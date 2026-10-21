El adelanto del calendario electoral ha puesto patas arriba la agenda prevista para el último trimestre del año. Al menos en lo que se refiere a lo gastronómico.

La Guía Michelin ha anunciado este martes que retrasará la fecha prevista para su Gala Michelin 2027 debido a la convocatoria de las elecciones fijada el próximo 29 de noviembre.

"Con el fin de preservar la relevancia mediática y sectorial que caracteriza a este acontecimiento", tal y como expresa la organización, la nueva fecha elegida será el martes 1 de diciembre. Eso sí, el lugar para su celebración seguirá siendo el mismo: el Palacio de Congresos de Huesca, Auditorio Carlos Saura.

Así lo ha comunicado desde el Hotel Canfranc Estación, en Huesca, donde ha dado comienzo el programa de actividades y encuentros de la Guía Michelin conocido como 'La Antesala de la Gala'.

La noticia ha cogido algo por sorpresa al sector, que debe posponer la cita una semana más tarde, en un periodo donde los eventos gastronómicos se suceden casi a diario, dejando así en el aire la posible asistencia de algunos de ellos.

"La Guía Michelin es plenamente consciente de las implicaciones que este aplazamiento puede tener para los asistentes y los profesionales involucrados en la organización del evento, agradece la comprensión de todos los afectados y lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar" ha expuesto la organización, cuya decisión ha sido "motivada por circunstancias excepcionales".

Asimismo, durante el encuentro celebrado en este hotel a los pies del Pirineo Aragonés, al que han asistido representantes institucionales "que han destacado la relevancia de la Gala de los Restaurantes de la Guía MICHELIN España y Andorra 2027 como una oportunidad para proyectar la imagen de Huesca como destino turístico y gastronómico de primer nivel", se ha dado a conocer el grupo de chefs encargados del menú que se servirá durante la cena de la Gala.

Será una propuesta que busque la riqueza gastronómica de Huesca y el talento culinario del territorio a manos de un equipo comandado por Carmelo Bosque, chef del estrella Michelin Lillas Pastia:

Toño Rodríguez – Restaurante La Era de los Nogales, Sardas (1 Estrella MICHELIN 2026)

– Restaurante La Era de los Nogales, Sardas (1 Estrella MICHELIN 2026) Rubén Coronas – Restaurante Casa Rubén, Tella (1 Estrella MICHELIN 2026)

– Restaurante Casa Rubén, Tella (1 Estrella MICHELIN 2026) Victor Manuel Ovalles – Restaurante Casa Arcas, Villanova (1 Estrella MICHELIN 2026)

– Restaurante Casa Arcas, Villanova (1 Estrella MICHELIN 2026) Iris Jordán – Restaurante Ansils, Anciles (1 Estrella MICHELIN 2026)

– Restaurante Ansils, Anciles (1 Estrella MICHELIN 2026) Eduardo Salanova – Restaurante Canfranc Express, Canfranc-Estación (1 Estrella MICHELIN 2026)

– Restaurante Canfranc Express, Canfranc-Estación (1 Estrella MICHELIN 2026) Josetxo Souto y Ramón Aso – Restaurante Callizo, Ainsa (1 Estrella MICHELIN 2026)

y – Restaurante Callizo, Ainsa (1 Estrella MICHELIN 2026) Tonino Valiente – Restaurante Tatau, Huesca (1 Estrella MICHELIN 2026)

La propuesta líquida, un año más, correrá a cargo de Luis Gutiérrez, catador de Wine Advocate en España, que llevará a las barras referencias de las cuatro denominaciones de origen aragonesas: Campo de Borja, Cariñena, Calatayud y Somontano.

También se han dado a conocer otros detalles relativos a la gala y cómo transcurrirá. Entre ellos, que Anne Igartiburu será la presentadora, y Daniel del Toro, por su parte, el encargado de la Alfombra Roja.

Con la nueva fecha ya fijada en el calendario, comienza la cuenta atrás para una gala que este año da la bienvenida a las 'Mindful voices', una nueva plataforma editorial centrada ya no en establecimientos, sino en personas e historias capaces de “transformar la gastronomía, la hospitalidad y el vino”. Por consiguiente, será también así el año en que las Estrellas Verdes se borren por completo del firmamento.

Ahora queda por ver si esta edición vuelve a cerrarse sin ningún triestrellado que refresque el Olimpo de la Guía Michelin de España o si, de lo contrario, alguno se vuelve a casa con la tercera. La incógnita se mantendrá hasta el momento final, tras darse a conocer los restaurantes que estrenan su primera estrella y los que consiguen una segunda.