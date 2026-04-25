El destino al que hoy te invitamos a acercarte, es una de esas ciudades repletas de historia que se convierten en una escapada primaveral perfecta en España. Un lugar fácil de reconocer y único por sus callejuelas empedradas, casas blancas, por su entorno natural y un paisaje que recuerda por momentos a la Toscana italiana.

Esta ciudad malagueña de la que te hablamos es Ronda y ofrece una combinación difícil de igualar para un fin de semana o incluso para conocer en el puente de mayo.

Situada sobre una meseta y rodeada de campos ondulados y sierras, Ronda sorprende desde el primer instante. Su imagen más conocida, ese puente que parece unir dos mundos sobre un desfiladero imposible, es solo el inicio de una ciudad que se descubre caminando y mirando al horizonte.

Si hay que destacar un icono indiscutible de Ronda, ese es el Puente Nuevo. Una impresionante obra del siglo XVIII que conecta las dos partes de la ciudad sobre el Tajo.

Este desfiladero, excavado por el río Guadalevín, divide Ronda en dos con paredes verticales que alcanzan los 100 metros de altura, creando una de las imágenes más impactantes de España.

Desde los miradores cercanos se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad, aunque también merece la pena descender hacia la base del puente para contemplarlo desde otra perspectiva y apreciar su magnitud.

Un paisaje que recuerda a la Toscana

Más allá de su arquitectura, uno de los grandes atractivos de Ronda es su entorno. Los campos que la rodean, salpicados de cultivos y colinas suaves, evocan por momentos los paisajes de la Toscana italiana.

En primavera, este escenario alcanza su mejor versión, con colores vivos y una luz especial que convierte cada mirador en una postal.

La ciudad, elevada sobre una especie de balcón natural, permite disfrutar de panorámicas abiertas hacia las sierras de Grazalema y de las Nieves.

Miradores y un casco histórico único

Ronda está pensada para detenerse y mirar. De hecho, sus miradores son uno de sus grandes reclamos y ofrecen diferentes perspectivas del Tajo y del paisaje que rodea la ciudad.

El mirador de Aldehuela, junto al Puente Nuevo, es uno de los más visitados, mientras que la Alameda del Tajo, un jardín histórico situado al borde del precipicio, ofrece una de las vistas más impresionantes.

También destacan los Jardines de Cuenca o los miradores situados en la bajada hacia el desfiladero, perfectos para ver el puente desde abajo.

Además, perderse por las calles de Ronda es viajar en el tiempo. Su casco antiguo conserva el trazado medieval, con callejuelas estrechas, plazas tranquilas y edificios históricos.

Entre ellos destaca la Colegiata de Santa María la Mayor, que combina elementos góticos y renacentistas o el Palacio de Mondragón, uno de los más representativos de la ciudad.

Las antiguas murallas y puertas recuerdan su pasado andalusí, cuando Ronda fue una plaza clave en el sur de la península.

Una ciudad marcada por diferentes culturas

Ronda es una de las ciudades más antiguas de España, con orígenes que se remontan a la prehistoria. En sus alrededores se encuentra la Cueva de la Pileta, uno de los mejores ejemplos de arte rupestre en Andalucía.

También tuvo un importante pasado romano, visible en yacimientos como Acinipo, donde aún se conserva un teatro.

Durante la etapa musulmana, la ciudad vivió uno de sus periodos más destacados, del que aún se conservan lugares como los baños árabes, considerados entre los mejor preservados de la península.

Una escapada perfecta para primavera

El puente de mayo o cualquier escapada primaveral es un momento ideal para descubrir Ronda. El clima es agradable, el entorno natural está en pleno esplendor y la ciudad invita a recorrerla sin aglomeraciones.

En uno o dos días es posible conocer sus principales atractivos, aunque lo más recomendable es dejar tiempo para disfrutarla con calma: pasear, sentarse en una terraza o simplemente contemplar el paisaje.

Ronda combina historia, naturaleza y una estética única que la convierte en uno de los destinos más especiales del sur de España.