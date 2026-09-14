Septiembre sigue desperezándose lentamente y quitándose el verano de encima mientras nuevos (y no tan nuevos) nombres de la gastronomía ultiman los detalles de lo que será una nueva temporada y una nueva aventura.

A las novedades que llegaron antes de poner el modo avión para las vacaciones, se suman barras, winebars, taquerías y coctelerías que vienen dispuestas a hacer mucho ruido lo que queda de año.

El 1 de septiembre marcó la apertura de Nobu Madrid en la capital y en Chamartín aterrizaba hace pocos días el Bar Mistela Chamartín. Antes, algunos levantaban la persiana tímidamente como la ha hecho Sour, el nuevo bakery del Barrio de Las Letras donde Wagner Rusca, ofrece buen café y buena repostería, además de sensibilidad por los proyectos con gusto, como ya hizo con Sau, a escasos minutos de allí.

La calle Echegaray se ha renovado con el café y repostería de Sour. Wagner Rusca

En el número 51 del Paseo de Santa María de la Cabeza está a punto de abrir sus puertas Bar Dual, un espacio pequeño e íntimo en una esquina dedicada al vino que promete. Al frente están Ilan, ex de Bendito Vinos y Vinilos y Miguel, que se ocupará de la cocina con una carta basada en el picoteo.

Después de 'independizarse', el chef Balo abrió Chiribita Tacos & Borlote, una de las taquerías más sonadas del último año. Ahora prepara una nueva aventura que verá la luz a principios de 2027. Un gastronómico "muy diferente para que se me deje de relacionar como el ex cocinero de Dabiz Muñoz", que curiosamente estará en el nº 28 de la calle Pensamiento, la misma ubicación donde DiverXO consiguió su tercera estrella.

El próximo 21 de septiembre se espera la apertura de Caja de Huevos, de los creadores de Caja de Cerillas. Una semana más tarde, pretende abrir sus puertas Loto Bistro, en el barrio de Lavapiés.

También con la llegada del otoño llegará lo nuevo de Dani Carnero en Málaga, La Carnera, una casa de comidas de la que todavía no se sabe mucho detalle.

Amaebi

El chef Pablo Montoro estrena espacio frente al aeropuerto de Manises. E.E

El chef Pablo Montoro prepara en Manises Amaebi, su proyecto de alta cocina más ambicioso. Situado en la primera planta de SKY Business Center, frente al aeropuerto, será el restaurante gastronómico del complejo, con una propuesta de autor para pocos comensales.

En la planta baja se encuentra Forja, centrado en producto y brasas, mientras Amaebi apuesta por una experiencia más sofisticada.

Andarica

Las conservas de La Mar de Tazones, el marisco y el pescado más fresco marcan la propuesta de Andarica. E.E

En Gijón, Andarica rinde homenaje al marisco y a la cultura asturiana. El proyecto de Dimas Noval (detrás de La Mar de Tazones) junto a Laura Palacio y Marcos García, y Rubén Briones en cocina, propone una carta entre aperitivos y brasa, con medias raciones, fueras de carta y una bodega de pequeños productores.

Bresa

Una mesa al completo en Bresa. E.E

Los hermanos Javier y Paco Aparicio, tras casi 15 años al frente de sus tabernas ilustradas, abrirán su primer restaurante gastronómico de producto, en Villanueva 21. El proyecto, concebido exclusivamente como restaurante y sin barra, tendrá una carta marcada por la temporada y el respeto por la materia prima.

El Clavao

Ha llegado a Carabanchel apostando por una cocina de mercado con una carta corta y cambiante. El equipo procede de Alabaster y trabaja con una oferta que se adapta a la temporada y a lo que encuentra en el mercado.

La Once Mil

La costra de Ribeye de La Once Mil. E.E

La taquería mexicana que acaba de convertirse en la única del mundo reconocida con una estrella Michelin ya ha encendido su comal en Madrid.

Desde Ciudad de México hasta la Plaza de las Salesas 11, de la mano de Los 33. La sede madrileña mantendrá la identidad de la casa original, aunque incorporará nuevas recetas creadas específicamente para la ciudad, bajo la asesoría de Oswaldo González Herce.

Fundada por César de la Parra, Enrique Glennie y Jimena Gutiérrez, su propuesta lleva el taco a un terreno más gastronómico, con tortillas hechas a mano, cortes premium, técnica y producto.

Lhardy

Lhardy Café cuenta con dos plantas para desplegar todo su universo. E.E

Lhardy también se reinventa con Lhardy Café, un nuevo concepto construido a partir de la misma historia que empezó en su histórico establecimiento de Carrera de San Jerónimo.

Desayunos, comidas, meriendas o simplemente una parada para tomar algo, confluyen en un espacio distribuido en dos plantas y con terraza exterior.

Con carácter de un bistró con referencias de los cafés neoyorquinos e ingleses, su gran barra ocupará la planta baja, mientras que la superior tendrá un ambiente más gastronómico y pausado, con servicio de comidas y cenas.

Mecha

En el número 11 de la calle Almirante, en Salesas, al igual que los muchos hi-fi que han abierto en los últimos meses, este nuevo proyecto que quiere situar la música en el centro de la experiencia, arranca este miércoles.

Sus cuatro socios son Juan D'Onofrio, chef de Chispa Bistró; Lucas Fernández, copropietario de Trésde; Álvaro López, hasta ahora cocinero de Chispa; y Antonio Chávez, se han inspirado en los Jazz Kissa japoneses.

El espacio contará con programación de DJs y las Guest Curator Series; una carta, con un ticket medio de entre 60 y 70 euros, formada por unos 30 platos y una oferta líquida de hasta 150 referencias. Matías Ordóñez estará al frente de la coctelería, con 14 cócteles, cuatro de ellos de autor.

Nero Street Food

Sam Farahpour no se baja del carro de la fusión. E.E

Sam Farahpour estrena su primer proyecto propio en el barrio de Ibiza después de más de diez años trabajando en cocina y de pasar por espacios como Kitchen 154 y Grupo Barbillón.

La carta reúne platos inspirados en distintas cocinas del continente en concepto de street food asiático viajero y sin etiquetas. Hay dumplings fritos de pollo asado y gambones con americana de leche de coco, chili crab de cigalitas con tuétano y noodles de arroz con boloñesa de Sichuan.

Sexto

Juan Suarez de Lezo, chef de Sexto. Natalia Martínez

Grupo Kapital presenta su nueva apuesta gastronómica en Atocha 125. Al frente está el chef Juan Suárez de Lezo, que ya estaba al frente del anterior proyecto y propone un único menú degustación disponible exclusivamente al mediodía.

La memoria, los viajes y sus años de aprendizaje serán el hilo conductor de una propuesta que convivirá con otro concepto gastronómico independiente dentro del mismo espacio.

Ultramarinos Marín Madrid

La esquina de Malasaña donde comienza una nueva etapa Ultramarinos Marín. Ultramarinos Marín Instagram

El 1 de octubre abre el proyecto de Borja García Ordoño. El cocinero vitoriano puso en marcha hace cinco años este formato de bar-asador en Barcelona, después de pasar por cocinas como Etxebarri y Noma.

La nueva sede madrileña estará en Malasaña y seguirá la misma filosofía: producto de temporada, cocina directa y, en este caso, con la plancha como uno de los ejes de la propuesta.