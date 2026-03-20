Tivat, la última joya por descubrir del Adriático

¿Qué harías si pudieras descubrir el secreto mejor guardado del Adriático en un viaje de apenas tres horas desde Madrid? Iberia lo pone fácil este verano con una nueva ruta directa a la ciudad costera de Tivat, en Montenegro. Desde el 18 de julio y hasta el 15 de septiembre, la aerolínea conectará la capital española con este enclave dos veces por semana, abriendo una nueva alternativa al Mediterráneo más clásico.

Con sus nuevas rutas de verano, la compañía sigue reforzando su apuesta por destinos europeos con alto potencial turístico, y Tivat es uno de los grandes nombres llamados a crecer en los próximos años. Esta ciudad montenegrina se ha consolidado como un destino costero cada vez más popular, que combina naturaleza exuberante, historia y un toque de glamour internacional.

Las dos frecuencias semanales (martes y sábados) facilita escapadas cortas o estancias más largas para explorar el país con calma. La operación se concentrará en la temporada alta, aprovechando las mejores condiciones climáticas para disfrutar del mar, la montaña y la vida al aire libre. El destino, junto a otros que se van a inaugurar en estos meses, es una muestra de la expansión que la compañía ha proyectado con su Plan de Vuelo 2030 en los próximos años.

Montenegro: naturaleza en estado puro

Montenegro es un destino ideal para quienes buscan paisajes casi vírgenes, montañas que se precipitan al mar y pueblos con sabor mediterráneo, pero sin masificaciones. La bahía de Kotor, donde se sitúa Tivat, es uno de los escenarios naturales más espectaculares de Europa: un entrante de mar profundo rodeado por la barrera montañosa de los Alpes Dináricos, con más de cien kilómetros de costa e increíbles vistas panorámicas.

Bahía de Kotor. iStock

Este entorno forma parte de la 'Comarca natural, cultural e histórica de Kotor', inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1979, un reconocimiento que subraya la singularidad de su orografía y su riqueza histórica. Desde Tivat, en pocos minutos se accede a cascos antiguos medievales, senderos de montaña, pequeñas calas y miradores que permiten contemplar uno de los fiordos más bellos del continente europeo.

Frente a otros destinos del Mediterráneo ya consolidados, Montenegro ofrece una mezcla diferente de autenticidad, paisaje y tranquilidad. La bahía de Kotor conserva el encanto de sus ciudades históricas, con clara influencia veneciana, pero todavía mantiene un ritmo más pausado y una sensación de descubrimiento que muchos viajeros buscan.

Aquí es posible pasar la mañana recorriendo callejuelas medievales y murallas centenarias y, por la tarde, navegar en kayak, hacer senderismo o simplemente disfrutar de una puesta de sol sobre el Adriático sin grandes aglomeraciones. La nueva conexión de Iberia coloca estos paisajes a pocas horas de vuelo desde España, convirtiendo a Tivat en una opción muy atractiva para quienes desean diversificar sus escapadas veraniegas sin alejarse demasiado.

Tivat: el 'Mónaco del Adriático'

Porto Montenegro, zona premium de la ciudad. iStock

Si Kotor representa la tradición y la historia, Tivat simboliza el nuevo rostro moderno y cosmopolita de Montenegro. En esta ciudad se encuentra Porto Montenegro, uno de los puertos deportivos para yates más prestigiosos y modernos de Europa, convertido en un auténtico icono de lujo en los Balcanes.

Porto Montenegro no es solo una marina, sino un complejo residencial de alto nivel, con hoteles de cinco estrellas, apartamentos y villas de diseño, restaurantes, clubes exclusivos, spas y boutiques de firmas internacionales. El paseo marítimo se ha desarrollado como un área de residencias premium y tiendas de primer nivel, donde es posible combinar un paseo junto al mar con una jornada de compras o una cena con vistas a los superyates atracados en el puerto.

Uno de los grandes atractivos de Tivat es la convivencia armónica entre la naturaleza y un estilo de vida sofisticado. A pocos pasos de los muelles de Porto Montenegro se puede sentir la calma de un litoral rodeado de montañas, parques urbanos y playas desde las que admirar las aguas profundas de la bahía.

Esta dualidad permite diseñar viajes muy versátiles: desde escapadas románticas en hoteles boutique hasta vacaciones activas, con actividades como vela, senderismo o excursiones a miradores sobre la bahía. Todo ello con la posibilidad de cerrar el día tomando algo en una terraza de diseño, disfrutando de la gastronomía local o de propuestas internacionales en un ambiente moderno y cuidado.

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Además de sus atractivos, esta nueva ruta de Iberia a Tivat tiene un valor añadido ya que permite establecer en este enclave un excelente punto de partida para aventurarse en el resto del país balcánico o, al menos, a otros lugares icónicos de la costa del país. Por ejemplo, a un corto trayecto aguarda la histórica localidad de Perast, famosa por sus palacios barrocos; también la icónica isla de Nuestra Señora de las Rocas, o la Budva, conocida por sus extensas playas. Esta ubicación estratégica permite a los viajeros combinar fácilmente la serenidad de la bahía con la animada Riviera montenegrina.

La experiencia se completa con una gastronomía que fusiona la tradición marinera del Adriático con las intensas influencias balcánicas. Los visitantes pueden degustar pescados frescos y mariscos capturados en el día, acompañados del célebre jamón ahumado de Njeguši y una copa de Vranac, el vino tinto autóctono. Saborear estos productos locales en una terraza, mientras el sol se pone sobre las aguas de la bahía, supone el broche de oro para una escapada inolvidable.