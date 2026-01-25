El gigantesco manantial de España con aguas cristalinas y jacuzzis naturales gratis con el mejor paisaje

La Fuente del Gorgotón, un imponente paraje natural en Murcia, cuenta con "jacuzzis" naturales y aguas cristalinas. Más información : La espectacular ruta del río Higuerón en la que puedes bañarte en un jacuzzi natural.

España está plagada de lugares mágicos, idílicos y que merecen la pena, y la Fuente del Gorgotón es uno de ellos. Un gran jacuzzi natural con aguas cristalinas de visita obligatoria en verano y también en invierno para los más valientes. Aunque mayormente se recomienda ir en primavera y otoño para evitar aglomeraciones.

Este destacado manantial natural de agua subterránea situado en el cauce del río Segura, en Murcia, es un paraíso con aguas de temperatura templada que giran alrededor de los 25°C y se encuentra en la margen izquierda del río Segura, con un acceso extremadamente sencillo mediante una pasarela.

La Fuente del Gorgotón: el impresionante manantial de Murcia.

Aguas cristalinas y templadas en un manantial paradísiaco

Descrito por quienes lo visitan como un gran "jacuzzi natural", debido a que el agua emana con fuerza de las rocas, la Fuente del Gorgotón es un entorno natural protegido rodeado de un entorno de roca caliza y vegetación, ofreciendo un contraste entre las aguas frías del río Segura y las aguas templadas que surgen del manantial.

La entrada al lugar es totalmente gratuita y cada cual puede disfrutar del manantial a su aire, bañándose en los pequeños jacuzzis que se generan o en espacios más abiertos, buscando sobre todo las aguas con la mejor temperatura posible -según el gusto de cada uno y también dependiendo de la época en la que se acceda-.

La Fuente del Gorgotón cuenta con un entorno verde y tranquilo que invita a la relajación y desconexión del mundo digital, apostando por una fuerte conexión con la naturaleza mediante un circuito de aguas burbujeantes y un aislamiento absoluto.

Aunque los balnearios tampoco son mala opción, la Fuente de Gorgotón no tiene nada que envidiar a las piscinas y spas de pago y cuenta a su favor con el aire libre, la amplitud y la libertad. Es uno de los rincones de Murcia más buscados durante la temporada veraniega y no es para menos, pero lo mejor es que se puede visitar en cualquier momento.