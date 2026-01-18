Arnold Schwarzenegger (78) enamorado de este viaje en España: 'Más de 300.000 personas de todo el mundo lo hacen'

Arnold Schwarzenegger, una de las mayores leyendas vivas de Hollywood, no es sólo amante del buen cine y del culturismo; también ama los viajes y visitar lugares extraordinarios.

El también antiguo Gobernador de California recomienda en su libro 'Be Useful: Seven Tools for Life' realizar una travesía inolvidable por España, país al que tiene especial cariño por ser escenario de los inicios de su trayectoria en el cine con 'Conan el Bárbaro'.

El viaje imprescindible para Arnold Schwarzenegger

Tras haber expresado su infinito amor por España, Schwarzenegger afirma que es imperativo realizar el Camino de Santiago alguna vez en la vida, un viaje que puede iniciarse desde varios puntos -dependiendo de la distancia que queramos recorrer- que aísla a cualquiera de la realidad gracias a su entorno y que ayuda a conectar directamente con la naturaleza y con uno mismo.

Apoyándose en la figura de Jono Lineen, un escritor, curador y conferenciante australiano conocido por su trabajo sobre paisajes y la conexión humana, además de haber sido trabajador humanitario y guía de montaña, Schwarzenegger recalca que el Camino de Santiago es ideal para despejar la mente y ver realmente lo que uno busca y quiere en la vida, rompiendo las ataduras del trabajo, la rutina y el día a día.

"Más de 300.000 personas de todo el mundo hacen el Camino cada año, y menos de una tercera parte por estrictos motivos religiosos. La inmensa mayoría tienen otros motivos, como Jono, o como los que puedas tener tú. Están buscando inspiración, están intentando hacer un cambio en sus vidas, y qué mejor manera de hacerlo que caminando."

El Camino de Santiago es una red milenaria de rutas de peregrinación que convergen en Santiago de Compostela, y sus rutas atraen a miles de españoles y turistas todos los años para disfrutar de sus encantos y, también, de su gastronomía local.

Aunque sea un punto de atracción, como bien indica Schwarzenegger, por motivos religiosos y espirituales, sus caminos son altamente recomendables para cualquier persona que desee encontrarse a uno mismo.

El pasado mes de septiembre, Arnold Schwarzenegger volvió a España con motivo de la Comic Con de Málaga para recibir el Premio de Honor y no pudo evitar caer rendido, una vez más, ante los encantos de nuestro país: "Creo que este tipo de eventos son los mejores para hacer promoción y cuando me invitaron a recoger este premio no lo dudé, enseguida dije que sí, porque para mí es como volver a casa. A ese lugar donde rodé Conan el Bárbaro hace 45 años."