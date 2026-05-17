Alrededor de toda España podemos encontrar numerosos castillos que han sido testigos de siglos de historia, batallas y leyendas que han dejado huella en el país, unas fortalezas defensivas que nos permiten regresar por un momento a nuestro pasado medieval.

Cada una de ellas tiene su propio carácter y atractivos, pero no todos se encuentran en un buen estado. No obstante, esto no es lo que sucede con un castillo de origen árabe, con foso y torres visitables que podemos encontrar en la provincia de Valladolid.

Nos referimos al Castillo de La Mota, situado en Medina del Campo y considerado uno de los castillos más imponentes y mejor conservados del patrimonio castellano. Esta fortaleza ha sido una referencia clave en la historia de Castilla, destacando tanto por su arquitectura como por todo lo ocurrido en su interior.

Esta fortaleza medieval fue utilizada como archivo real, pero también vivió episodios de reclusión y fuga que han servido como inspiración literaria y como para alimentar infinidad de leyendas sobre lo sucedido en el interior de sus muros.

Un castillo con mucha historia

El Castillo de La Mota tiene sus orígenes en el reinado de Pedro I, si bien el edificio actual fue construido principalmente en el siglo XV. Las primeras obras se iniciaron bajo el mandato de Juan II, usando y adaptando las antiguas murallas medievales del siglo XII.

Fue posteriormente cuando Enrique IV completó el recinto interior y se construyó la Torre del Homenaje, siendo los Reyes Católicos los que finalizaron la gran barrera artillera en 1483, con foso incluido alrededor de la construcción, convirtiéndolo de esta manera en una fortaleza clave en Castilla.

También se dotó a la construcción de una moderna galería de tiro subterránea que supuso toda una referencia entre las fortalezas de la época, siendo uno de los primeros castillos de todo el continente que se adaptó al uso de artillería, marcando la transición entre la defensa medieval y la moderna.

Más allá de su importancia militar y valor arquitectónico, el Castillo de La Mota alberga en sus muros numerosos sucesos e historias que dibujan el pasado del esplendor del edificio. Fue usado como archivo de la Corona, además de ser prisión de personajes ilustres como la princesa Juana o César Borgia, protagonista de una legendaria huida.

A ello hay que sumar la importancia de la fortaleza durante el transcurso de la Guerra de Comunidades, además de ser objetivo de las tropas imperiales de Carlos V en la revuelta del año 1520.

A pesar de su importancia, el castillo fue cayendo poco a poco en desuso, perdiendo su uso defensivo y sufriendo un importante deterioro de su interior. Sin embargo, todo cambió cuando se declaró como Monumento Nacional en 1904, cuando se iniciaron distintas obras de restauración y reconstrucción del edificio interior.

De esta forma, a partir de los años 40, el edificio sirvió para albergar en su interior la Escuela de Mandos de la Sección Femenina, recuperando así parte de su esplendor y dando pie a que se pudiese utilizar con otros fines turísticos y culturales.

Hoy en día, la fortaleza pertenece a la Junta de Castilla y León, y en su interior se compaginan dos usos diferentes. Por un lado, se usan las instalaciones interiores para realizar cursos, conferencias y otras actividades culturales diversas. Por otro lado, se desarrolla el uso turístico de la fortaleza.

¿Cómo es el Castillo de La Mota?

Castillo de La Mota, situado en Medina del Campo E.E.

El Castillo de La Mota posee una planta trapezoidal, con dos murallas, una interior y la barbacana exterior. El acceso principal se realiza a través de dos puentes, siendo uno de ellos levadizo, bajo un arco coronado con el escudo de los Reyes Católicos y con fecha de 1483, cuando se concluyó su gran obra artillera.

Rodeando la barrera se encuentra un profundo foso y galerías subterráneas que son una clara muestra de la gran potencia defensiva que tenía esta fortaleza. En su interior cuenta con cinco torres, un amplio patio de armas, una imponente Torre del Homenaje de 40 metros de altura y cinco niveles, dos de ellos originales del siglo XV.

En la planta baja se pueden visitar tanto la sala de Juan de la Cosa como la capilla de Santa María del Castillo, donde sus elementos más característicos son un tríptico flamenco que data de finales del siglo XV y un crucifijo filipino, del siglo XVII.

Cómo visitar el castillo

Desde el año 2007, el Centro de Recepción de Visitantes recibe a todos los interesados en visitar la fortaleza, además de poder visitar un yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro sobre el que se asienta este centro.

Las visitas se pueden realizar de forma libre o guiada, permitiendo recorrer sus exteriores, el patio de armas, la capilla, la liza y las galerías subterráneas. Con la visita guiada a la Torre del Homenaje se puede conocer el Salón de Honor, el Peinador de la Reina y disfrutar de las bonitas vistas desde el Mirador del Caballero.

El Castillo de La Mota abre todo el año, con un horario que depende de la temporada, por lo que conviene consultarlo previamente. La entrada para visitar los exteriores y la planta baja es gratuita, mientras que las visitas guiadas tienen un coste para el público general de 3 a 5 euros, con descuentos para niños, personas con discapacidad, empadronados y grupos.