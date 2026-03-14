Subirse a un avión en estos tiempos se ha convertido en un momento de relajación para muchos usuarios que se ven libre de teléfonos y email al tener que apagar sus móviles. Por eso, TAP Portugal quiere que esos momentos de libertad, a miles de metros por encima del cielo, se conviertan en el tiempo perfecto también para descubrir nuevas cosas. Entre ellas, su nueva carta de vinos.

En total, se han seleccionado 55 caldos de entre casi 1.300 que se testaron para asegurarse de que lo que beben sus clientes sea lo mejor de lo mejor. Una variedad de uvas y orígenes casi tan importante como la que nos encontramos ahora en restaurantes de alta cocina.

La mayoría de los seleccionados, 43 vinos, irán destinados para los que vuelen en Clase Business, pero 12 caldos se han incorporado a la Clase Económica para que las opciones no sean únicamente blanco o tinto, sino qué blanco y qué tinto.

Una azafata de TAP sirviendo vinos a unos clientes. E. E.

"Nuestra carta de vinos se distingue por garantizar la presencia de vinos de todas las regiones de Portugal en las más de medio millón de botellas que servimos al año. De hecho, nuestro welcome drink no es champán sino un vino de Oporto blanco que reafirma nuestra identidad portuguesa", explica Catarina Indio, de TAP Air Portugal.

Este vino es una de las referencias más diferentes de la nueva carta de TAP. "Buscábamos un welcome drink 100% portugués y, para ello, visitamos a nuestros proveedores para encontrar una bebida fresca, ligera, reconocida y que representara a Portugal. Así llegamos al vino de Oporto blanco, idealmente servido con hielo y limón", añade Indio.

No es lo único especial que podemos encontrar. Otra de las opciones más curiosas es el moscatel de Setúbal, que ya es muy conocido en Portugal, pero todavía desconocido entre los clientes internacionales.

"Decidimos incorporarlo a nuestra carta en 2017 y presentarlo como una opción de postre, junto al mundialmente reconocido vino de Oporto. Fue interesante observar que, aunque generaba curiosidad y cierta sorpresa por su color y nombre, tras probarlo, se convirtió en el favorito de muchos clientes", añade.

Un avión de TAP Portugal. E. E.

Diferente sabor en el aire

La aerolínea portuguesa que transporta a más de 16 millones de pasajeros en más de mil vuelos a la semana es consciente de que el vino no sabe igual a bordo que en tierra. De hecho, en 2017 ya realizaron un vuelo de prueba para comprobar cómo se modificaban esas sensaciones.

"Tenemos este factor en cuenta, evaluando también el comportamiento de las variedades de uva y las preferencias de nuestros clientes a la hora de elegir la carta", insiste.

Entre las nuevas opciones, que se irán incorporando cada dos meses, se ha optado por el vino blanco de Oporto como bebida de bienvenida, además de 12 vinos tintos, 12 blancos, seis espumosos, seis vinos de Oporto y seis vinos de moscatel de Setúbal en Business Class.

"De norte a sur, nuestra carta comienza empieza en la singular región de Vinhos Verdes, tierra del famoso y fresco Alvarinho; sigue por el Douro, reconocido mundialmente por el vino de Oporto; Bairrada, región de los espumosos portugueses, cuna de la Baga y donde se encuentra la mayor acidez; Dão, conocida como la Borgoña portuguesa y rodeada de montañas; Beira, con los viñedos situados a mayor altitud de Portugal; Lisboa y su frescura de origen atlántico; Tejo, con sus días cálidos y noches frescas; la Península de Setúbal, con su suelo arenoso y cuna del moscatel de Setúbal; y por último, Alentejo, la región más cálida de Portugal", resume Indio.

En el servicio se mantiene la tradición portuguesa de botellas de 75 cl y, en clase ejecutiva, se utiliza una copa específica para que el cliente pueda disfrutar del vino en las mejores condiciones.

"La carta de vinos es crucial para la "experiencia portuguesa" de volar con TAP. Contribuye a que la aerolínea "lleve Portugal al mundo" ofreciendo productos únicos y nacionales. Es en definitiva, uno de los vínculos de TAP con Portugal y con el enoturismo", concluye Catarina Indio.