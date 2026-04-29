La ruta que te invitamos a descubrir en esta ocasión, es uno de esos senderos dominados por el sonido del agua, el cual está presente durante todo el recorrido. Una compañera constante en cada paso entre pequeñas cascadas, pozas de agua cristalina y corrientes que atraviesan la roca.

Todo ello, en un paisaje en el que el color verde es el protagonista. Musgo, árboles y vegetación se encargan de cubrir el entorno y aportar una sensación de frescor poco habitual en otros puntos de España. Y aunque podría parecer un rincón del norte de Europa, esto está mucho más cerca ya que se encuentra en Asturias.

Se trata de una de las rutas más recomendadas para disfrutar en plena naturaleza: la Ruta del Alba, señalizada como PR-AS 62. Un recorrido de unos 14 kilómetros (ida y vuelta) que suele completarse en unas 3 o 4 horas, dependiendo del ritmo y que se encuentra en el Parque Natural de Redes, un espacio protegido declarado Reserva de la Biosfera.

La ruta comienza en el pequeño pueblo de Soto de Agües. Desde ahí, el sendero se adentra poco a poco en el valle, siguiendo el curso del río. No hay grandes dificultades, ya que el camino es amplio, cómodo y con apenas desnivel.

Un sendero que permite disfrutar del entorno sin prisas, con el sonido del río acompañando cada paso a veces suave y otras con mucha más fuerza. Aparecen pequeñas cascadas que caen entre las rocas, remansos de agua transparente, rápidos que rompen en silencio y zonas donde el río se vuelve casi inmóvil.

Un tramo único: las foces de Llaímo

En otros tramos, el camino se estrecha y se adentra en zonas más cerradas, donde la vegetación crea una especie de túnel natural. Pero si hay que destacar un punto en el que el paisaje cambia por completo ese es en las foces de Llaímo.

En este punto el valle se cierra y el sendero se queda encajado entre paredes de roca vertical. Se trata de uno de los tramos más espectaculares de la ruta.

#asturiastiktok #asturiasparaisonatural #ruta #senderismo ♬ The Kite Live by Luisa Marion - luisa.marion.music @coral.explore.asturias Una de la las rutas más emblemáticas de Asturias ⛰️ 📍Ruta del Alba 🧭 Itinerario: Soto de Agues - Cruz de los Rios ➡️ Ruta lineal 🥾 ~7.1 km ida (14.2 km en total) 📈 Poco desnivel (375 m) ⏰ 2.5 horas ida, 5 horas en total 💪🏻 Dificultad: baja 🚘 Parking: hay una zona enorme de aparcamiento en la entrada a Soto de Agues. 👧🏻 Niños: apta para niños y si no aguantan hasta el final siempre se puede dar la vuelta antes. 👶🏻 Carritos: se puede hacer los primeros 4-5 km con carrito de bebé aunque hay que tener en cuenta que en épocas de lluvias sería más complicado. 🐶 Perros: ruta ideal para ir con perros! #asturias

Aquí la luz se filtra entre los árboles y la humedad se hace cada vez más evidente. El agua cae por diferentes puntos de la roca y el paisaje se vuelve cada vez más salvaje. Un lugar en la ruta que pide detenerse para disfrutar del entorno de naturaleza que lo rodea.

Si hay una época especial para recorrer esta ruta, más allá del otoño, esa es la primavera. Es en esta época del año cuando el caudal del río aumenta, las cascadas bajan con más fuerza y el verde se vuelve mucho más intenso.

El aroma a tierra húmeda, el sonido del agua y la frescura del ambiente convierten la caminata en una experiencia completa para cualquier amante de las rutas y de la naturaleza.

El recorrido continúa hasta una zona más abierta, donde el valle vuelve a ensancharse y el paisaje cambia de nuevo. El final está en la Cruz de los Ríos, un punto donde el camino se detiene y toca regresar por el mismo sendero.

Pueblos para visitar cerca

La escapada puede ir mucho más allá del propio sendero. Muy cerca se encuentran algunos de los pueblos más representativos del Parque Natural de Redes, donde merece la pena detenerse.

Rioseco es uno de los principales núcleos de la zona y capital del concejo. Aquí destaca el embalse de Rioseco, un lugar perfecto para pasear con vistas a la montaña, así como el cercano Castillo de Villamorey, una antigua fortaleza con siglos de historia.

Pueblo de Caleao.

Otro imprescindible es Caleao, considerado uno de los pueblos más bonitos del parque. Rodeado de montañas, conserva la arquitectura tradicional asturiana y es punto de partida de rutas como la de los Arrudos.

También merece la pena acercarse a Soto de Agües, no solo como inicio de la ruta, sino por su encanto natural con hórreos, fuentes y ese ambiente tranquilo que define la zona.

Por último, Campiellos ofrece uno de los mejores miradores del parque, con vistas abiertas al valle y a todo el entorno natural de Redes.