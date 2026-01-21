Ni cuento ni ficción: el embrujado pueblo español donde las leyendas cobran vida con una casa de Hansel y Gretel

El pueblo embrujado de España donde las leyendas cobran vida es real: y hasta tiene la casa de Hansel y Gretel

Álex de la Iglesia revolucionó el cine español cuando estrenó 'Las brujas de Zugarramurdi' en 2013, y desde entonces no han sido pocos los curiosos que se han interesado por leyendas de brujería en España.

Si formáis parte de ese grupo, o si simplemente queréis visitar un pueblo encantado con arañas, serpientes y todo tipo de criaturas, entonces este es vuestro destino: Soportújar, un pequeño pueblo en la Alpujarra Granadina.

Soportújar, el pueblo embrujado de España

Soportújar es uno de los destinos más fantásticos de España gracias a su ambiente de terror, donde las leyendas cobran vida gracias a una ambientación espectacular donde brujas, criaturas y hasta la casa de Hansel y Gretel se dan la mano.

Soportújar tiene brujas, criaturas y hasta la casa de Hansel y Gretel.

La historia de Soportújar se remonta al siglo XVI. Después de que los Moriscos fueran expulsados, el pueblo quedó repoblado por familias gallegas, que trajeron consigo sus costumbres y leyendas paganas haciendo que los vecinos, con el tiempo, los llamaran brujos.

Con el tiempo, estas leyendas se popularizaron y se instauraron en la cultura del lugar, asentándose como un sello de Soportújar hasta el punto de convertirse en una atracción turística para atraer a todo tipo de visitantes, sobre todo a aquellos que están enamorados del terror y el género fantástico.

El pueblo está en la provincia de Granada, en la comarca de la Alpujarra Granadina, cerca de la Sierra Nevada, y cuenta con un sinfín de puntos de interés y "atracciones" turísticas: desde la mencionada casa de Hansel y Gretel, hasta una gran escultura de la bruja de los cuentos eslavos, pasando por una araña gigante y todo tipo de sellos mágicos.

Además, en la entrada del pueblo hay una especie de cueva en un barranco, ideal para ir metiéndose en la atmósfera del sitio, que invita a dejarse llevar por la decoración y rodearse de todas las leyendas que han hecho de Soportújar uno de los rincones más especiales de toda España.