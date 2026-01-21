Ni cuento ni ficción: el embrujado pueblo español donde las leyendas cobran vida con una casa de Hansel y Gretel
Soportújar, el pueblo repleto de brujas con la casa de Hansel y Gretel que puedes encontrar en Andalucía.
Álex de la Iglesia revolucionó el cine español cuando estrenó 'Las brujas de Zugarramurdi' en 2013, y desde entonces no han sido pocos los curiosos que se han interesado por leyendas de brujería en España.
Si formáis parte de ese grupo, o si simplemente queréis visitar un pueblo encantado con arañas, serpientes y todo tipo de criaturas, entonces este es vuestro destino: Soportújar, un pequeño pueblo en la Alpujarra Granadina.
Soportújar, el pueblo embrujado de España
Soportújar es uno de los destinos más fantásticos de España gracias a su ambiente de terror, donde las leyendas cobran vida gracias a una ambientación espectacular donde brujas, criaturas y hasta la casa de Hansel y Gretel se dan la mano.
La historia de Soportújar se remonta al siglo XVI. Después de que los Moriscos fueran expulsados, el pueblo quedó repoblado por familias gallegas, que trajeron consigo sus costumbres y leyendas paganas haciendo que los vecinos, con el tiempo, los llamaran brujos.
Con el tiempo, estas leyendas se popularizaron y se instauraron en la cultura del lugar, asentándose como un sello de Soportújar hasta el punto de convertirse en una atracción turística para atraer a todo tipo de visitantes, sobre todo a aquellos que están enamorados del terror y el género fantástico.
El pueblo está en la provincia de Granada, en la comarca de la Alpujarra Granadina, cerca de la Sierra Nevada, y cuenta con un sinfín de puntos de interés y "atracciones" turísticas: desde la mencionada casa de Hansel y Gretel, hasta una gran escultura de la bruja de los cuentos eslavos, pasando por una araña gigante y todo tipo de sellos mágicos.
Además, en la entrada del pueblo hay una especie de cueva en un barranco, ideal para ir metiéndose en la atmósfera del sitio, que invita a dejarse llevar por la decoración y rodearse de todas las leyendas que han hecho de Soportújar uno de los rincones más especiales de toda España.