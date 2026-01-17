El parque de atracciones español de más de 100 años con una Montaña Suiza de 400 metros y 20 atracciones

Los parques temáticos y de atracciones están más de moda que nunca y en España tenemos la suerte de poder visitar uno con más de 100 años de antigüedad.

Inaugurado en 1912, el Parque de Atracciones Monte Igueldo de San Sebastián se mantiene como uno de los lugares de entretenimiento más viejos del país, con 20 atracciones en su haber y una Montaña Suiza de 400 metros ideal para una travesía divertida en familia.

Ubicado en la cima del monte Igueldo, en el barrio de El Antiguo, este parque de atracciones "retro" fue calificado como Bien Cultural y es el único de los tres parques de atracciones existentes en San Sebastián que mantiene abiertas sus puertas aun cargando a sus espaldas con más de un siglo de vida.

El Parque de Atracciones Monte Igueldo es un punto de encuentro para cientos de familias y turistas.

Aunque a priori parezca un parque desactualizado, por cargar a sus espaldas con más de un centenar de años, lo cierto es que este punto de interés del monte Igueldo tiene un sinfín de atracciones y actividades que permiten a turistas y familias perderse durante horas de entretenimiento, y lo mejor es que hay para todos los gustos.

Podemos encontrar desde una Montaña Suiza -una montaña rusa de toda la vida- hasta un túnel del terror y un recorrido acuático, pasando por los clásicos e imperecederos autos de choque y actividades más tradicionales propias de feria: como camas elásticas, un laberinto, cartas de juego, etc.

Se puede llegar al parque en coche o en el mítico funicular del lugar, que a nuestro parecer es de visita obligatoria. La entrada al parque requiere la compra de un billete y las atracciones se pagan aparte -el precio varía dependiendo de la atracción-.

Además, el lugar está rematado por el Torreón, un antiguo faro de leña reconvertido en museo de tradiciones que posee unas vistas imprescindibles que enamoran a todo aquel que las contempla.