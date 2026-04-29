Los hoteles pueden convertirse en un refugio donde disfrutar de lo que no hacemos en casa: leer, ver una película, pasear, sentarse tranquilamente a la mesa y disfrutar de una buena comida y sobre todo, dormir a pata suelta.

Por eso, la mayoría de hoteles y grandes cadenas en España han optado por crear paquetes especiales para el Día de la Madre, conscientes de que pueden convertirse en un regalo único para esos días.

Destinos ha hecho una recopilación de cinco propuestas norte, sur, este y oeste, de hoteles muy de madre que pueden convertirse en esos regalos que recordamos toda la vida.

La piscina del Marriott Penha Longa en Sintra. E. E.

El Marriott Penha en Sintra

Ubicado entre los bosques centenarios del Parque Natural de Sintra-Cascais, este Marriott resort, el Penha Longa, es un destino donde aunar naturaleza y exclusividad que se ven reflejados en sus campos de golf y en el spa. Para ellos, el Día de la Madre dura todo el mes de mayo con su Mom’s Special Treat, una experiencia que incluye masaje relajante de 50 minutos y acceso a las zonas exteriores del spa, y el Her Perfect Tee Time, una oportunidad diferente de disfrutar de los palos y campos de golf a la manera mami.

Además, el mismo 3 de mayo, se ha organizado un brunch especial de la mano del restaurante Penha Longa Mercatto, que incluyen platos de temporada en un ambiente cálido y familiar.

La estancia y desayuno cuestan 438 euros por noche.

La comida en Sa Vinya d'Es Mayolet en Reserva Rotana en Mallorca. E. E.

La Reserva Rotana en Mallorca

La Reserva Rotana en Mallorca es un resort de lujo fundado en 1997 por Juan Ramón Theler y la princesa Loretta Zu Sayn-Wittgenstein. Durante todos estos años se ha convertido en un punto de reunión para la jet set europea y de reconocidas personalidades internacionales. Sin embargo, para el Día de la Madre, este hotel ubicado en un entorno privilegiado entre viñedos y con huerto propio, abre su restaurante Sa Vinya d’Es Mayolet, en mitad del campo, con un menú de solo 55 euros por persona que se podrá disfrutar este domingo, pero también todos los fines de semana hasta el 21 de junio.

La idea del chef mallorquín Andreu Genestra, y ejecutada en el día a día por Irene Lluch, es una reinterpretación de la cocina mallorquina basada en el producto local y casi de la huerta a la mesa, pero dentro de una experiencia sofisticada y auténtica.

La comida especial para todas las madres incluirá tres platos y un cóctel especial que se ha diseñado para la ocasión y que se llama Mareta, el diminutivo cariñoso para mamá. Pero estando en mitad del campo, ninguna madre se podía ir sin un ramo de flores recogidas ese mismo día en el huerto del propio hotel rural.

Una de las habitaciones en el hotel Convento Aracena. E. E.

El Convento Aracena & Spa

Huelva siempre es una buena idea para regalar, para vivir y hasta para soñar. Pero si hablamos del principio del mes de mayo y del Hotel Convento Aracena & Spa, en plena sierra, todo encaja para convertirse en un planazo por el Día de la Madre.

Este alojamiento puede convertirse en un refugio donde todo invita a bajar el ritmo empezando por su propia arquitectura, un antiguo convento del siglo XVII rodeado de naturaleza. Con este escenario es fácil imaginarse desayunos sin hora mirando al jardín, paseos entre encinas o una tarde en el spa sin importar dónde hemos dejado el reloj.

Aquí el buen plan también se sirve a la mesa, del restaurante Huerto Nun, reconocido con un Solete de la Guía Repsol. Es un lugar mágico, ubicado el mismo huerto, con una cocina muy enraizada al territorio por lo que no falta el cerdo ibérico de bellota, amparado por la D.O.P. Jabugo. En este regalazo, no se trata sólo de comer sino de disfrutar sin artificios.

Una suite en Akelarre Hotel Relais & Châteaux. E. E.

Akelarre Hotel Relais & Châteaux en San Sebastián

Este hotel situado junto al restaurante Akelarre de 3 estrellas Michelin siempre es un regalazo, vaya cuando vayas. Pero si podemos vivir allí un Día de la Madre, la experiencia seguro que quedará marcada en el alma.

El Akelarre Hotel Relais & Châteaux, que está ubicado en el espacio maravilloso oculto en el Monte Igueldo concebido por Pedro Subijana, está dirigido por su hija Oihana y se presenta como un destino en sí mismo para escapar de la ciudad.

Si el impresionante escenario o la comida increíble todavía no nos ha convencido de que es un regalo perfecto, el hotel cuenta con un espacio wellness de más de 800 metros cuadrados con tratamientos de alto rendimiento y cosmética celular, una piscina cubierta con circuito de hidromasaje, sauna seca, hammam, varias cabinas de tratamiento y una zona de relajación desde donde disfrutar de espectaculares vistas al Cantábrico.