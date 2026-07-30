En la costa murciana, donde el Mediterráneo se abre paso entre calas tranquilas y atardeceres de sal, hay un chiringuito que ha conseguido llamar la atención de la Guía Repsol por convertirse en punto de encuentro entre la gastronomía informal, la música en directo y la escena cultural emergente.

Es el Rockola Summer Club, en La Azohía, en pleno litoral de Cartagena, y según la propia escena musical regional, es uno de los nuevos Soletes Respsol, pero también uno de los rincones favoritos de Arde Bogotá para dejarse caer cuando el verano pide escenario y brisa marina.

El lugar no necesita artificios. Un enclave mirando al mar, un ambiente íntimo y un pequeño escenario bastan para definir su personalidad. La entrada es gratuita, una decisión que ha marcado desde el inicio su filosofía: democratizar la música en directo y acercarla a pie de arena.

Lo que comenzó hace nueve veranos como una serie de conciertos de tributos ha evolucionado hacia una programación estable de bandas con repertorio propio, muchas de ellas ya consolidadas en el circuito nacional e independiente.

La Azohía, ese pequeño enclave costero de La Azohía, se transforma así en algo más que un destino de verano. Se convierte en un escenario abierto donde la música no compite con el mar, sino que dialoga con él. La programación, impulsada con vocación casi artesanal, se sostiene sobre una red de contactos entre músicos, promotores y amigos.

Los artistas tocan en un escenario humilde, el sonido es el que permite el entorno, y la compensación económica depende de las consumiciones del público. A cambio, reciben algo difícil de encontrar en otros circuitos: un público prácticamente a metros del mar y una experiencia distinta, casi irrepetible.

Por aquí han pasado nombres como Arizona Baby en sus inicios o Guadalupe Plata ya consolidados, además de una constelación de bandas que han ido definiendo la identidad del ciclo.

Pero Rockola Summer Club no es solo música. Su propuesta gastronómica acompaña el espíritu desenfadado del lugar. Entre mesas frente al mar y noches largas de verano, la carta se mueve en ese territorio híbrido propio de los chiringuitos contemporáneos: hamburguesas, sushi y otros bocados pensados para compartir sin interrumpir la conversación ni el concierto. Comer aquí no es una pausa, sino parte del espectáculo.

La clave está en la convivencia de lenguajes. Mientras suena una banda emergente o un nombre ya reconocido del indie nacional, el público alterna un bocado con un brindis o una mirada al escenario. Esa mezcla de gastronomía informal y música en directo ha convertido el espacio en una cita recurrente para quienes buscan algo más que un simple chiringuito de playa.

El cartel de estos veranos ha reforzado esa identidad ecléctica: desde propuestas murcianas como Nunatak, Perro o Crudo Pimento, hasta nombres como Triángulo de Amor Bizarro, Miss Caffeina o Lagartija Nick. También han llegado sorpresas internacionales en formatos cercanos, confirmando que el boca a boca y la reputación alternativa del ciclo funcionan como su principal altavoz.

En paralelo, el espacio ha ampliado su programación con monólogos y sesiones de DJ, reforzando su vocación de punto de encuentro cultural en clave veraniega. Las tardes de domingo, en particular, se han convertido en un ritual local donde la escena murciana encuentra un escaparate relajado y sin solemnidades.

En este contexto, no es extraño que Arde Bogotá haya señalado este tipo de lugares como parte de su mapa emocional del verano: escenarios cercanos, sin barreras, donde la música vuelve a su esencia más directa. Porque en La Azohía, entre hamburguesas, sushi y guitarras al borde del mar, la experiencia no se mide en decibelios ni en producción, sino en la capacidad de hacer del verano un recuerdo compartido.