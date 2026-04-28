En el corazón de Girona se encuentra uno de esos destinos que parece desafiar la lógica. Hablamos en este caso, de Castellfollit de la Roca, uno de esos destinos capaces de sorprender a cualquier viajero incluso desde lejos. Este pintoresco y pequeño pueblo medieval se caracteriza por tener un perfil único que se alza sobre un impresionante acantilado volcánico.

Se encuentra en la comarca de La Garrotxa y está considerado uno de los más singulares de Cataluña, no solo por su tamaño, sino por el lugar en el que se asienta: un estrecho risco de basalto que parece suspendido en el aire.

Rodeado de naturaleza y con una marcada esencia medieval, es una escapada perfecta para quienes buscan paisajes diferentes y rincones llenos de encanto en España.

Vista aérea del pueblo medieval Castellfollit de la Roca.

El gran atractivo de Castellfollit de la Roca es su ubicación. El pueblo se levanta sobre una pared de basalto de más de 50 metros de altura y casi un kilómetro de longitud.

Esta formación, conocida como La Cinglera, se originó hace miles de años a partir de antiguas coladas de lava que, con el paso del tiempo, fueron moldeadas por la erosión de los ríos Fluviá y Toronell. El resultado es una de las imágenes más espectaculares de la provincia: un conjunto de casas que parecen asomarse al vacío, creando una estampa difícil de olvidar.

Una vez dentro del pueblo, el ambiente cambia por completo. Calles estrechas, casas construidas con piedra volcánica y un trazado que mantiene su esencia histórica hacen que pasear por Castellfollit sea como viajar en el tiempo.

La calle mayor recorre prácticamente todo el núcleo urbano y permite descubrir algunos de sus rincones más característicos. Al final del recorrido se encuentra uno de los puntos más especiales: el mirador.

Calle en Castellfollit de la roca.

El mirador Josep Pla es uno de los lugares más imprescindibles. Desde él se obtiene una panorámica completa del entorno, con el pueblo al borde del acantilado y el paisaje natural que lo rodea.

Uno de esos lugares perfectos para disfrutar de la fotografía, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando la luz resalta los tonos de la roca y el verde de la naturaleza. Además, hay otros puntos desde los alrededores que permiten observar el perfil completo del pueblo desde la distancia, una de las imágenes más buscadas por quienes visitan la zona.

Rincones con historia

La Iglesia de San Salvador, situada en uno de los extremos, es uno de los edificios más representativos del pueblo.

También destaca la Torre del Reloj, en la Plaza de Sant Roc, que forma parte de la vida cotidiana del municipio. A poca distancia se encuentran los restos del antiguo castillo medieval, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del entorno y del propio pueblo.

Naturaleza y rutas

Castellfollit de la Roca no solo es bonito por sí mismo, sino también por su entorno. A sus pies discurre el río Fluvià y en sus alrededores se pueden realizar rutas de senderismo que permiten descubrir la zona desde otra perspectiva.

Una de las más conocidas es la ruta que sigue el curso del río, ideal para quienes quieren combinar naturaleza y actividad.

Además, el pueblo se encuentra muy cerca del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, uno de los espacios naturales más importantes de Cataluña, con paisajes volcánicos únicos y más de 40 conos.

Castellfollit de la Roca, asentada en un acantilado basáltico.

Castellfollit de la Roca es un destino perfecto para una escapada corta. Su tamaño permite recorrerlo en poco tiempo, pero su entorno invita a quedarse más.

Es un lugar ideal para quienes buscan un pueblo pequeño, pero único y un entorno natural que lo convierte en uno de los rincones más especiales de Cataluña.

En él te espera una de las estampas más sorprendentes de España.