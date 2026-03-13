Podríamos pensar que una ciudad tan turística como Toledo no tiene ya ningún secreto por descubrir. Sin embargo, el Consorcio de la Ciudad, responsable de la rehabilitación del patrimonio y de su cuidado desde hace décadas, ha querido rescatar algunos rincones que, aunque puede que estén a la vista de todos o no se podían visitar por el público o permanecían cerrados tras muros y escaleras.

En el 25 aniversario de su constitución, el Consorcio quiere que Toledo abra las puertas de su patrimonio más íntimo, el que suele estar anclado tras gruesos muros de conventos, bajo llaves como sus alminares milenarios y en sótanos olvidados.

Por eso, este fin de semana, arranca un programa para poder ver Toledo de una forma muy diferente, en esta ocasión, a vista de pájaro y desde distintos ángulos.

El alminar de la Iglesia de San Salvador de Toledo. José Luis Filpo Cabana

El sábado y el domingo se abrirán al público, por primera vez, algunas de las torres más impresionantes de las iglesias toledanas para que los amantes de la ciudad y del patrimonio puedan entender qué se siente desde lo más alto de estos monumentos.

Bajo el título, "Torres y Alminares", los visitantes podrán acceder a la Torre de la Iglesia del Convento de Concepcionistas, a la Torre del Al-Hizán, a la de la Iglesia de San Sebastián y el Alminar en la Iglesia del Salvador.

Todas ellas son miradores impresionantes que no están accesibles habitualmente y que, durante casi toda su historia, se han reservado para unos pocos afortunados.

Los sótanos de la plaza del Salvador en Toledo. Consorcio de la Ciudad de Toledo

La Torre de la Iglesia del Convento de Concepcionistas es de estilo mudéjar levantada sobre los antiguos muros del primitivo convento franciscano medieval. En su sobriedad se alza como hito vertical sobre el patio y la cripta recordando las dos grandes fases del conjunto: franciscana gótica y posterior renacentista concepcionista.

Por su parte, la Torre del Al-Hizán es una de las últimas instalaciones defensivas recuperadas y permite ver, desde dentro, cómo funcionaba el sistema defensivo de la ciudad en época andalusí.

También de estilo mudéjar, la Torre de la Iglesia de San Sebastián ha estado siempre relacionada con el alminar de la antigua mezquita sobre la que se levanta este templo. Sin embargo, los últimos estudios creen que es completamente cristiana aunque, como se podrá ver desde su interior, dialoga con los restos islámicos conservados en el templo.

El que sí nació como alminar es el de la Iglesia del Salvador, una de las más antiguas de Toledo. El remate barroco sustituyó el coronamiento islámico original, pero su volumen sigue marcando la memoria de la mezquita primitiva.

Las torres abrirán en horario de 10:30 a 13:30 horas y por la tarde de 16:30 a 19:30 horas, con entrada libre, por lo que no hay que apuntarse ni hacer ninguna inscripción para entrar a verlas.

Patio del convento de Santa Isabel de Toledo. Consorcio de la Ciudad de Toledo

Joyas rescatadas

Pero no serán las únicas joyas que se abran al público en estos meses. La idea es mostrar algunos monumentos que no se suelen visitar como los baños árabes y las termas romanas ocultas bajo el pavimento actual.

También se está programando una incursión por los conventos de la ciudad y recorrer las mejores azoteas de las viviendas privadas rehabilitadas donde el diseño del siglo XXI convive con muros milenarios bajo criterios de sostenibilidad y máximo respeto histórico.

Baños cenizal en Toledo. Consorcio de la Ciudad de Toledo

El calendario para recorrer estos espacios con alma ocultos hasta ahora es el fin de semana del 18 y 19 de abril, los "Claustros y capillas". El 16 y 17 de mayo, los "Baños y mezquitas" y el 13 y 14 de junio, los "Salones y cuevas".

El Consorcio recuerda que con esta agenda de aperturas inéditas, el año 2026 se convierte en un momento clave para redescubrir Toledo y donde no perderse en sus cuevas, descubrir sus capillas ocultas y formar parte de un organismo vivo.