No hace falta viajar 10.000 km para ver Japón: Este barrio recrea la cultura japonesa con restaurantes y tiendas

No hace falta viajar 10.000 km para visitar Japón: España tiene un barrio que recrea la cultura japonesa con restaurantes y tiendas

Viajar a Japón está más de moda que nunca y todo gracias, en parte, al impacto de la cultura asiática en España y muchos otros países occidentales.

Si bien es cierto que era habitual encontrar restaurantes, tiendas y estrenos de cine relacionados con el país del Sol Naciente en nuestro país, ahora todo ello se ha elevado a un nuevo exponente y no son pocos los que buscan sumergirse plenamente en este estilo de vida.

Y lo mejor es que no hace falta recorrer los más de 10.000 km que separan la península de Japón, porque en Barcelona existe un barrio, conocido como el Triángulo Friki, dedicado enteramente a la cultura japonesa: con supermercados, tiendas de manga y anime, merchandising y hasta Bubble Tea que invitan a cualquier amante de lo asiático a sumergirse en este entorno de ensueño.

España tiene su propio Japón en Barcelona

Alrededor del Arco de Triunfo de Barcelona, un monumento situado en la confluencia entre el paseo de Lluís Companys, el paseo de San Juan y la ronda de San Pedro, podemos encontrar hasta 29 establecimientos con temática asiática para todo tipo de público: desde rincones gastronómicos, hasta la colosal tienda de manga de Norma Cómics y pequeños establecimientos dedicados al merchandising como Akatsuki Store y ahora la imponente Bandai Namco Shop, con todo tipo de figuras y coleccionables.

El Triángulo Friki de Barcelona ofrece una experiencia japonesa total.

Este punto de encuentro nació con la apertura de librerías clave como Gigamesh y Freaks -y por supuesto la mencionada Norma- y hoy cuenta con una ingente masa de visitantes habituales que buscan con ansia respirar el mismo aire que Japón, compartiendo hobbies, aficiones y gustos en esta espiral donde el tiempo pasa volando.

El barrio incluye también tiendas de bebidas y dulces japoneses, siendo conocido por muchos como "la pequeña Japón de Barcelona".

Rodeando todo el Triángulo Friki también podemos encontrar todo tipo de restaurantes para disfrutar en profundidad de la mencionada gastronomía japonesa -después de realizar nuestras respectivas compras- y otros rincones de Asia, teniendo a disposición varios establecimientos de ramen -Oishii Ramen Street y Yue Lai son paradas obligatorias-, wok e incluso lugares locales que realizan fusiones de platos de todo tipo.

Aunque es cierto que no hay nada como ver Japón con nuestros propios ojos, este pequeño rincón sirve como refugio para aquellos que busquen conectar constantemente con esa cultura que ahora mismo hasta está arrasando en la cartelera mundial gracias a producciones como 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'.

Y lo mejor es que el Triángulo Friki no para de crecer, porque con el paso de los años se han ido ampliando los negocios, y la cosa no para de crecer.