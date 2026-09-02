Ha comenzado septiembre y toca resetear el calendario laboral y mental. No sabemos si el fin del verano ha traído buenos propósitos, lo que sí trae consigo son esperadas novedades gastronómicas y eso incluye también las literarias.

Las editoriales han vuelto de vacaciones y se preparan para el lanzamiento de nuevos ejemplares y parece que otoño viene con diversas lecturas con las que saciar el apetito intelectual o, al menos, pasar un buen rato, ya sea descubriendo recomendaciones de productores imprescindibles en el mundo del vino natural o cuál es el verdadero legado que ha dejado Paul Bocuse.

Desde novelas en las que la cocina se convierte en metáfora vital, recetarios para viajar sin salir de casa, libros dedicados al queso y tratados sobre el champán componen una temporada especialmente apetecible. Estas son algunas de las novedades que llegan dispuestas a conquistar tanto las estanterías como las cocinas.

Paul Bocuse, Gautier Battistella (Planeta Gastro)

'Bocuse', Gautier Battistella (Planeta Gastro) Planeta Gastro

Gautier Battistella, novelista y antiguo periodista de la Guía Michelin, se adentra en la vida de Paul Bocuse, uno de los chefs más influyentes y reconocibles del siglo XX. La obra combina investigación, testimonios personales y archivos históricos para reconstruir la trayectoria del cocinero que contribuyó a transformar la gastronomía francesa y a convertir a los chefs en auténticas estrellas culturales.

Battistella dibuja el retrato de un hombre lleno de contradicciones: tradicionalista y visionario, rebelde y leal, carismático y vulnerable. Entre fogones, rivalidades, amistades y servicios de alta tensión, el lector descubre cómo Bocuse construyó mucho más que un restaurante: levantó un auténtico imperio y ayudó a cambiar para siempre la imagen del chef.

Una biografía literaria que busca al hombre que se escondía detrás del mito y que convierte la cocina, la ambición y la pasión en los ingredientes de una vida extraordinaria.

A prueba de hervor, Alma Sampedro (Plataforma Editorial)

'A prueba de hervor', Alma Sampedro (Plataforma Editorial) Plataforma Editorial

La gastronomía también puede ser una forma de hablar de nuestras propias vidas. Es lo que propone A prueba de hervor, novela ganadora de la décima edición del Premio Feel Good.

Su protagonista, Clara, es una mujer de cuarenta y tantos años cuya existencia parece perfectamente organizada desde fuera: trabajo estable, matrimonio consolidado y amistades de toda la vida. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad se acumulan el agotamiento, la frustración y la sensación de estar viviendo una vida que ya no le pertenece.

La cocina se convierte en el lenguaje emocional de la novela. Cada capítulo lleva el nombre de un plato —Soufflé de resignación, Ensalada templada de ego ajeno, Estofado de amistades tibias o Sopa de ruptura inminente— para hablar de sentimientos como la culpa, el miedo, la resignación o las ganas de empezar de nuevo.

Con humor e ironía, la novela retrata a toda una generación que ha aprendido a cumplir expectativas antes que a escuchar sus propios deseos.

'El mercado', Zoé de Las Cases (Cinco Tintas) Cinco Tintas

¿Y si la felicidad pudiera encontrarse entre puestos de frutas, verduras, flores y productos frescos? Esa es la premisa de El mercado, de Zoé de Las Cases.

Este libro de colorear y crear collages con pegatinas propone una mirada lúdica y poética al universo del mercado. Manzanas, harina, avellanas, fresas, calabacines, albaricoques o ramos de flores forman parte de un imaginario que reivindica el placer de comprar, observar y dejarse inspirar por los productos cotidianos.

Perfecto para regalar a los más pequeños, pero también para adultos que quieran regalarse un ratito en calma con la creatividad.

Cocina casera vietnamita, Hà Nội 1988 (Cinco Tintas)

'Cocina casera vietnamita', Hà Nội 1988 (Cinco Tintas) Cinco Tintas

Para viajar a través del paladar, Cocina casera vietnamita, de Hà Nội 1988, reúne 100 recetas, técnicas y consejos pensados para cocinar en casa como en Vietnam.

El libro recorre la gastronomía vietnamita de norte a sur y se detiene en algunos de sus platos más reconocibles. Desde los delicados goi cuon y la reconfortante sopa pho hasta los crujientes bánh xèo, la ternera lúc lằc o el imprescindible bánh mì, la propuesta combina recetas tradicionales con otras más creativas.

Más que un simple recetario, es una invitación a descubrir una cocina fresca, aromática y llena de contrastes, aprendiendo también los gestos y técnicas que forman parte de su identidad.

Champagne. El vino más famoso del mundo, Aurélie Soubiran (Cinco Tintas)

'Champagne. El vino más famoso del mundo', Aurélie Soubiran (Cinco Tintas) Cinco Tintas

Aurélie Soubiran se pregunta cómo un vino nacido en una pequeña región francesa consiguió convertirse en uno de los grandes símbolos universales de celebración y lujo.

En esta obra, la autora recorre la historia de esta región y de su vino a través de sus tierras, uvas, métodos de elaboración, personajes y, por supuesto, burbujas. El libro combina información y anécdotas para acercarse al fenómeno del champán desde una perspectiva divulgativa, pensada tanto para aficionados como para lectores con mayores conocimientos sobre vino.

Soubiran conoce bien el territorio: diez años después de sus primeros pasos por Champagne, regresa a través de la escritura para seguir descubriendo los secretos de un vino cuya historia es también la de una región, una cultura y una forma de celebrar.

¿Por qué el queso es azul?, Toni Gerez (Planeta Gastro)

'¿Por qué el queso es azul?', Toni Gerez (Planeta Gastro) Planeta Gastro

El queso encuentra en Toni Gerez, maestro del servicio de sala y apasionado cazador de quesos, a uno de sus grandes divulgadores.

'¿Por qué el queso es azul? Todo lo que quisiste saber sobre el queso' propone un recorrido por miles de años de historia y explica, de manera clara y completa, los secretos que se esconden detrás de uno de los grandes alimentos de la humanidad. La leche, los cuajos, la maduración y los microorganismos son algunos de los protagonistas de un viaje que también se detiene en las diferentes tipologías, razas, territorios y métodos de elaboración.

Pero el libro va más allá de la técnica. Explora cómo el paisaje, el clima y el trabajo del productor se convierten en aromas, texturas y sabores, y dedica también atención al maridaje, la conservación, el servicio en mesa y las posibilidades culinarias.