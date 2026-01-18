Jared Leto (54) sobre su lugar favorito de España que marca la diferencia: 'Esa es la mejor para mí porque amo el agua'

Jared Leto, uno de los actores más reputados de Hollywood que acaba de estrenar 'TRON: Ares' en cines y streaming, confirmó durante su última visita a España cuál es el lugar de nuestro país que le tiene totalmente enamorado.

El intérprete, que ha participado en producciones de renombre como 'La casa de Gucci' y 'Blade Runner 2049', estuvo presente en la pasada Comic-Con de Málaga y no tuvo reparo en confirmar que Mallorca es su sitio favorito de España, pese a que ama la ciudad andaluza.

Jared Leto escoge a Mallorca como su sitio favorito de España

El también amante del género fantástico y la ciencia ficción quedó realmente encantado con su última visita a España, mezclándose con el público, como si fuera una estrella del rock, mientras los asistentes estallaban de emoción frente a su presencia.

"Me encanta Málaga. Es un lugar increíble. Es hermoso", comentaba Leto durante el histórico evento celebrado el pasado mes de septiembre. "Me encanta decirlo. Málaga, Málaga. Es tan genial. Cuando lo dices, te hace sentir genial", continuaba.

Jared Leto confiesa estar enamorado de Mallorca.

"Málaga, Barcelona, Madrid... todos los nombres son geniales. Me gusta España, pero mi favorita tengo que decir que es Mallorca. Esa es la mejor para mí porque amo el agua. Es tan hermoso", afirmaba en el mismo acontecimiento.

Desde luego, Mallorca es uno de los destinos favoritos de los turistas y de los propios españoles para las vacaciones gracias a sus paisajes paradisíacos, sus playas, la buena comida y por supuesto el buen clima. Un cóctel irresistible que atrae hasta a las propias superestrellas de Hollywood y otras celebridades.

Jared Leto, no obstante, se encuentra actualmente en uno de los puntos más delicados de su carrera tras estrenar dos fracasos consecutivos: 'Morbius' y la mencionada 'TRON: Ares'. Su siguiente parada será el live-action de 'Masters of the Universe', donde esperemos que tenga más suerte porque realmente se juega mucho.