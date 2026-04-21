A poco más de 20 kilómetros de la costa de Alicante hay un lugar que rompe con todo lo habitual. Hablamos en esta ocasión, de la isla de Tabarca, la isla habitada más pequeña de España. Un destino único por su historia, sus aguas cristalinas y un conjunto amurallado que la convierte en un rincón diferente en pleno Mediterráneo.

Con apenas 60 habitantes durante todo el año, esta pequeña isla cambia por completo en verano, cuando miles de visitantes llegan cada día atraídos por sus calas y su singularidad. Aun así, sigue manteniendo una esencia tranquila que la hace especial.

En solo 30 hectáreas concentra historia, naturaleza y uno de los entornos marinos mejor conservados del país, algo que la ha llevado a ser reconocida como Reserva Marina y Bien de Interés Cultural.

La historia de Tabarca

Durante siglos, Tabarca fue un punto estratégico ubicado en el Mediterráneo. Antes de convertirse en el destino que es hoy, la isla sirvió como refugio de piratas berberiscos que atacaban la costa levantina.

Su transformación llegó en el siglo XVIII, cuando el rey Carlos III ordenó fortificarla y crear un asentamiento estable. Para poblarla, trasladó a varias familias de origen genovés que habían sido liberadas del cautiverio en el norte de África.

Así nació la actual Nueva Tabarca, un pequeño pueblo planificado que aún conserva su estructura original y su carácter histórico.

Casas tradicionales en la isla de Tabarca.

Uno de los grandes símbolos de la isla es su recinto amurallado. Construido para defender a la población, todavía hoy marca el acceso al núcleo urbano a través de sus tres puertas principales.

Al cruzarlas, el visitante se encuentra con un entramado de calles estrechas, casas blancas y fachadas de colores que reflejan la vida mediterránea.

Dentro del recinto destacan edificios como la iglesia de San Pedro y San Pablo, de estilo neoclásico o la Casa del Gobernador, que conserva elementos originales del siglo XVIII. Pasear por este pequeño pueblo es una de las experiencias más auténticas de la isla.

Calas de aguas cristalinas

Si por algo destaca Tabarca es por su entorno natural. Sus aguas forman parte de la primera Reserva Marina declarada en España, lo que ha permitido conservar un ecosistema excepcional.

Bajo la superficie, extensas praderas de posidonia albergan una gran variedad de especies marinas, desde peces hasta pulpos o estrellas de mar.

Isla de Tabarca.

Las calas repartidas por la isla ofrecen aguas limpias y transparentes, perfectas para el baño o para practicar snorkel. En algunos puntos, la visibilidad es tan alta que incluso permite observar el fondo marino con facilidad.

La playa junto al núcleo urbano, es la más conocida, aunque también hay otras zonas más tranquilas como la Cala del Francés o las cercanas a la isla de la Galera.

Qué ver en Tabarca

A pesar de su tamaño, la isla cuenta con varios puntos de interés que se pueden recorrer fácilmente en un día.

El faro de Tabarca, situado en una zona más aislada, destaca por su ubicación en medio de un paisaje prácticamente plano.

Histórica iglesia de piedra junto al mar en Tabarca.

La Torre de San José, con su estructura robusta, es otro de los elementos históricos más llamativos, mientras que el Museo Nueva Tabarca permite conocer mejor la evolución de la isla y su relación con el mar.

Para los más curiosos, la Cova del Llop Marí es una de las formaciones naturales más singulares, una cueva accesible desde el agua que añade un toque diferente a la visita.

Una isla perfecta para recorrer a pie

Uno de los mayores atractivos de Tabarca es que se puede recorrer completamente caminando. Existe una ruta circular de unos 4 kilómetros que rodea la isla y permite descubrir su paisaje sin dificultad.

El terreno es sencillo, aunque conviene llevar calzado cómodo si se quiere explorar con tranquilidad. Además del senderismo, las actividades relacionadas con el mar son las protagonistas: desde snorkel y buceo hasta kayak o paseos en barco.

Tabarca es uno de esos lugares que sorprenden por todo lo que ofrece en tan poco espacio. Historia, naturaleza y mar se combinan en una isla que ha sabido conservar su esencia a pesar del turismo.

Bosques marinos de posidonia, aguas cristalinas, calles tranquilas y una muralla frente al Mediterráneo convierten este rincón en una escapada diferente.

Un destino que, aunque pequeño en tamaño, deja una huella difícil de olvidar para cualquier amante de los viajes y la naturaleza.