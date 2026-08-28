Madrid suma una nueva dirección al mapa internacional del lujo. El próximo 1 de septiembre, Nobu abrirá las puertas de su nuevo hotel en el número 26 de la calle Alcalá, esquina con Cedaceros, entre la Puerta del Sol y Cibeles.

Con este desembarco, la capital recibe a una de las marcas más reconocibles de la hostelería de alta gama, fundada por el chef Nobuyuki Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor Meir Teper.

Será el quinto hotel de Nobu en España, después de los establecimientos de Ibiza, Marbella, Barcelona y San Sebastián, y llega a una zona de Madrid que en los últimos años ha experimentado una notable transformación.

El nuevo establecimiento quiere convertirse no solo en un lugar donde alojarse, sino en un destino gastronómico y de estilo de vida en sí mismo.

El lobby del flamante hotel donde todo confluye. José Salto

El hotel contará con 50 habitaciones y suites, además de restaurante, cocktail bar, lobby lounge, gimnasio y una terraza situada en la séptima planta.

El diseño de las habitaciones corre a cargo del estudio Caramba, dirigido por Tomás Alía, mientras que Studio Gronda, el estudio del arquitecto y diseñador argentino Diego Gronda, se ha encargado del restaurante y de buena parte de los espacios comunes.

La estética responde al universo visual de Nobu: madera, tejidos naturales, tonos verdes, grandes ventanales y una interpretación contemporánea del minimalismo japonés. Una atmósfera pensada para que el lujo no resulte excesivo, sino sereno y reconocible.

El restaurante, corazón del hotel

Pero si hay un espacio llamado a concentrar buena parte de las miradas, ese es el Restaurante Nobu Madrid, situado en la planta superior del edificio.

Concebido por Studio Gronda, el espacio incorpora una cocina abierta y grandes vistas sobre la calle Alcalá y algunos de los edificios históricos más emblemáticos del centro de Madrid.

La propuesta reproduce la filosofía que ha convertido a Nobu en una marca gastronómica global desde la apertura de su primer restaurante en Nueva York, en 1994.

Una cocina japonesa contemporánea que respeta las raíces de Nobuyuki Matsuhisa y, al mismo tiempo, incorpora las influencias que el chef ha acumulado durante su trayectoria internacional.

El usuzukuri está entre los clásicos de sashimi que trabajan en Nobu. Nobu Hotel Madrid

Aquí el producto es protagonista, pero también lo son la precisión técnica y el servicio. Es la interpretación de Nobu del concepto japonés de omotenashi, una forma de hospitalidad basada en anticiparse a las necesidades del cliente y cuidar cada detalle de la experiencia.

La carta reunirá algunos de los platos que ya forman parte del imaginario gastronómico de la marca, junto a creaciones ideadas específicamente para Madrid.

La carta incorporará productos como lubina canaria y atún del Mediterráneo, además de platos creados expresamente para este establecimiento y vinculados al carácter gastronómico de Madrid.

Es una manera de integrar el restaurante en su nueva ciudad sin renunciar a la identidad que ha hecho reconocible a Nobu en todo el mundo.

La carta de vinos apuesta por pequeñas bodegas, producciones limitadas y referencias con personalidad, combinando nombres conocidos con proyectos menos habituales para quienes buscan descubrir nuevas etiquetas.

El Black Cod Miso de Nobu que ha dado la vuelta al mundo. Nobu Hotels

Entre los clásicos estarán el Black Cod Miso, el Yellowtail Jalapeño y el Rock Shrimp Tempura, además de una amplia selección de sushi, sashimi y nigiri, que contará con una barra propia.

Tres pisos para prolongar la experiencia

La gastronomía de Nobu Madrid no termina en el restaurante. El recorrido se extiende por tres niveles, cada uno con una personalidad diferente.

En la planta de acceso, el Lobby Lounge funcionará durante todo el día, pasando del café de especialidad a una propuesta de coctelería. En la planta inferior, un cocktail bar planteará una experiencia más nocturna, con grandes destilados, música en vinilo y una selección de pequeños bocados.

Y arriba, el restaurante concentrará la propuesta gastronómica principal, con el sushi bar, la cocina abierta y las vistas sobre Alcalá.

También el alojamiento participa de esta apuesta por la exclusividad. Las habitaciones parten de la categoría Superior, de 22 metros cuadrados y cama king size, y continúan con las categorías Deluxe, Premium y Executive. Por encima se sitúan las suites Zen, Hikari y Yuhi.

La joya del hotel será la Nobu Suite, ubicada en la última planta. Dispone de 68 metros cuadrados interiores y 38 de terraza privada, además de dos dormitorios independientes con cama king size, salón y comedor para cuatro personas.

Los precios variarán según la temporada y la demanda, pero parten aproximadamente de 590 euros por noche y pueden alcanzar los 1.300 euros.

Las reservas del Restaurante Nobu Madrid ya están disponibles a través de la web oficial de Nobu Hotels. La apertura del 1 de septiembre pondrá a prueba la capacidad de la marca para trasladar a la capital española un concepto que lleva años funcionando en algunas de las ciudades más importantes del mundo.