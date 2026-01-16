Antonio Banderas (65) sobre la boda de su hija en este rincón de España: "Se construyó en el siglo XII"

Antonio Banderas (65) sobre la boda de su hija en este rincón de España: 'Tiene la facilidad como para atraer a 200 personas'

Antonio Banderas, veterano actor de Hollywood con una gigantesca carrera a sus espaldas, asegura que el lugar elegido para celebrar la boda entre Stella del Carmen Banderas, su hija con Melanie Griffith, y Alexander Gruszynski es una absoluta maravilla.

Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar la mágica unión de esta pareja de artistas y Banderas, como siempre, atendió a la prensa con suma amabilidad para explicar el motivo por el que se escogió el hotel Abadía Retuerta LeDomaine de Sardón de Duero, en Valladolid, para dar el sí.

Antonio Banderas cae rendido ante Valladolid

Según recogieron desde El Norte de Castilla, Banderas destacó lo increíblemente acogedor que fue Valladolid con su familia y lo monumental y precioso que fue celebrar un evento como ese en un lugar rebosante de historia, con una construcción que se remonta al siglo XII.

"Lo que sí me gustaría es agradecer a la gente de aquí, de Castilla y de Valladolid."

"Cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este", comentaba el actor al medio mencionado.

"Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad", continuaba. "Lo que sí me gustaría es agradecer a la gente de aquí, de Castilla y de Valladolid y de los pueblos lo bien que se han portado con nosotros."

La Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio convertido en hotel de lujo, es un lugar histórico y exclusivo en la Ribera del Duero, conocido por su arquitectura románica y gótica con un entorno rodeado de viñedo, siendo uno de los parajes más idílicos de Valladolid y alrededores. Y, ahora, gracias a esta unión, seguro que será aún más reclamado por los turistas para conocer sus secretos y disfrutar de su arte.