En España podemos encontrar numerosas murallas medievales, castillos y fortificaciones de gran belleza que podemos visitar y que nos consiguen transportar a otra época, como si se hubiese detenido el tiempo.

Nuestro país cuenta con una gran cantidad de edificios medievales de este tipo, muchas de ellas ampliamente conocidas, pero para disfrutar de la fortificación militar más grande del mundo tenemos que ir al país vecino, Portugal.

En esta parte de la Península Ibérica, ampliamente visitada por los españoles, podemos encontrar una gran riqueza paisajística y arquitectónica, entre las que destaca una localidad que tiene forma de estrella, 10 kilómetros de murallas y que, además, es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Nos referimos a Elvas, una ciudad portuguesa situada en el distrito de Portalegre, en la región del Alentejo, que jugó un papel clave en la independencia de Portugal y que se distingue por su marcado carácter defensivo y militar, que queda evidenciado en sus asombrosas fortificaciones y su gran sistema defensivo.

La UNESCO ha reconocido su núcleo histórico y esta colección arquitectónica como Patrimonio de la Humanidad, y si tenemos en cuenta que apenas se encuentra a 20 kilómetros de Badajoz, se encuentra en una escapada perfecta para quienes residen cerca de esta ciudad, así como para otros muchos españoles.

Así es la fortificación de Elvas

Al hablar del conjunto de fortificaciones de Elvas, lo hacemos para referirnos a distintas edificaciones y monumentos que fueron construidos a lo largo de los siglos. Entre los más destacados se encuentra la Fortaleza de Elvas, una estructura construida entre los siglos XVII y XVIII.

Junto a ella se construyó una línea de defensa interior entre los siglos XII y XVIII. Se trata de la fortificación más grande del mundo, con 10 kilómetros de longitud y estando compuesta por siete baluartes, fosos y cuarteles pensados para servir como defensa de la ciudad de Elvas.

En sus alrededores se pueden encontrar otros fuertes como Gracia, del siglo XVIII, y Santa Lucía, del siglo XVII, al norte y sur, respectivamente, conformando así un sistema defensivo invulnerable con el que proteger la urbe. A ellas se suman otras fortificaciones auxiliares que consolidaron el conjunto como el más grande de su tipo en todo el planeta.

El Fuerte de Gracia, con su característica forma de estrella, es considerado por muchos historiadores como una de las fortalezas más potentes del planeta. Comenzó a construirse en el año 1763 y consta de varias estructuras exteriores, un cuerpo principal y el reducto central, mostrando la arquitectura militar del estilo Vauban.

Esta última es una arquitectura que revolucionó la defensa mediante un sistema geométrico, racional y adaptado al terreno que tenía precisamente en la forma de estrella una de sus principales características. Doce de sus obras son Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Qué ver en Elvas

Lugar de interés histórico en Elvas, Portugal. E.E.

Elvas es una ciudad con unas bonitas calles, donde hay distintos lugares de interés que bien merecen una visita. Por lo tanto, conviene conocerlos para poder complementar la visita al sistema defensivo de la ciudad.

Castillo

En el casco histórico de Elvas destaca el castillo, situado en la zona más elevada del cerro. Sus orígenes son del siglo XIII, cuando se reconquista la ciudad, y Sancho II ordenó construirlo sobre una fortaleza árabe.

Una vez que el castillo perdió su función militar, pasó a convertirse en la residencia de los alcaldes de la ciudad, por lo que el interior es muy diferente al de sus orígenes. Su torre del homenaje se construyó en el siglo XV y desde ella se obtienen unas espectaculares vistas de la ciudad y al valle del río Guadiana. El Castillo de Elvas fue el primer monumento portugués declarado Monumento Nacional.

Arco de Santa Clara

Entre unas bonitas construcciones que evocan a otra época se encuentra el arco de Santa Clara, antigua línea de muralla a través de la cual se llega a la antigua alcazaba. Frente al arco está el Pelourinho o Picota, símbolo del poder judicial de la localidad.

Se encuentra situada sobre una escalinata de mármol y fue construida en el siglo XVI, y era en este lugar donde se ajusticiaba y colgaba a los reos.

Plaza de la República

El centro neurálgico de la ciudad es la plaza de la República, que fue trazada durante el reinado de D. Manuel I para darle un mejor aspecto a la ciudad. En ella hay muchos establecimientos y restaurantes para poder disfrutar de la gastronomía local.

En esa plaza también se pueden encontrar las letras de Elvas, siendo un lugar muy fotografiado para tener recuerdos de la ciudad. También se encuentra en ella su antigua catedral, el templo más importante para visitar en Elvas.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Fue la antigua catedral de la ciudad, siendo construida sobre un antiguo templo del siglo XIII del que no queda ningún rastro. La estructura de la iglesia-fortaleza es de la época manuelina y cuenta con tres naves cubiertas con una bóveda de crucería.

Al haberse realizado reformas en su interior durante los siglos XVII y XVIII, hay una mezcla de estilos, principalmente manuelino y barroco.

Acueducto de Amoreira

Finalmente, hay que mencionar el acueducto de Amoreira, el mayor de la Península Ibérica, que une la localidad de Elvas con Amoreira. Posee 8,5 kilómetros de longitud y 843 arcos superpuestos y pilares de hasta 31 metros de altura. Aunque parece romano, fue construido en el siglo XVII.