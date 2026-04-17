En el corazón de Navarra hay un lugar que parece sacado de un cuento medieval. Olite no es solo uno de los pueblos más bonitos del norte de España, es también el escenario de uno de los castillos más sorprendentes del país, un palacio que durante siglos fue símbolo de poder, lujo y vida cortesana.

Caminar por sus calles empedradas, entre murallas, iglesias y casas nobles, es viajar directamente a la Edad Media. Pero hay un elemento que lo cambia todo y este es su imponente Palacio Real. Un conjunto de torres, patios y jardines que domina todo el perfil del pueblo.

A tan solo media hora de Pamplona, este rincón navarro se ha convertido en una de las escapadas más recomendadas para quienes buscan historia, arquitectura y una experiencia diferente.

Un castillo que fue palacio de reyes

Aunque todo el mundo lo conoce como el Castillo de Olite, en realidad fue un Palacio Real. Durante siglos, no tuvo una función militar como otros castillos, sino que fue residencia habitual de los reyes de Navarra.

Su origen se remonta al siglo XIII, construido sobre una antigua fortificación romana. Sin embargo, su gran transformación llegó en el siglo XV, cuando el rey Carlos III "El Noble" impulsó una ampliación que lo convirtió en uno de los palacios más lujosos de Europa.

Torres, jardines, estancias decoradas y espacios pensados para el ocio hicieron de este lugar un símbolo de poder y sofisticación en plena Edad Media.

El actual conjunto está formado por dos partes: el Palacio Viejo, que hoy alberga un Parador Nacional, y el Palacio Nuevo, que es el que se puede visitar.

Castillo medieval de Olite en Navarra.

Dentro del recinto, uno de los grandes atractivos son sus torres. La Torre del Homenaje es la más alta, mientras que otras como la de las Tres Coronas o la de los Cuatro Vientos ofrecen algunas de las mejores vistas del pueblo y los viñedos que lo rodean.

Otro espacio destacado es el Patio del Naranjo, uno de los rincones más conocidos del palacio, así como los antiguos jardines, donde en su día crecían árboles y plantas traídas de distintos lugares.

También llama la atención el pozo de hielo, una estructura utilizada para conservar alimentos en una época en la que no existían sistemas de refrigeración.

El esplendor del Palacio de Olite no duró para siempre. Tras la conquista de Navarra por la Corona de Castilla en 1512, dejó de ser residencia real y comenzó un lento deterioro.

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El momento más crítico llegó en 1813, durante la Guerra de la Independencia, cuando fue incendiado para evitar que lo ocuparan las tropas francesas.

Durante años permaneció en ruinas, hasta que en el siglo XX se inició una gran restauración que devolvió al conjunto gran parte de su aspecto actual. Gracias a ello, hoy es uno de los monumentos más visitados de Navarra.

Un pueblo perfecto para recorrer sin prisas

Olite no sería lo mismo sin su entorno. El castillo forma parte de un conjunto histórico que incluye murallas, iglesias y plazas con mucho ambiente.

Uno de los puntos clave es la Plaza Carlos III el Noble, el centro de la vida local, rodeada de edificios históricos, terrazas y bares donde disfrutar de la gastronomía navarra.

Calles de Olite.

Muy cerca se encuentran dos de sus iglesias más importantes. La de San Pedro, con su torre puntiaguda que destaca en el perfil del pueblo, y la de Santa María la Real, con una impresionante fachada gótica. El casco antiguo conserva su trazado medieval, con calles estrechas y rincones que invitan a perderse sin rumbo.

Una de las grandes ventajas de Olite es que se puede recorrer fácilmente a pie. En una sola tarde es posible descubrir sus principales atractivos, aunque lo ideal es dedicarle más tiempo para disfrutarlo con calma.

Subir a las torres del castillo, pasear por sus calles o sentarse en una terraza al atardecer forman parte de una experiencia que va más allá de la simple visita turística.

Además, la zona es conocida por su tradición vinícola, por lo que completar el día con una cata o unos pintxos es casi obligatorio.

Un castillo de cuento en pleno Navarra

El Castillo de Olite no es solo uno de los más bonitos de España, es también uno de los más sorprendentes por su historia y su arquitectura.

Torres que parecen sacadas de un cuento, patios que evocan otra época y un pueblo que ha sabido conservar su esencia hacen de este lugar una escapada imprescindible.

Un destino perfecto para quienes quieren viajar al pasado sin salir de Navarra.