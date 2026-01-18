El mágico rincón de España que también inspiró a Disney: el pueblo de 'Frozen' es real gracias a este pueblo de invierno

Pese a que Disney se inspiró, oficialmente, en la pintoresca localidad de Hallstatt (Austria) para crear Arendelle, el reino ficticio donde suceden los acontecimientos de la película de 'Frozen', la localidad española de Lanuza no tiene nada que envidiar.

De hecho, el pintoresco pueblo del Pirineo aragonés (Huesca) es conocido popularmente como "el pueblo de Frozen" por los increíbles parecidos que mantiene con el lugar del largometraje de la Casa del Ratón, y es un sitio ideal al que viajar en invierno para entrar de lleno en un mundo de fantasía.

Lanuza, el pueblo de Frozen en España

Disney se inspiró en la arquitectura y los fiordos noruegos para crear Arendelle, pero es que resulta que Lanuza comparte con Hallstatt incontables detalles que lo convierten en un destino perfecto para vivir un cuento de hadas.

Así es Lanuza, el pueblo de Frozen en nuestro país.

Rescatado tras ser anegado por el Embalse de Lanuza, la localidad española está ahora mismo revitalizada con casas de piedra y pizarra con una atractiva arquitectura pintoresca típica montañesa. Perteneciente al municipio de Sallent de Gállego, Lanuza se encuentra en pleno Pirineo, justo en la orilla del ya mencionado pantano al que da nombre.

Una sola imagen es suficiente para percatarse de cómo Lanuza y Frozen dialogan entre sí: un espacio idílico, nevado, con casas tradicionales y majestuosas y calles que rezuman vitalidad, luz y color. Un reino de fantasía hecho realidad. Además, es un lugar muy tranquilo debido a que solamente tiene 24 habitantes, según datos del INE de 2024.

Esto se debe al trágico hundimiento que aconteció en el lugar allá en 1978 a causa de la construcción de un embalse, que obligó a los habitantes de por aquel entonces a tener que buscar otro lugar para vivir.

Sin embargo, en la década de los noventa los vecinos iniciaron una lucha para recuperar y rehabilitar el pueblo, que hoy ha resurgido como un lugar turístico con vida propia y acoge eventos culturales como el festival Pirineos Sur.

Aunque el municipio de Sallent de Gállego -al que pertenece- es más grande, su escasa población hace que sea un lugar perfecto para pasar unos días de descanso tranquilos rodeados de la magia de Disney, siempre con la buena comida que caracteriza a España.