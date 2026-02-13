Hay ciudades que tienen fama de destinos románticos especiales para parejas, como París o Venecia, y otras que arrastran el raro honor de ser uno de los destinos donde más infidelidades se cometen.

Si les preguntas a los turistas británicos, lo tienen claro: el destino más temido por las parejas está en España. Concretamente en la isla de Mallorca.

Un portal de citas de este país, 'Illicit Encounters' ha hecho una encuesta entre más de 2000 usuarios que coinciden en apuntar a Magaluf como la "meca del engaño", como lo ha llamado la prensa británica tras recoger los datos de este estudio.

El entorno de Magaluf es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Baleares. FOTO: Ayuntamiento de Calvià.

El periódico Daily Star incluso ha recurrido a una experta en relaciones para explicar qué ocurre en Magaluf para que los británicos la señalen como la ciudad más peligrosa para la fidelidad y qué es lo que la hace tan tentadora.

"El alcohol, el sol y la sensación de libertad que da estar en lugar diferente es el cóctel perfecto para cometer una infidelidad", explica Jessica Leoni.

Pero no es la única razón que los vuelve locos. Este divertido destino lleno de fiesta y animación ha hecho que se convierta en el preferido para muchos jóvenes europeos en ocasiones especiales como un viaje de fin de carrera o una despedida de soltero entre la playa y las discotecas. Momentos en los que las infidelidades supuestamente tienen más papeletas de surgir.

Lo curioso es que en el top tres de ciudades infieles para esta aplicación en Reino Unido hay otro destino español: Benidorm, que se ubica en segunda posición, siendo la isla griega de Zante el tercero.

Magaluf se ha convertido en uno de los destinos más populares para ir de fiesta. Reuters

El cuarto de esta curiosa lista para la plataforma de encuentros ilícitos, como desvela su nombre, es Ibiza, también en nuestro territorio.

Un destino familiar

Aunque su fama le precede, Magaluf es un destino que puede ser perfecto para ir en familia y hasta para los amantes de la naturaleza. Además de su increíble playa, de 1,6 kilómetros de largo, a sólo 15 kilómetros encontramos lugares tan mágicos como Camp de Mar.

Estos increíbles acantilados en la bahía cobijan a La Illeta, un restaurante al que se llega por un puente de madera y que está rodeado de aguas cristalinas. Curiosamente, puede ser uno de los lugares más románticos de la zona, aunque no el único, porque en los alrededores hay también locales muy bonitos y auténticos.

Uno de los platos que se sirven en el restaurante de La Illeta. La Illeta

Además, en el propio Magaluf podemos ir a ver el espectáculo de Pirates Adventure, que lleva más de 30 años sobre los escenarios con sus acrobacias y movimientos increíbles para toda la familia.

Aunque también incluye en su programa una propuesta 'only adults', con Pirates Reloaded, con una fuerte dosis de sensualidad para quienes busquen emociones diferentes.

Para los más movidos está el Katmandú Park y sus atracciones y para los amantes de la naturaleza se puede apostar tanto por deportes acuáticos como salir a navegar o el paddle surf o por coger una bicicleta para hacer una ruta desde Calvià por alguno de los caminos verdes más tradicionales de la zona.