El crecimiento del turismo internacional en algunas islas españolas ha comenzado a generar un intenso debate entre visitantes, administraciones y vecinos. En los últimos años, el aumento constante de viajeros ha provocado que parte de la población local denuncie una sensación creciente de saturación, especialmente en los destinos más populares del archipiélago canario.

Las quejas se centran sobre todo en la llamada "masificación turística", un fenómeno que ha transformado la vida cotidiana de muchos residentes. En determinadas zonas, los vecinos consideran que el flujo constante de visitantes dificulta la movilidad, eleva el precio de la vivienda y cambia el ritmo habitual de las ciudades costeras.

Ante esta situación, algunas localidades han comenzado a estudiar o aplicar medidas para ordenar el acceso a determinadas zonas. Entre ellas se encuentran limitaciones de horario para entrar en ciertos espacios urbanos o naturales, con el objetivo de evitar grandes concentraciones de turistas durante momentos concretos del día.

Pese a estas preocupaciones, las previsiones para este verano apuntan a un nuevo aumento del turismo internacional. España continúa siendo uno de los destinos favoritos para los viajeros europeos y, en particular, para el mercado británico, que cada año elige las islas Canarias como uno de sus lugares preferidos para escapar del clima del norte.

Un ejemplo de esta tendencia se ha visto reflejado recientemente en el diario británico The Sun, que ha publicado una recomendación destacada para viajar a una isla española durante las vacaciones de verano. En concreto, el periódico pone el foco en Tenerife como uno de los destinos más atractivos del país para los turistas del Reino Unido.

Un destino accesible para los turistas británicos

Según el citado medio, uno de los grandes atractivos de Tenerife es la facilidad para llegar desde el Reino Unido. El diario subraya que existen vuelos desde Londres por precios muy asequibles, con tarifas que pueden encontrarse a partir de unos 45 euros en determinadas fechas.

Las conexiones más habituales parten de los aeropuertos de Gatwick o Luton y aterrizan en Tenerife Sur, uno de los principales puntos de entrada a la isla. Varias aerolíneas operan estas rutas, lo que ha contribuido a que el archipiélago canario se mantenga como uno de los destinos más accesibles para los turistas británicos.

Playas de arena negra. E.E.

En cuanto al alojamiento, el periódico señala que la isla ofrece una amplia variedad de opciones para todos los presupuestos. Entre los ejemplos que menciona se encuentra el complejo Wyndham Residences Costa Adeje, donde las habitaciones pueden encontrarse desde unos 90 euros por noche.

Este establecimiento, situado en una colina con vistas al océano, destaca por su ubicación estratégica. Desde allí es posible acceder fácilmente a algunos de los principales puntos turísticos del sur de Tenerife, como el parque acuático Siam Park o las populares playas de la zona de Las Américas.

La ubicación del hotel, rodeado de paisajes volcánicos y con panorámicas abiertas hacia el Atlántico, es uno de los elementos que más llaman la atención de los visitantes. El entorno natural y la proximidad a numerosos lugares de ocio lo convierten en una base cómoda para explorar la isla.

Playas volcánicas y el pico más alto de España

Uno de los aspectos que más sorprenden a quienes visitan Tenerife por primera vez es su paisaje volcánico. El diario británico describe la isla como un lugar donde las playas de arena negra contrastan con el intenso azul del océano Atlántico, creando un escenario muy diferente al de otros destinos mediterráneos.

Muchas de estas playas se caracterizan por sus arenas oscuras, formadas por restos volcánicos que se han ido acumulando a lo largo de miles de años. Este rasgo, unido a las suaves olas del Atlántico y a la presencia constante del sol durante buena parte del año, convierte a Tenerife en un lugar especialmente atractivo para quienes buscan disfrutar del mar.

El Teide entre flores amarillas. E.E.

Dominando el horizonte de la isla se alza el Teide, el volcán que constituye el punto más alto de España. Con una altura de 3.718 metros sobre el nivel del mar, esta impresionante montaña volcánica es uno de los símbolos más reconocibles del archipiélago canario.

Para visitarlo, los viajeros deben desplazarse hacia el centro de la isla, ya sea en coche o en autobús. Allí se encuentra el Parque Nacional del Teide, un espacio natural protegido que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 2007 en la categoría de bien natural.

El parque ofrece paisajes espectaculares, formados por coladas de lava, cráteres y formaciones rocosas que parecen sacadas de otro planeta. Este entorno único ha servido incluso como escenario para rodajes cinematográficos y estudios científicos relacionados con la geología y la astronomía.

El acceso al parque nacional es gratuito, aunque muchas empresas organizan excursiones guiadas para conocer mejor sus particularidades geológicas y naturales. Una de las formas más populares de explorar el volcán es utilizar el teleférico que asciende por una de sus laderas.

El trayecto dura aproximadamente ocho minutos y permite alcanzar una altura desde la que se obtienen vistas espectaculares de la isla y del océano. Desde el mirador final, los visitantes pueden contemplar un paisaje de gran amplitud donde los colores volcánicos contrastan con el azul del cielo.

Zonas turísticas y lugares imprescindibles

El sur de Tenerife concentra gran parte de la actividad turística. Allí se encuentran algunos de los complejos hoteleros más conocidos de la isla, así como numerosas zonas de ocio, bares y restaurantes con vistas al mar.

Entre las playas más populares destacan Las Américas y Los Cristianos, dos lugares muy frecuentados por visitantes extranjeros. En estas zonas es habitual encontrar terrazas donde se sirven desayunos de estilo británico o bebidas a precios relativamente asequibles.

Costa de Tenerife al atardecer. E.E.

Un poco más al norte se encuentra Costa Adeje, considerada una de las áreas más exclusivas del sur de Tenerife. En esta zona abundan los hoteles de alta categoría, las boutiques y los restaurantes con vistas al océano.

Entre sus rincones más conocidos está la Playa del Duque, un arenal elegante rodeado de tiendas y establecimientos de lujo. A lo largo de los años ha sido frecuentado por celebridades internacionales, entre ellas artistas como Shakira o Mariah Carey y músicos como Brian May, guitarrista de la banda Queen.

Para quienes buscan emociones fuertes, el diario británico también recomienda visitar Siam Park. Este parque acuático, situado en el sur de la isla, ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor del mundo gracias a sus innovadoras atracciones.

Sus toboganes de gran velocidad, las piscinas de olas y el mercado flotante inspirado en Tailandia lo convierten en una de las experiencias más populares para los visitantes que viajan a Tenerife con familia o amigos.

Más allá de las zonas turísticas más conocidas, la isla ofrece numerosos lugares de gran interés natural y cultural. Entre ellos destacan el Barranco del Infierno, la Cueva del Viento, el Parque Rural de Anaga o las Pirámides de Güímar.

También merece la pena recorrer algunas de sus ciudades y pueblos históricos. Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz o San Cristóbal de La Laguna ofrecen un ambiente muy distinto al de los complejos turísticos del sur y permiten descubrir la identidad cultural de la isla.

En cuanto a playas, la lista de lugares recomendables es extensa. Entre las más conocidas se encuentran Las Teresitas, Los Gigantes, Playa Jardín, Las Vistas, La Tejita, El Bolullo o Benijo.

Cada una de ellas posee características diferentes, desde grandes arenales abiertos al Atlántico hasta pequeñas calas rodeadas de acantilados volcánicos. Esa diversidad es, precisamente, uno de los elementos que convierten a Tenerife en uno de los destinos más completos del turismo español.