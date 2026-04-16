Hay destinos que no solo se visitan, sino que también se eligen para empezar de nuevo. En los últimos años, miles de españoles han puesto la mirada más allá de sus fronteras en busca de algo que en casa sienten cada vez más lejano: estabilidad, mejores salarios y la posibilidad real de construir un proyecto de vida propio. En ese mapa de oportunidades, Suiza se ha consolidado como uno de los puntos más atractivos en el mapa.

Más de 132.000 españoles residen ya en este país alpino según datos del Ministerio de Inclusión y Migraciones, atraídos por esa combinación de un sistema sanitario sólido, una educación de alto nivel y por ese paisaje único entre lagos cristalinos y montañas que parecen irreales. Sin embargo, ese atractivo convive ahora con una normativa más estricta que años atrás.

Y es que, quienes superen los 90 días de estancia y no cumplan con los requisitos exigidos pueden enfrentarse al rechazo de su solicitud o a la obligación de abandonar el país.

Nuevo cambio para viajar a Suiza

El cambio no afecta tanto a quienes viajan para hacer una escapada como a quienes ven en Suiza una puerta de entrada a una nueva etapa o como un destino al que viajar durante una larga temporada. Hasta ahora, bastaba con hacer las maletas y llegar con la idea de buscar trabajo pero ese margen de improvisación, empieza a desaparecer con este nuevo cambio.

A partir de ahora, dar el salto exige algo más que intención. Las autoridades suizas han reforzado los requisitos para estancias superiores a 90 días y exigen dos condiciones clave: contar con un contrato laboral previo y disponer de una dirección de residencia en el país.

El destino favorito de muchos españoles

En otras palabras, ya no basta con llegar y probar suerte. El acceso a una vida en Suiza pasa, necesariamente, por una planificación cerrada desde el origen. Un endurecimiento que llega en un momento en el que el interés por emigrar no deja de crecer en el país.

Y es que, para muchos Suiza representa esa oportunidad de multiplicar su salario, conseguir una economía estable y entrar en un mercado laboral que sigue demandando talento extranjero.

Ciudad de Zúrich, Suiza.

Sin embargo, el país alpino también tiene una cara menos visible que conviene tener en cuenta antes de dar el paso. Vivir allí implica asumir uno de los costes de vida más elevados de Europa. El seguro médico obligatorio puede suponer varios cientos de euros al mes, mientras que el alquiler (especialmente en ciudades como Zúrich o Ginebra) alcanza cifras difíciles de asumir sin ingresos estables.

Algo a lo que también se suman gastos cotidianos elevados como la alimentación, el transporte o los servicios básicos, notablemente más altos que en España.

Otro de los factores determinantes es el idioma. Aunque el inglés puede abrir algunas puertas, la integración real pasa por adaptarse a alguna de las lenguas oficiales del país, que varían según la región. Alemán, francés o italiano no solo condicionan el acceso al empleo, sino también la vida diaria.

Un destino que sigue ofreciendo grandes oportunidades, pero que, con estos nuevos requisitos y los desafíos ya existentes, marca un antes y un después. Suiza ya no es lugar para decisiones improvisadas, sino para viajeros atrevidos que, esta vez, deberán planificar cada paso antes de lanzarse a la aventura.