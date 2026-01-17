El hotel cueva de España para conquistar a tu pareja: Jacuzzis, terrazas privadas y habitaciones de otro planeta

El hotel cueva 'secreto' de España para conquistar a tu pareja: Jacuzzis, terrazas privadas y habitaciones de otro planeta

San Valentín está a la vuelta de la esquina y toca ir mirando alguna sorpresa para pillar desprevenida a nuestra pareja, y Albacete tiene la solución para romper con la rutina con un destino único: XUQ Hotels.

El lugar, ubicado en Jorquera, propone una experiencia diferente con estancias y todo tipo de lujos en cuevas: "Viajar es el mayor placer del mundo... ¿y si lo hacemos en un lugar absolutamente único?", comentan los propios responsables del hotel.

Un hotel cueva con todo tipo de lujos

A priori puede parecer extraño eso de meterse en una cueva para vivir una experiencia con jacuzzis, terrazas privadas e incluso desayunos, pero lo cierto es que se trata de una vivencia irrepetible que rompe por completo con cualquier otro hotel que hayamos visto hasta la fecha.

XUQ Hotels ofrece la mejor experiencia para parejas.

De hecho, desde XUQ se definen a sí mismos como "un nuevo concepto de turismo donde tienen cabida espacios y experiencias absolutamente únicas", confirmando que esto no es ni una casa rural ni mucho menos un apartamento, sino un alojamiento innovador con ambientes vivos y diferentes.

"Cada alojamiento es un pequeño museo tan pintoresco como singular y alternativo, un escenario suspendido en el tiempo donde lo antiguo y lo nuevo tienen otra oportunidad de reencuentro, conviven sin prejuicios, conservan la esencia de lo auténtico potenciando los orígenes y produciendo una conexión brutal con el entorno."

Además, ya no es solo que el hotel en cuestión sea una maravilla con habitaciones que parecen de otro planeta, es que la ubicación no podría ser mejor: Jorquera suele ser valorado como uno de los pueblos más bellos de Albacete, con un mirador que quita el aire y deja sin habla y unas casas que rozan el abismo.

Combinando un entorno natural y tranquilo con una experiencia revolucionaria en lo que respecta a escapadas, la propuesta de XUQ Hotels se postula como una de las más singulares de España.