europa, que está en España y que a lo largo de 6 kilómetros junto al mar permite disfrutar de una panorámica espectacular, con vistas a un faro del siglo XIV.

Hablamos del Paseo marítimo de Palma en su tramo hacia Porto Pi que, frente al Mediterráneo, permite disfrutar de una de las imágenes más reconocibles de la capital de Mallorca, con sus terrazas, barcos amarrados, edificios históricos y palmeras, junto a su vida urbana.

Este recorrido situado junto al puerto de Palma, conecta diferentes zonas de la ciudad con el entorno de Porto Pi, que, por otro lado, destaca por ser uno de los enclaves portuarios con más historia de la isla.

Este paseo es muy especial, pero no solo por su longitud ni por poder disfrutar de su ambiente mediterráneo, sino por llegar al final del recorrido a uno de los faros más antiguos que aún se encuentra en funcionamiento: el faro de Porto Pi.

El nombre oficial del paseo es Avenida Gabriel Roca, en honor al ingeniero jefe del puerto de Palma entre 1940 y 1962. Fue el encargado de impulsar y crear el paseo marítimo y presidió durante siete años el Patronato de Turismo de Mallorca.

Un balcón abierto al Mediterráneo

El Paseo Marítimo de Palma es como una gran terraza abierta al mar, de manera que a uno de sus lados nos encontramos con sus edificios residenciales, locales de ocio, restaurantes y hoteles, mientras que al otro está el puerto, las embarcaciones y la bahía, una combinación que hace que sea un paseo con gran personalidad.

Por la mañana es frecuente ver a corredores, ciclistas y vecinos que aprovechan la brisa marina para hacer deporte o dar un buen paseo, mientras que al atardecer nos encontramos con la que es una de las estampas más bonitas de Mallorca, en donde poder caminar en un entorno agradable

El Paseo Marítimo de Palma discurre por la avenida Gabriel Roca y se prolonga a lo largo de más de seis kilómetros. E.E.

Uno de sus grandes atractivos es que, lejos de ser un lugar puramente turístico, es parte de la vida diaria de Palma, una vía de conexión que reúne a quienes quieren disfrutar de opciones de ocio, para los que deciden caminar junto al mar o para simplemente contemplar una estampa impresionante de la ciudad.

La combinación de su belleza paisajística con su utilidad urbana hace que no sea extraño que sea considerado uno de los paseos marítimos más bonitos y completos de toda España.

6 kilómetros hasta una joya histórica

El recorrido del Paseo Marítimo de Palma hasta Porto Pi permite disfrutar de la Palma más marinera, con un paseo que avanza junto al puerto deportivo, pudiendo disfrutar de yates, veleros, cruceros y pequeñas embarcaciones.

A lo largo de sus 6 kilómetros de recorrido, se transita por zonas animadas con terrazas y ambiente nocturno, pero también con otras mucho más tranquilas, sin olvidar edificios emblemáticos y barrios llenos de personalidad como El Terreno o Son Armadams.

El faro de Portopí es un faro situado en el barrio de Portopí, en la localidad de Palma de Mallorca. E.E.

El tramo hacia Porto Pi nos lleva a disfrutar de una entrada histórica a Palma desde el mar, un lugar en el que se mezcla la actividad actual del pueblo con la memoria de siglos de navegación. Al final del recorrido nos encontramos con una joya histórica que disfrutar.

Se trata del faro de Porto Pi, que es mucho más que un elemento decorativo. Este faro documentado en septiembre de 1300 (siglo XIV) es uno de los grandes tesoros de Palma, aunque no goza de tanta popularidad como otros de sus rincones.

Se trata del segundo faro más antiguo de España, por detrás de la Torre de Hércules, además de uno de los más antiguos del mundo todavía en funcionamiento. Su historia está íntimamente ligada a la navegación, el comercio y la defensa de la ciudad.

Antes de ocupar su ubicación actual, estuvo situado en la zona en la que hoy se encuentra el Fuerte de San Carlos, pero desde 1617 se encuentra en su emplazamiento actual.

Qué ver en el Paseo Marítimo

El Paseo Marítimo de Palma está repleto de atracciones, que van más allá de observar las numerosas embarcaciones que se encuentran a lo largo de la bahía, siendo una forma relajante de pasar la tarde. Además, cada primavera el puerto alberga el Palma Superyacht Show, una exposición de yates.

Cerca del extremo de Porto Pi se encuentra la famosa discoteca Tito’s, que abrió sus puertas por primera vez en la década de 1920, y a lo largo del recorrido se encuentran otros lugares de interés como el Auditorium de Palma, que posee un variado y completo programa de conciertos y espectáculos; o el barrio de Santa Catalina, con una vida nocturna muy animada.

A medida que se camina por el paseo marítimo, se pueden observar las murallas del siglo XVI que rodean el Museo de Arte Contemporáneo de Es Baluard. Una vez superado este enclave, se pueden contemplar otros lugares como el Real Palacio de la Almudaina y la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca, que es impresionante de día y de noche.