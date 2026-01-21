'The Walking Dead' se despide de España tras convertir Andalucía, Galicia y Castilla y León en un escenario apocalíptico

'The Walking Dead: Daryl Dixon' se prepara para acabar con su cuarta temporada, que ya se está rodando por toda España con Norman Reedus. Más información : The Walking Dead rueda en Toledo: zombis, coches viejos y mucha expectación en el rodaje en el Puente de Alcántara.

'The Walking Dead: Daryl Dixon' llega a su final tras cuatro temporadas. La serie protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride se ha postulado como la más destacada del universo de Robert Kirkman, y la traca final será en España.

Después de filmar la tercera temporada aqui, en ocho comunidades autónomas y más de 38 localizaciones, con un 98% de equipo técnico español y un amplio reparto nacional e internacional. el spinoff de AMC confirma que también ha desarrollado los últimos episodios de la serie en territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco.

España es protagonista de 'The Walking Dead'

'Daryl Dixon', una de las mayores producciones del universo de 'The Walking Dead', tiene en marcha su traca final tras una tercera temporada repleta de estrellas españolas, como Eduardo Noriega u Óscar Jaenada. Tras el indiscutible éxito de la travesía de Daryl Dixon en nuestro país, la serie de zombis del momento está lista para repetir.

'The Walking Dead: Daryl Dixon' repite en España con su temporada 4.

Entre los lugares elegidos, parece que AMC ha apostado de nuevo por localizaciones variadas alrededor de la península, con secuencias filmadas en Andalucía, Galicia, Castilla y León e incluso Murcia, expandiendo el fenómeno zombi por todo el país y dejando la huella de España en cada uno de los episodios de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

Norman Reedus, protagonista de este exitoso spinoff de la obra de Kirkman, agradeció a los seguidores de todo el mundo su apoyo incondicional para sacar adelante la serie: "Daryl Dixon ha sido un viaje increíble", declaraba el actor en la San Diego Comic-Con.

"Agradezco a todos y cada uno de los fans que se han unido a nosotros en este viaje. Ha sido un privilegio construir esta historia para estos personajes, y tenemos mucha gratitud por cómo se ha aceptado. Vuestro amor y apoyo han hecho que cada momento valga la pena."

De momento no hay fecha de estreno para la cuarta y última temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', pero se espera que la producción continúe contando con varias estrellas españolas de igual manera que la tercera. La serie puede verse actualmente en AMC+.